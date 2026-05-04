Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

Piero Corvetto renunció a su cargo de jefe de la ONPE tras escándalo en elecciones generales en Perú. Canal N

La elección del nuevo jefe de la ONPE entra en una etapa decisiva con la publicación del cronograma completo del concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este proceso busca designar a la nueva máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, luego de la renuncia de Piero Corvetto, en un contexto marcado por cuestionamientos y la necesidad de reforzar la confianza en las Elecciones 2026.

La convocatoria ya está en marcha y contempla una serie de fases estrictas que evaluarán desde los requisitos formales hasta la solvencia ética, profesional y técnica de los postulantes. De acuerdo con el calendario oficial, la designación se concretará a inicios de julio, cuando el candidato elegido juramente el cargo tras superar todas las etapas del proceso.

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Cronograma completo del concurso para jefe de la ONPE

Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La JNJ estableció un cronograma detallado que abarca desde la inscripción hasta la juramentación. Estas son todas las fechas oficiales del proceso:

Convocatoria de postulantes

Publicación de convocatoria: 29 de abril de 2026

Pago por derechos de inscripción: del 30 de abril al 7 de mayo de 2026

Plazo de inscripción y presentación de documentos de aptitud: del 2 de mayo hasta las 12:00 (mediodía) del 8 de mayo de 2026

Presentación de declaración jurada en el SIDJI de la CGR: hasta las 23:59 del 8 de mayo de 2026

Presentación de documentos de discapacidad: del 2 de mayo al 11 de junio de 2026

Evaluación de cumplimiento de requisitos: 11 y 12 de mayo de 2026

Subsanación de requisitos: 13 y 14 de mayo de 2026

Publicación de postulantes aptos: 18 de mayo de 2026

1. Evaluación de conocimientos

Evaluación de conocimientos: 21 de mayo de 2026

Publicación de resultados y lista de aptos: 21 de mayo de 2026

2. Evaluación curricular

Presentación digital del currículum vitae e investigaciones (formato Word): del 22 al 26 de mayo de 2026

Publicación de resultados: 29 de mayo de 2026

Recurso de reconsideración: del 1 al 3 de junio de 2026

Resultados de reconsideración: 8 de junio de 2026

Publicación de postulantes aptos: 8 de junio de 2026

3. Estudio de caso (plan de trabajo)

Presentación del plan de trabajo: del 9 al 11 de junio de 2026

Sustentación (orden alfabético): 16 de junio de 2026

Publicación de resultados y aptos: 16 de junio de 2026

4. Entrevista personal

Publicación del cronograma de entrevistas: 16 de junio de 2026

Publicación del currículum vitae de postulantes aptos: 16 de junio de 2026

Actualización de información de procesos judiciales y administrativos: del 17 al 19 de junio de 2026

Pruebas de confianza

Presentación de declaraciones juradas (ingresos, bienes, intereses y autorización bancaria): 22 y 23 de junio de 2026

Prueba psicológica y psicométrica: 24 de junio de 2026

Entrega de resultados de pruebas de confianza: 25 de junio de 2026

Absolución de observaciones: 26 y 30 de junio de 2026

Etapa final

Entrevistas personales: 2 de julio de 2026

Publicación de calificaciones: 2 de julio de 2026

Publicación del cuadro de méritos: 2 de julio de 2026

Resultados de la votación: 2 de julio de 2026

Juramentación del nuevo jefe de la ONPE: 3 de julio de 2026

Tachas y denuncias contra postulantes

Composición: Infobae Perú / Tomás Ezerskii

El proceso también contempla mecanismos de control ciudadano para garantizar la transparencia:

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Presentación de tachas

Plazo de interposición: del 1 al 10 de junio de 2026

Subsanación: 11 y 12 de junio de 2026

Descargos: dentro de los 5 días hábiles de notificación

Resolución de tachas: 22 de junio de 2026

Reconsideración: del 23 al 25 de junio de 2026

Resolución final: 26 de junio de 2026

Presentación de denuncias

Plazo: hasta el 23 de junio de 2026

Descargos: dentro de los 3 días hábiles de notificación

Requisitos y evaluación de los candidatos

La JNJ ha definido un perfil técnico exigente para quienes aspiran a liderar la ONPE, incluyendo formación profesional, experiencia en gestión pública y ausencia de vínculos políticos recientes.

El proceso evaluará a los candidatos en cuatro etapas eliminatorias:

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Evaluación de conocimientos (25%)

Evaluación curricular (20%)

Plan de trabajo (20%)

Entrevista personal (35%)

Cada fase exige un mínimo de 70 puntos sobre 100 para continuar en competencia.

Un proceso clave tras la salida de Piero Corvetto

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria admitió el recurso de apelación de la Fiscalía contra la liberación de Piero Corvetto y elevó los actuados a la Sala Penal, que ahora deberá resolver si el exjefe de la ONPE enfrenta el proceso bajo detención. (Infobae / Composición)

La designación del nuevo jefe de la ONPE se produce tras la renuncia de Piero Corvetto, en medio de cuestionamientos a procesos electorales recientes. Mientras se desarrolla el concurso, la institución se mantiene bajo una gestión provisional.

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Este proceso, regulado por la Resolución N.° 283-2026-JNJ, busca asegurar que el próximo titular cuente con independencia, experiencia y capacidad técnica para conducir elecciones y consultas populares en el país, en un contexto donde la legitimidad del sistema electoral es observada de cerca por la ciudadanía.