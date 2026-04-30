Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

La conductora Magaly Medina compartió en sus redes sociales el emocionante momento de la graduación de la hija de su esposo, Alfredo Zambrano, quien obtuvo una maestría en Psicología en la Northeastern University. Captura: IG Magaly Medina.

Lo que parecía ser un viaje familiar más terminó convirtiéndose en una escena que captó la atención de miles. Magaly Medina, conocida por su estilo frontal y su permanente presencia en el mundo del espectáculo, sorprendió al compartir un momento que pocos imaginaban ver: una imagen de convivencia armoniosa junto a la exesposa de su actual pareja, el notario Alfredo Zambrano.

Todo ocurrió durante una ocasión especial. La conductora decidió viajar fuera del país junto a su esposo para asistir a la graduación de la hija de él, Silvana Zambrano, quien culminó con éxito su formación académica en una prestigiosa universidad en Boston, Estados Unidos.

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Este logro, importante a nivel personal y familiar, reunió a figuras clave en la vida de la joven, incluyendo a su madre, Claudia Almenara, exesposa del notario.

¿Tensión o armonía? Magaly Medina revela cómo se lleva con la exesposa de Alfredo Zambrano. Captura: IG Magaly Medina.

El video que sorprendió a todos

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Magaly Medina decidió compartir con sus seguidores parte de este momento. En sus historias, publicó un video en el que aparece sonriente, acompañada de Alfredo Zambrano, su hijastra Silvana Zambrano y la madre de esta, Claudia Almenara.

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“Felices con nuestra recién graduada. Máster Counseling Psychology”, escribió la periodista, acompañando el clip que rápidamente se volvió tema de conversación.

La frase no pasó desapercibida. El uso del término “nuestra” fue interpretado por muchos como una señal clara del tipo de relación que mantiene con la familia de su esposo. Más allá de etiquetas, el mensaje transmitía unidad y reconocimiento compartido hacia el logro de la joven.

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Magaly Medina y Alfredo Zambrano asistieron orgullosos a la ceremonia de graduación de maestría de Silvana Zambrano Almenara en Boston, Massachusetts.

<b>El contexto detrás del encuentro</b>

La graduación de Silvana Zambrano marcó un hito importante en su vida. La joven finalizó un máster en Psicología del Asesoramiento (Counseling Psychology), una especialidad que demanda años de preparación y compromiso. Este logro fue el punto de encuentro para sus padres y la actual pareja de su padre, quienes dejaron de lado cualquier posible incomodidad para acompañarla en un momento clave.

Para Magaly Medina, este viaje también representó una pausa en su agenda habitual. Acostumbrada a liderar espacios televisivos cargados de controversia, esta vez se mostró en una faceta más personal, centrada en lo familiar y emocional.

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Silvana Zambrano habla por primera vez de Magaly Medina. IG

<b>Reacciones en redes sociales</b>

Como era de esperarse, el video generó diversas reacciones. Algunos usuarios destacaron la madurez de los involucrados, resaltando la importancia de priorizar el bienestar de los hijos por encima de diferencias pasadas. Otros, en cambio, se mostraron sorprendidos, ya que no es habitual ver este tipo de interacciones en figuras públicas tan mediáticas.

El gesto de Magaly Medina fue interpretado por muchos como una forma de enviar un mensaje distinto, alejado del conflicto que suele caracterizar el contenido del espectáculo. En lugar de polémica, esta vez fue la armonía la que captó la atención.

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Silvana Zambrano habló de Magaly Medina en su cuenta de Instagram.

<b>Una escena que deja huella</b>

En un contexto donde las relaciones suelen estar marcadas por conflictos mediáticos, lo ocurrido en Boston ofrece una narrativa distinta. La imagen de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Silvana Zambrano y Claudia Almenara compartiendo un momento especial rompe con la idea tradicional de distanciamiento entre exparejas y nuevas parejas.

¿Tensión o armonía? Magaly Medina revela cómo se lleva con la exesposa de Alfredo Zambrano. Captura: IG Magaly Medina.

¿Quién es Claudia Almenara, exesposa de Alfredo Zambrano?

Claudia Almenara es conocida públicamente por haber sido la exesposa del notario Alfredo Zambrano, actual pareja de Magaly Medina, y por el conflicto legal que protagonizó años atrás en torno a la pensión de alimentos de la hija que ambos tienen en común.

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Su nombre tomó relevancia mediática cuando decidió denunciar en el programa ‘Panorama’ que el abogado no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas hacia la menor. Este caso generó gran controversia en su momento, especialmente porque terminó con un fallo a favor de la hija, lo que reforzó la postura de Almenara.

Sin embargo, la situación también provocó la reacción de Magaly Medina, quien salió en defensa de su entonces pareja, cuestionando duramente las acusaciones. “Cuando una ex está ardida y cuando una ex quiere utilizar a su hija para eso, eso pasa. Yo lo que sí dije en esa época es que nunca lo haría y me consta que no fue así y no voy a dar detalles en este momento”, expresó la conductora en aquel entonces.

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Una ilustración de estilo boceto presenta a Claudia Almenara, exesposa de Alfredo Zambrano, sonriendo en un primer plano y acompañada de un hombre en otra escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre su historia personal, se sabe que Claudia Almenara conoció a Alfredo Zambrano durante su etapa universitaria, cuando ambos estudiaban Derecho en una reconocida institución. Su relación inició en las aulas, luego formaron una familia con el nacimiento de su hija y posteriormente contrajeron matrimonio.

No obstante, la relación no prosperó. Según un reportaje emitido por ‘Panorama’, personas cercanas recordaban que en esa época Zambrano no contaba con estabilidad económica, lo que habría generado tensiones. “Los que conocieron a Zambrano, en esa época, recuerdan que no tenía dinero y el doctor Almenara lo miraba con ‘desprecio’. A pesar de todo se casó, pero, como dice la propia Claudia, lo que no nace no crece. Ni la llegada de la bebé arregló en algo las cosas; peor aún, las distancias se hicieron enormes”, relató la reportera del dominical.

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¿Tensión o armonía? Magaly Medina revela cómo se lleva con la exesposa de Alfredo Zambrano. Composición Infobae / Carol Ruiz.