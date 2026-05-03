Magaly Medina recuerda cómo descubrió a Rodrigo González ‘Peluchín’: “Le vi talento y lo traje de España”

En una conversación nostálgica con Koky Belaunde, Magaly Medina comparte detalles inéditos de cómo apostó por el talento de 'Peluchín' y la insistencia para que ingrese al programa 'Hola a todos'. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina sorprendió a su audiencia al recordar, en plena emisión de su programa, el papel que tuvo en el inicio de la carrera televisiva de Rodrigo González ‘Peluchín’. El recuerdo surgió de manera espontánea mientras la conductora y su invitado, el estilista Koky Belaunde, revisaban un reportaje sobre la vida de Marco Antonio Gallego, el reconocido maquillador y estilista que falleció el 9 de julio de 2009.

Entre las imágenes del archivo apareció una secuencia de ‘Hola a todos’, el magazín donde Rodrigo González hacía sus primeras armas en televisión. “Ahí estaba ‘Peluchín’ leyendo los periódicos de la esquina”, comentó Magaly entre risas, recordando los inicios del ahora conductor de ‘Amor y Fuego’.

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La conductora reveló que fue ella quien convenció a González de regresar de España, donde vivía en ese entonces, para probar suerte en la televisión peruana.

“Cuando fui a España y él estaba trabajando allá, yo lo vi tan dueño de sí mismo, con un sarcasmo en la punta de la lengua, divertidísimo. Yo le dije que si él iba a Perú y quería trabajar en la televisión, él sí la haría si se comporta tal y como lo estaba haciendo. No paré de reírme", explicó Medina, recordando la conversación que tuvo con González en Madrid.

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Magaly Medina recuerda cómo convenció a Rodrigo González 'Peluchín' de regresar de España para iniciar su carrera en la televisión peruana. (Instagram Magaly Medina / Rodrigo González)

La conductora también reveló que fue ella quien presionó a Ney Guerrero, productor del canal en aquel momento, para que le abriera un espacio al joven comunicador. “Hablé con Ney y lo fastidié para que le consiguiera algo y no había nada en el canal. Entonces, de pronto sale este programa ‘Hola a todos’ y lo fastidié tanto a Ney que lo metiera y lo metió ahí", contó Magaly, añadiendo que la primera función de González en ese espacio fue leer los titulares de los diarios en un kiosco de la esquina.

Ante el comentario de Koky Belaunde, quien le dijo “tienes buena mano entonces”, Magaly fue precisa: “No, yo tengo buen ojo, sí. Creo que tengo instinto para mirar quién puede funcionar o no“.

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Una amistad que marcó la televisión peruana

La historia entre Magaly Medina y Rodrigo González es una de las más comentadas del espectáculo peruano. Se conocieron en 1998, cuando González tenía apenas 16 años y trabajaba como asistente de producción en el programa de Medina, quien se convirtió en su mentora y “madrina” televisiva. Fue en ese set donde le pusieron el apelativo de ‘Peluchín’, que lo acompañaría por el resto de su carrera.

Tras estudiar Ciencias de la Comunicación, González viajó a España, y fue Magaly quien lo convenció de regresar al Perú para desarrollar su carrera en televisión. Su ingreso a ‘Hola a todos’ marcó el inicio de un camino que lo llevaría, años después, a consolidarse como conductor de ‘Amor, amor, amor’ y actualmente de ‘Amor y Fuego’.

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Magaly Medina se solidarizó con Rodrigo González luego de su fallida detención. A raíz de ello los usuarios recordaron la buena amistad que alguna vez tuvieron.

Una amistad que llegó a su fin

Pese a los buenos recuerdos que Magaly Medina evocó en su programa, la relación entre ambas figuras ha estado marcada por rupturas y reconciliaciones que terminaron en un distanciamiento definitivo. Las diferencias comenzaron a hacerse públicas alrededor de 2015, cuando ambos intercambiaron indirectas en sus respectivos programas.

En una entrevista en el set de Magaly en 2015, ambos reconocieron sus diferencias, se reclamaron mutuamente y terminaron reconciliándose entre lágrimas. Sin embargo, los conflictos no cesaron. González señaló que uno de los motivos del distanciamiento fue la relación de Magaly con Alfredo Zambrano, a quien él no apoyaba.

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También acusó a la conductora de haberle cerrado las puertas en ATV, canal donde ella trabaja. En 2022, González fue enfático al señalar que ya no puede llamar “amiga” a Magaly.

Magaly Medina y Rodrigo González cuando eran amigos. Instagram

Por su parte, la conductora ha asegurado que no le interesa la opinión de su exahijado y que las amistades verdaderas no actúan de esa manera. En enero de 2025, Magaly reveló que tiene preparada una demanda contra González relacionada con comentarios sobre el caso ‘Chibolín’, aunque la ha dejado en pausa por el cariño que aún le tiene.

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El hecho de que Magaly Medina haya evocado con humor y cariño los inicios de ‘Peluchín’ en televisión, en el contexto de un homenaje a Marco Antonio Gallego, refleja que, pese al distanciamiento, los años compartidos dejaron una huella. La conductora no ocultó su orgullo por haber identificado el talento de González antes que nadie, reafirmando su confianza en su propio instinto para detectar figuras con potencial televisivo.