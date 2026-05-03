Colombia

Shakira en Copacabana, Brasil: crónica del concierto y los momentos más destacados del show multitudinario

El espectáculo reunió a una cifra récord de asistentes y contó con invitados de la música brasileña, un despliegue tecnológico innovador y un repertorio que abarcó más de tres décadas de trayectoria artística

Guardar
La cantante colombiana Shakira (c-i) se presenta junto al cantante brasileño Caetano Veloso (c-d) en un concierto este sábado, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

La noche del sábado 2 de mayo de 2026 quedó registrada como uno de los espectáculos más multitudinarios de la música latina. Shakira convirtió la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un escenario gigante donde más de dos millones de asistentes corearon su repertorio durante más de dos horas.

El concierto gratuito no solo marcó un hito en la carrera de la barranquillera, sino que también la consolidó como la primera artista latina en protagonizar un show de esta magnitud en este icónico lugar, superando cifras recientes de artistas internacionales como Madonna y acercándose al récord de Lady Gaga.

PUBLICIDAD

Retraso previo y expectativa del público

Aunque el concierto estaba previsto para iniciar antes, la artista salió al escenario con cerca de una hora de retraso. Durante la transmisión, el medio Globo TV informó que se habría presentado un “problema personal”, sin que se entregaran detalles oficiales.

A pesar de la demora, la expectativa del público se mantuvo intacta y la playa de Copacabana permaneció completamente llena, en una de las concentraciones más grandes vistas en la ciudad.

PUBLICIDAD

Un despliegue visual de drones y efectos iluminó el cielo de Copacabana, marcando el inicio de una noche histórica para la música latina. - crédito MultiShow

Un inicio impactante: drones, tecnología y conexión inmediata

La jornada comenzó con una puesta en escena tecnológica que capturó la atención desde el primer segundo. Un grupo de drones iluminó el cielo formando la figura de una loba y la silueta de Shakira, anticipando una narrativa visual de alto impacto.

Minutos después, la cantante apareció en el escenario con una sudadera inspirada en los colores de la bandera de Brasil, que posteriormente se transformó en un vestido durante el show.

Abrió con “La fuerte”, desatando la euforia colectiva, seguida de temas como “Girl Like Me” y un mix de “Estoy aquí”, uno de sus primeros éxitos globales.

Desde el inicio, Shakira se dirigió al público con cercanía y emoción “Olá Brasil”, dijo en un portugués fluido que repitió varias veces durante la noche, recordando su conexión histórica con el país desde los 18 años.

Un recorrido por tres décadas de música

El espectáculo fue una travesía musical por la carrera de la artista, integrando pop, rock, reguetón y ritmos latinos.

Sonaron clásicos como “Inevitable”, “Pies descalzos”, “Antología” y “Ojos así”, junto a éxitos recientes como “TQG” y “Te felicito”, en línea con su gira Las mujeres ya no lloran.

Uno de los momentos más íntimos llegó con “Acróstico”, acompañada de imágenes de sus hijos, generando un ambiente emocional en medio del espectáculo.

En “Hips Don’t Lie”, la artista incorporó elementos de mapalé colombiano, reforzando su identidad cultural dentro de un escenario global.

La estrella internacional Shakira junto al ícono de la música brasileña Caetano Veloso, interpretando el clásico “O leãozinho”. - crédito MultiShow

Invitados de lujo y conexión latinoamericana

Uno de los puntos más altos del concierto fue la participación de artistas invitados.

  • Anitta apareció para interpretar “Choka Choka”, marcando un momento de alta energía.
  • Caetano Veloso y Maria Bethânia, referentes de la música brasileña, interpretaron junto a ella “O leãozinho” y “O que é, o que é?”.
  • Ivete Sangalo se sumó con “País tropical”, reforzando el vínculo con Brasil.

Momentos más memorables del show

A lo largo de la noche, varios instantes marcaron picos de emoción:

  • “La bicicleta”, “Chantaje” y “La tortura” llevaron ritmos colombianos al escenario.
  • El bloque acústico de “Antología” se convirtió en uno de los momentos más íntimos.
  • “Waka Waka (This Time for Africa)” desató una explosión colectiva con miles de personas saltando al unísono.
  • El cierre con “She Wolf” y la BZRP Music Sessions #53 reafirmó su vigencia global.
Shakira interpretó uno de sus grandes éxitos junto a Carlos Vives, desatando la euforia del público con ritmos colombianos que hicieron vibrar la playa de Copacabana. - crédito MultiShow

Los 10 mandamientos de la loba

Durante el espectáculo, las pantallas proyectaron los “10 mandamientos de la loba”, una serie de mensajes simbólicos sobre empoderamiento femenino, entre ellos:

  • Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas.
  • No pedirás permiso para ser tú misma.
  • Bailarás y cantarás para sanar.
  • Aullarás porque nadie te puede callar.
  • Una loba no ataca, se defiende.
  • Una loba no compite con las de su especie, se ayudan y protegen.
  • No renunciarás a tu espíritu salvaje.
  • Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.
  • Una loba no codiciará los bienes ajenos, ¡claramente!
  • Una loba es loba para siempre.

El mensaje reforzó la narrativa de su gira y fue coreado por el público.

Mensaje de empoderamiento femenino

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, destacando su fuerza y resiliencia. En uno de los momentos más comentados afirmó que, aunque individualmente puedan ser vulnerables, “juntas somos invencibles”.

También hizo referencia a las madres solteras en Brasil, generando una fuerte conexión emocional con el público.

Un récord que la posiciona en la historia

Según datos oficiales de la alcaldía de Río de Janeiro, el evento reunió alrededor de dos millones de personas, superando el concierto de Madonna en 2024 (1,5 millones) y acercándose al récord de Lady Gaga (2,1 millones).

Este logro posiciona a Shakira como una de las artistas con mayor convocatoria en la historia reciente de Copacabana.

Un espectáculo que trasciende la música

Más allá del show, el concierto se consolidó como una celebración cultural latinoamericana, donde tecnología, música e identidad se fusionaron en un mismo escenario.

Durante el cierre con “BZRP Music Sessions #53”, el público coreó una de sus frases más virales: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la noche.

En uno de los instantes finales, la artista descendió del escenario para interactuar con los fans, tomarse fotografías y agradecer el apoyo del público brasileño.

Shakira y la legendaria Maria Bethânia unen fuerzas en el escenario para una conmovedora interpretación del clásico de Gonzaguinha, 'O Que É, O Que É?'. - crédito multishow

Setlist completo del concierto de Shakira en Copacabana

  1. Caloris (drone intro)
  2. La Huesera
  3. Video interlude (Caloris)
  4. La fuerte
  5. Girl Like Me
  6. Las de la intuición / Estoy aquí
  7. Empire / Inevitable
  8. Robot Intro
  9. Te felicito
  10. TQG
  11. Don’t Bother
  12. Acróstico (intro + versión completa)
  13. Copa vacía
  14. La bicicleta
  15. La tortura
  16. Hips Don’t Lie
  17. Chantaje
  18. Loca
  19. Soltera
  20. Choka Choka (con Anitta)
  21. Can’t Remember to Forget You
  22. Ojos así
  23. Pies descalzos, sueños blancos
  24. Antología
  25. O leãozinho (con Caetano Veloso)
  26. O que é, o que é? (con Maria Bethânia)
  27. Objection (Tango)
  28. País tropical (con Ivete Sangalo)
  29. Whenever, Wherever
  30. Waka Waka (This Time for Africa)

Encore:

31. She Wolf

32. BZRP Music Sessions #53

Temas Relacionados

ShakiraCopacabanainvitados Shakira BrasilShakira Copacabana 2026Colombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Lotería del Cauca hoy 2 de mayo

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultado Lotería del Cauca hoy 2 de mayo

Resultados Lotería de Santander hoy 3 de mayo: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 3 de mayo: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultado Baloto y Revancha hoy 2 de mayo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado Baloto y Revancha hoy 2 de mayo

Resultado La Caribeña noche hoy <p>2</p> de <p><p>mayo</p> </p>

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado La Caribeña noche hoy <p>2</p> de <p><p>mayo</p> </p>

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 2 de mayo

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 2 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira en Copacabana: así fue el histórico show que reunió a casi tres millones de asistentes

Shakira en Copacabana: así fue el histórico show que reunió a casi tres millones de asistentes

La ‘influencer’ Valentina Mor fue arrestada por la Policía de Medellín luego de un presunto intento de hurto: esto se sabe

Campaña por María Angélica Mallarino conmueve al país y revela difícil momento de salud que enfrenta la actriz colombiana

El lazo de Shakira con Brasil: cómo el portugués y sus giras la convirtieron en favorita mucho antes de Copacabana

Shakira en Copacabana: estos son los artistas que debe superar la colombiana para alcanzar el Récord Guinness

Deportes

Junior de Barranquilla ya tendría el primer “castigo” para Jermein Peña por su expulsión en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla ya tendría el primer “castigo” para Jermein Peña por su expulsión en Copa Libertadores

La Liga BetPlay podría definir a los clasificados a playoffs con una cifra histórica: así fue el puntaje con 19 fechas

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay: Boyacá Chicó ganó, pero Jaguares le dio un nuevo golpe

Richard Ríos mantiene su racha goleadora en Portugal: así fue su anotación con Benfica

Alarmas en la selección Colombia: uno de sus jugadores es duda para la convocatoria al Mundial 2026