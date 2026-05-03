Shakira en Copacabana, Brasil: crónica del concierto y los momentos más destacados del show multitudinario

La noche del sábado 2 de mayo de 2026 quedó registrada como uno de los espectáculos más multitudinarios de la música latina. Shakira convirtió la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un escenario gigante donde más de dos millones de asistentes corearon su repertorio durante más de dos horas.

El concierto gratuito no solo marcó un hito en la carrera de la barranquillera, sino que también la consolidó como la primera artista latina en protagonizar un show de esta magnitud en este icónico lugar, superando cifras recientes de artistas internacionales como Madonna y acercándose al récord de Lady Gaga.

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Retraso previo y expectativa del público

Aunque el concierto estaba previsto para iniciar antes, la artista salió al escenario con cerca de una hora de retraso. Durante la transmisión, el medio Globo TV informó que se habría presentado un “problema personal”, sin que se entregaran detalles oficiales.

A pesar de la demora, la expectativa del público se mantuvo intacta y la playa de Copacabana permaneció completamente llena, en una de las concentraciones más grandes vistas en la ciudad.

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Un despliegue visual de drones y efectos iluminó el cielo de Copacabana, marcando el inicio de una noche histórica para la música latina. - crédito MultiShow

Un inicio impactante: drones, tecnología y conexión inmediata

La jornada comenzó con una puesta en escena tecnológica que capturó la atención desde el primer segundo. Un grupo de drones iluminó el cielo formando la figura de una loba y la silueta de Shakira, anticipando una narrativa visual de alto impacto.

Minutos después, la cantante apareció en el escenario con una sudadera inspirada en los colores de la bandera de Brasil, que posteriormente se transformó en un vestido durante el show.

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Abrió con “La fuerte”, desatando la euforia colectiva, seguida de temas como “Girl Like Me” y un mix de “Estoy aquí”, uno de sus primeros éxitos globales.

Desde el inicio, Shakira se dirigió al público con cercanía y emoción “Olá Brasil”, dijo en un portugués fluido que repitió varias veces durante la noche, recordando su conexión histórica con el país desde los 18 años.

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Un recorrido por tres décadas de música

El espectáculo fue una travesía musical por la carrera de la artista, integrando pop, rock, reguetón y ritmos latinos.

Sonaron clásicos como “Inevitable”, “Pies descalzos”, “Antología” y “Ojos así”, junto a éxitos recientes como “TQG” y “Te felicito”, en línea con su gira Las mujeres ya no lloran.

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Uno de los momentos más íntimos llegó con “Acróstico”, acompañada de imágenes de sus hijos, generando un ambiente emocional en medio del espectáculo.

En “Hips Don’t Lie”, la artista incorporó elementos de mapalé colombiano, reforzando su identidad cultural dentro de un escenario global.

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La estrella internacional Shakira junto al ícono de la música brasileña Caetano Veloso, interpretando el clásico “O leãozinho”. - crédito MultiShow

Invitados de lujo y conexión latinoamericana

Uno de los puntos más altos del concierto fue la participación de artistas invitados.

Anitta apareció para interpretar “Choka Choka”, marcando un momento de alta energía.

Caetano Veloso y Maria Bethânia, referentes de la música brasileña, interpretaron junto a ella “O leãozinho” y “O que é, o que é?”.

Ivete Sangalo se sumó con “País tropical”, reforzando el vínculo con Brasil.

Momentos más memorables del show

A lo largo de la noche, varios instantes marcaron picos de emoción:

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“La bicicleta”, “Chantaje” y “La tortura” llevaron ritmos colombianos al escenario.

El bloque acústico de “Antología” se convirtió en uno de los momentos más íntimos.

“Waka Waka (This Time for Africa)” desató una explosión colectiva con miles de personas saltando al unísono.

El cierre con “She Wolf” y la BZRP Music Sessions #53 reafirmó su vigencia global.

Shakira interpretó uno de sus grandes éxitos junto a Carlos Vives, desatando la euforia del público con ritmos colombianos que hicieron vibrar la playa de Copacabana. - crédito MultiShow

Los 10 mandamientos de la loba

Durante el espectáculo, las pantallas proyectaron los “10 mandamientos de la loba”, una serie de mensajes simbólicos sobre empoderamiento femenino, entre ellos:

Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas.

No pedirás permiso para ser tú misma.

Bailarás y cantarás para sanar.

Aullarás porque nadie te puede callar.

Una loba no ataca, se defiende.

Una loba no compite con las de su especie, se ayudan y protegen.

No renunciarás a tu espíritu salvaje.

Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

Una loba no codiciará los bienes ajenos, ¡claramente!

Una loba es loba para siempre.

El mensaje reforzó la narrativa de su gira y fue coreado por el público.

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Mensaje de empoderamiento femenino

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, destacando su fuerza y resiliencia. En uno de los momentos más comentados afirmó que, aunque individualmente puedan ser vulnerables, “juntas somos invencibles”.

También hizo referencia a las madres solteras en Brasil, generando una fuerte conexión emocional con el público.

Un récord que la posiciona en la historia

Según datos oficiales de la alcaldía de Río de Janeiro, el evento reunió alrededor de dos millones de personas, superando el concierto de Madonna en 2024 (1,5 millones) y acercándose al récord de Lady Gaga (2,1 millones).

Este logro posiciona a Shakira como una de las artistas con mayor convocatoria en la historia reciente de Copacabana.

Un espectáculo que trasciende la música

Más allá del show, el concierto se consolidó como una celebración cultural latinoamericana, donde tecnología, música e identidad se fusionaron en un mismo escenario.

Durante el cierre con “BZRP Music Sessions #53”, el público coreó una de sus frases más virales: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la noche.

En uno de los instantes finales, la artista descendió del escenario para interactuar con los fans, tomarse fotografías y agradecer el apoyo del público brasileño.

Shakira y la legendaria Maria Bethânia unen fuerzas en el escenario para una conmovedora interpretación del clásico de Gonzaguinha, 'O Que É, O Que É?'. - crédito multishow

Setlist completo del concierto de Shakira en Copacabana

Caloris (drone intro) La Huesera Video interlude (Caloris) La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy aquí Empire / Inevitable Robot Intro Te felicito TQG Don’t Bother Acróstico (intro + versión completa) Copa vacía La bicicleta La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Loca Soltera Choka Choka (con Anitta) Can’t Remember to Forget You Ojos así Pies descalzos, sueños blancos Antología O leãozinho (con Caetano Veloso) O que é, o que é? (con Maria Bethânia) Objection (Tango) País tropical (con Ivete Sangalo) Whenever, Wherever Waka Waka (This Time for Africa)

Encore:

31. She Wolf

32. BZRP Music Sessions #53