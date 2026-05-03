Perú

Magaly Medina recuerda cómo descubrió a Rodrigo González ‘Peluchín’: “Le vi talento y lo traje de España”

La conductora sorprendió al revelar detalles de los primeros pasos de Rodrigo González en la pantalla chica, asegurando entre bromas que fue su instinto quien le apostó a quien hoy lidera ‘Amor y Fuego’

Guardar
En una conversación nostálgica con Koky Belaunde, Magaly Medina comparte detalles inéditos de cómo apostó por el talento de 'Peluchín' y la insistencia para que ingrese al programa 'Hola a todos'. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina sorprendió a su audiencia al recordar, en plena emisión de su programa, el papel que tuvo en el inicio de la carrera televisiva de Rodrigo González ‘Peluchín’. El recuerdo surgió de manera espontánea mientras la conductora y su invitado, el estilista Koky Belaunde, revisaban un reportaje sobre la vida de Marco Antonio Gallego, el reconocido maquillador y estilista que falleció el 9 de julio de 2009.

Entre las imágenes del archivo apareció una secuencia de ‘Hola a todos’, el magazín donde Rodrigo González hacía sus primeras armas en televisión. “Ahí estaba ‘Peluchín’ leyendo los periódicos de la esquina”, comentó Magaly entre risas, recordando los inicios del ahora conductor de ‘Amor y Fuego’.

PUBLICIDAD

La conductora reveló que fue ella quien convenció a González de regresar de España, donde vivía en ese entonces, para probar suerte en la televisión peruana.

“Cuando fui a España y él estaba trabajando allá, yo lo vi tan dueño de sí mismo, con un sarcasmo en la punta de la lengua, divertidísimo. Yo le dije que si él iba a Perú y quería trabajar en la televisión, él sí la haría si se comporta tal y como lo estaba haciendo. No paré de reírme", explicó Medina, recordando la conversación que tuvo con González en Madrid.

PUBLICIDAD

Imagen dividida que muestra a Magaly Medina con cabello pelirrojo y blusa blanca sonriendo a la izquierda y a Rodrigo González con barba y polo amarillo a la derecha
Magaly Medina recuerda cómo convenció a Rodrigo González 'Peluchín' de regresar de España para iniciar su carrera en la televisión peruana. (Instagram Magaly Medina / Rodrigo González)

La conductora también reveló que fue ella quien presionó a Ney Guerrero, productor del canal en aquel momento, para que le abriera un espacio al joven comunicador. “Hablé con Ney y lo fastidié para que le consiguiera algo y no había nada en el canal. Entonces, de pronto sale este programa ‘Hola a todos’ y lo fastidié tanto a Ney que lo metiera y lo metió ahí", contó Magaly, añadiendo que la primera función de González en ese espacio fue leer los titulares de los diarios en un kiosco de la esquina.

Ante el comentario de Koky Belaunde, quien le dijo “tienes buena mano entonces”, Magaly fue precisa: “No, yo tengo buen ojo, sí. Creo que tengo instinto para mirar quién puede funcionar o no“.

Una amistad que marcó la televisión peruana

La historia entre Magaly Medina y Rodrigo González es una de las más comentadas del espectáculo peruano. Se conocieron en 1998, cuando González tenía apenas 16 años y trabajaba como asistente de producción en el programa de Medina, quien se convirtió en su mentora y “madrina” televisiva. Fue en ese set donde le pusieron el apelativo de ‘Peluchín’, que lo acompañaría por el resto de su carrera.

Tras estudiar Ciencias de la Comunicación, González viajó a España, y fue Magaly quien lo convenció de regresar al Perú para desarrollar su carrera en televisión. Su ingreso a ‘Hola a todos’ marcó el inicio de un camino que lo llevaría, años después, a consolidarse como conductor de ‘Amor, amor, amor’ y actualmente de ‘Amor y Fuego’.

Magaly Medina se solidarizó con Rodrigo González luego de su fallida detención. A raíz de ello los usuarios recordaron la buena amistad que alguna vez tuvieron.

Una amistad que llegó a su fin

Pese a los buenos recuerdos que Magaly Medina evocó en su programa, la relación entre ambas figuras ha estado marcada por rupturas y reconciliaciones que terminaron en un distanciamiento definitivo. Las diferencias comenzaron a hacerse públicas alrededor de 2015, cuando ambos intercambiaron indirectas en sus respectivos programas.

En una entrevista en el set de Magaly en 2015, ambos reconocieron sus diferencias, se reclamaron mutuamente y terminaron reconciliándose entre lágrimas. Sin embargo, los conflictos no cesaron. González señaló que uno de los motivos del distanciamiento fue la relación de Magaly con Alfredo Zambrano, a quien él no apoyaba.

También acusó a la conductora de haberle cerrado las puertas en ATV, canal donde ella trabaja. En 2022, González fue enfático al señalar que ya no puede llamar “amiga” a Magaly.

Magaly Medina y Rodrigo González cuando eran amigos. Instagram
Magaly Medina y Rodrigo González cuando eran amigos. Instagram

Por su parte, la conductora ha asegurado que no le interesa la opinión de su exahijado y que las amistades verdaderas no actúan de esa manera. En enero de 2025, Magaly reveló que tiene preparada una demanda contra González relacionada con comentarios sobre el caso ‘Chibolín’, aunque la ha dejado en pausa por el cariño que aún le tiene.

El hecho de que Magaly Medina haya evocado con humor y cariño los inicios de ‘Peluchín’ en televisión, en el contexto de un homenaje a Marco Antonio Gallego, refleja que, pese al distanciamiento, los años compartidos dejaron una huella. La conductora no ocultó su orgullo por haber identificado el talento de González antes que nadie, reafirmando su confianza en su propio instinto para detectar figuras con potencial televisivo.

Temas Relacionados

Magaly MedinaRodrigo GonzálezPeluchínperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Sobre la cancha del Polideportivo Lucha Fuentes se definirá todo: si las ‘blanquiazules’ logran el tricampeonato o si las ‘santas’ vuelven a la cima. Sigue aquí todas las incidencias del duelo decisivo

Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

El dardo del cardenal Carlos Castillo a López Aliaga: “No puede ser que haya cristianos que digan ‘mátalo’ o los ajos que hemos escuchado”

El arzobispo de Lima cuestionó los discursos de odio y la “idolatría de la fe”, en medio de las denuncias de fraude sin pruebas y amenazas lanzadas por el líder de Renovación Popular

El dardo del cardenal Carlos Castillo a López Aliaga: “No puede ser que haya cristianos que digan ‘mátalo’ o los ajos que hemos escuchado”

Entrenadores de Cienciano y Comerciantes Unidos casi se van a las manos y la policía tuvo que intervenir en las afueras del estadio

Horacio Melgarejo y Claudio Biaggio estuvieron cerca de pelearse por polémica tras gol agónico de Neri Bandiera en triunfo del ‘papá’ por Liga 1 2026

Entrenadores de Cienciano y Comerciantes Unidos casi se van a las manos y la policía tuvo que intervenir en las afueras del estadio

Nueva explosión del volvám Sabancaya generó emisión de cenizas y activó alerta naranja en Arequipa: cuatro distritos en riesgo cercano

INDECI pide a la población usar mascarillas, cerrar viviendas y preparar mochilas de emergencia ante posibles escenarios

Nueva explosión del volvám Sabancaya generó emisión de cenizas y activó alerta naranja en Arequipa: cuatro distritos en riesgo cercano

“Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo”: Jefe del JNE denuncia que la ONPE ocultó retrasos

Roberto Burneo afirmó que el exfuncionario encubrió demoras en el reparto de material electoral antes de los comicios y sostuvo que existen actas que documentan las advertencias realizadas por los fiscalizadores

“Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo”: Jefe del JNE denuncia que la ONPE ocultó retrasos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El dardo del cardenal Carlos Castillo a López Aliaga: “No puede ser que haya cristianos que digan ‘mátalo’ o los ajos que hemos escuchado”

El dardo del cardenal Carlos Castillo a López Aliaga: “No puede ser que haya cristianos que digan ‘mátalo’ o los ajos que hemos escuchado”

“Piero Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo”: Jefe del JNE denuncia que la ONPE ocultó retrasos

Roberto Sánchez rechaza declaraciones de Antauro Humala sobre Chile: “No representa la posición de Juntos por el Perú ni la mía”

Roberto Burneo advierte sobre la Segunda vuelta del 7 de junio: “El mismo equipo de la ONPE sigue ahí y eso nos preocupa”

Diputado chileno responde a idea de Antauro Humala sobre una supuesta guerra: “Chile debe estar preparado”

ENTRETENIMIENTO

Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

Paul Michael explota contra Mónica Torres por consejos a Pamela López: “No alimentes su odio”

Adrián Bello debutará en el Gran Teatro Nacional: fecha y entradas para el concierto

Magdyel Ugaz cumplió un sueño para su madre: “Ella cobraba en micro y ahora le compré su departamento”

Jorge Benavides cuenta que Carlos Álvarez le ofreció volver a hacer humor juntos si no pasaba a la segunda vuelta electoral

DEPORTES

Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Entrenadores de Cienciano y Comerciantes Unidos casi se van a las manos y la policía tuvo que intervenir en las afueras del estadio

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

¿A qué hora y canal TV para ver Alianza Lima vs San Martín? Partido final que define al campeón de la Liga Peruana de Vóley