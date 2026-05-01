Perú

Karen Schwarz explica por qué sus hijas no están en el colegio tras mudarse a España

La modelo confesó que sus hijas no están estudiando tras mudarse a España, decisión que tomó junto a Ezio Oliva

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En una sincera entrevista con Magaly Medina, la pareja conformada por Karen Schwarz y Ezio Oliva explican los motivos personales y profesionales que los llevaron a tomar la drástica decisión de mudarse a España junto a sus hijas, iniciando una nueva vida lejos de Perú. ATV/ Magaly TV La Firme.

La nueva etapa que vive Karen Schwarz en España junto a Ezio Oliva y sus hijas ha generado diversas reacciones, no solo por el cambio de vida que implica, sino también por las decisiones familiares que han tomado en este proceso de adaptación.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, la empresaria sorprendió al sincerarse sobre la situación actual de sus pequeñas, revelando un aspecto que rápidamente captó la atención del público: por ahora, no se encuentran estudiando.

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Lejos de esquivar el tema, Schwarz decidió abordarlo con total transparencia. Durante su enlace en el programa Magaly TV: La Firme, explicó que esta decisión responde a un criterio personal como madre, priorizando el bienestar emocional de sus hijas en medio de un cambio tan significativo como una mudanza internacional.

Díptico. A la izquierda, Karen Schwarz hablando, con dos niñas de espaldas o con la cara cubierta. A la derecha, un hombre con dos niñas que cubren sus caras en una plaza.
La presentadora Karen Schwarz comparte detalles sobre la adaptación de su familia en España, explicando por qué sus hijas aún no están matriculadas en el colegio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con respecto al tema del colegio, yo decidí como mamá y Ezio me ha permitido, me dijo tú encárgate, que el primer mes aquí en España mis hijas disfruten. Muchas mamás me escriben: ‘¡No están estudiando!’ y no pasa nada porque para ellas es importante que en su cabecita se esté acondicionando de que esto va a ser su hogar”, expresó, dejando en claro que su prioridad es el proceso de adaptación.

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En ese sentido, explicó que el sistema educativo en España también influye en la decisión, ya que el calendario escolar se encuentra en una etapa distinta al peruano. “Aquí en septiembre empiezan el colegio, el año ya está por terminar. Justo mañana tenemos nuestra primera cita en un colegio para ver si entran ahí y nada, voy a ver si la reciben este último tiempo para que se aclimaten un poquito”, agregó, mostrando que el proceso de incorporación ya está en marcha.

La decisión, sin embargo, no ha estado exenta de cuestionamientos. Como ella misma reconoció, muchas personas le han escrito preocupadas por el hecho de que sus hijas no estén asistiendo a clases en este momento. Frente a ello, Schwarz optó por responder desde la calma, reafirmando su postura y explicando los motivos detrás de su elección.

Karen Schwarz sentada en una terraza al aire libre, conversando con dos niñas con las caras pixeladas. Al fondo, edificios de estilo mediterráneo y palmeras.
Karen Schwarz conversa con sus hijas en una terraza en España, explicando la razón por la que no están asistiendo al colegio tras su reciente mudanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ezio Oliva y Karen deciden mudarse a España

El contexto en el que se da esta situación es clave. La mudanza a España no fue un movimiento improvisado, sino el resultado de un proceso personal y profesional que involucra tanto a Karen Schwarz como a Ezio Oliva. En las últimas semanas, la pareja decidió instalarse en Europa, marcando un nuevo capítulo en sus vidas.

En el caso de Oliva, este cambio llega en un momento importante de su carrera musical. El cantante logró un hito al convertirse en el primer artista peruano en obtener un reconocimiento en los Premios Dial, un logro que consolidó su proyección internacional y que, según se ha conocido, influyó en la decisión de establecerse en Madrid.

Fue el propio artista quien compartió parte de este proceso a través de sus redes sociales, donde expresó el significado que tiene este nuevo desafío para ambos. “Cuando Karen y yo decidimos pasar los días entre Perú y España sabíamos que el reto era ENORME, pero también que valía la pena”, escribió.

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