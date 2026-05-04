Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

La leyenda de Alianza Lima, Teófilo Cubillas, sorprende al técnico Facundo Morando con un abrazo y palabras de elogio tras ganar la final de la Liga Peruana de Vóley. ¡Un momento para la historia blanquiazul!

Alianza Lima celebró su tricampeonato en la Liga Peruana de vóley con la presencia de personalidades emblemáticas y una muestra de unidad institucional.

Durante la jornada, la figura de Teófilo Cubillas, exfutbolista y referente ineludible en la historia del club, destacó no solo por su apoyo sino por su petición directa al entrenador del equipo femenino, Facundo Morando.

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Cubillas, quien siguió los partidos desde Estados Unidos y se hizo presente en la final, expresó su deseo de que Morando continúe liderando el proyecto deportivo. El entrenador, visiblemente emocionado, agradeció el respaldo y compartió el logro con su familia y los seguidores que lo acompañaron durante la campaña.

La jornada que consagró a Alianza Lima en el vóley peruano

La obtención del tricampeonato por parte del equipo femenino de Alianza Lima** marcó un hito en la historia reciente de la institución. La victoria, conseguida en dos jornadas consecutivas, provocó una celebración multitudinaria y la ovación de los aficionados que colmaron el recinto. Entre los asistentes, la presencia de Teófilo Cubillas aportó un marco especial al festejo.

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Cubillas manifestó ante la prensa: “He disfrutado con los triunfos desde Estados Unidos. No quise perdérmela el día de hoy. Saqué entradas de donde no las había y estuve presente. Felicitaciones”, subrayó el exjugador, quien remarcó el orgullo que siente por la actualidad del club.

El contacto entre Cubillas y Facundo Morando se produjo en medio de la euforia colectiva. El histórico futbolista, reconocido como uno de los máximos ídolos de Alianza Lima y del fútbol peruano, se acercó al entrenador para felicitarlo y transmitirle su deseo: “Quédate todo el tiempo aquí con las chicas”, le solicitó Cubillas, en un gesto que fue recibido con entusiasmo por los presentes.

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Facundo Morando y el reconocimiento a su trabajo

El entrenador argentino Facundo Morando respondió con gratitud a las palabras de Cubillas, poniendo en valor el esfuerzo del plantel y el acompañamiento de la comunidad aliancista. En sus declaraciones, Morando destacó: “Tratamos de apoyar a las chicas. Es un honor. Él sabe lo que es esto, el esfuerzo que hacen estas chicas, el esfuerzo que hace un deportista de club y lo que siente cuando logra esto”.

Morando también dedicó el logro a quienes lo respaldaron durante la temporada: “Esto para mí es increíble, Alianza. Bendición siempre. Muy importante esta gente y esto es para los que creyeron y para los que no creyeron también”, afirmó.

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El entrenador extendió su agradecimiento a su entorno cercano: “Siempre para los que están bancándome allá, mi familia, mi vieja, mi viejo, mi pareja, que me apoya incondicionalmente y está siempre conmigo. Un abrazo grande".

La interacción entre Cubillas y Morando fue interpretada como una señal de continuidad y de confianza institucional hacia el proyecto deportivo que encabeza el técnico, cuya gestión ha llevado a Alianza Lima a la cima del vóley nacional en tres temporadas consecutivas.

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Intensidad, emoción y respaldo institucional en la consagración

La jornada de consagración estuvo marcada por la intensidad emocional y la identificación de la hinchada con el equipo femenino. Teófilo Cubillas compartió su impresión sobre la vivencia del partido: “Allá (en Estados Unidos) la veo tranquilo, pero aquí la emoción que está el juego es increíble. He sufrido bastante, pero venía con la seguridad de que mi equipo de Alianza ganaba ayer y mi equipo de Alianza ganaba hoy“, relató el exfutbolista al término del encuentro.

La celebración se extendió más allá de la cancha, con las jugadoras realizando la tradicional vuelta olímpica y recibiendo el reconocimiento de la afición. El clima de apoyo se reflejó también en el acompañamiento de figuras históricas y en la reafirmación de la pertenencia institucional.

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El pedido de Cubillas a Morando se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, reforzando la expectativa por la continuidad del entrenador al frente del equipo. Alianza Lima, con su tercer título consecutivo, consolidó su liderazgo en el vóley nacional y renovó el vínculo entre sus referentes históricos y las nuevas generaciones de deportistas.