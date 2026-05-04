Perú

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

El organismo electoral desmintió versiones difundidas en redes sociales y confirmó que la integración del Comité de Expertos aún está en proceso, sin anuncios oficiales sobre sus miembros

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Tres mujeres en un centro de votación. Una sonríe detrás de una mesa con papeles electorales. Otra revisa una lista de votantes. Una tercera vota en una cabina ONPE
El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desmintió este domingo que Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encabece una auditoría de la primera vuelta de electoral, en la que se registraron irregularidades y fallos logísticos.

A través de un comunicado, el organismo aclaró que el proceso para integrar el comité de expertos en materia electoral aún permanece abierto, y no se ha anunciado oficialmente a los integrantes.

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El propio ente subrayó que ninguna persona ha sido designada, por el momento, para dirigir el mencionado proceso, ya que la convocatoria pública para expertos nacionales e internacionales continúa vigente. “Al estar en una fase de convocatoria, aún no se ha realizado ningún anuncio oficial”, señaló.

De igual modo, reiteró la importancia de consultar fuentes oficiales antes de compartir información relacionada con los comicios. Según el JNE, cuando finalice la fase de selección, se informará a la ciudadanía sobre los especialistas que acompañarán el proceso de auditoría.

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Tras 20 días de las elecciones generales, la revisión de las actas observadas llega al 95,4 %, mientras que el recuento de votos es del 66 %. Los comicios, celebrados el 12 y 13 de abril, estuvieron protagonizados por irregularidades en la llegada del material electoral en centros de votación de Lima, lo que provocó que algunos centros abrieran con horas de retraso y que las elecciones se prolongaran de manera excepcional hasta el día siguiente en 13 locales.

Con el 97,46 % del escrutinio, previsiblemente pasarán a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (17,12 %), y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (12,04 %).

Aunque con solo 27.458 votos de diferencia se ubica el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga (11,87 %), que desde la jornada electoral, denuncia sin pruebas sólidas que ha habido un fraude en su contra, una narrativa alimentada por los problemas logísticos presentados en Lima, su bastión electoral.

Hasta el momento, hay 90.414 actas contabilizadas y todavía quedan pendientes 2.352 que fueron enviadas a jurados especiales, pues presentaban algún defecto, y estos tribunales descartan o determinan su validez.

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El JNE detalló que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en todo el territorio nacional para las elecciones generales, muestran «un avance significativo en la revisión y calificación de las actas observadas y en el proceso de recuento de votos correspondientes a la elección presidencial».

En relación con las actas observadas, 39 de los 60 jurados especiales lograron un avance del 100 %, de acuerdo con un reporte del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE) del JNE.

En el caso del recuento de votos, los JEE tienen como fecha límite el jueves 7 de mayo para que realicen las audiencias públicas. El máximo ente electoral recordó que en señal de transparencia, todas las audiencias son transmitidas a través de su página web y hasta el momento se han realizado 548 audiencias públicas.

López Aliaga y sus seguidores han arreciado en su campaña para exigir la anulación total o parcial de las elecciones, por considerar que fue víctima de un fraude y han convocado varias protestas en la capital para protestar contra organismos electorales.

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