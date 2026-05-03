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Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Sobre la pista del Polideportivo Lucha Fuentes, se definirá si las ‘blanquiazules’ enlazan su tercer título o si las ’santas’ regresan a la corona. El duelo promete no escatimar en emociones tras un gran nivel exhibido en los dos encuentros previos

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05:15 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima y San Martín se enfrentan hoy, domingo 3 de abril, en el ’extra game’ de la serie por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El encuentro es definitorio y marcará si el elenco de Facundo Morando se corona tricampeón o si el sexteto de Guilherme Schmitz regresa a lo más alto del vóley nacional.

05:14 hsHoy

Desde Brasil dan por confirmado que Facundo Morando tomará las riendas de Fluminense: dejaría Alianza Lima tras final ante San Martín

El destino del actual entrenador de la selección argentina y del conjunto bicampeón del vóley peruano parece tener un rumbo claro. Medios ’cariocas’ aseguran que el adiestrador de 38 años alcanzó un acuerdo con el ’Flu’

Facundo Morando, DT de Alianza Lima y la selección argentina, con destino a Río de Janeiro. Crédito: Redes Alianza Lima.
Facundo Morando, DT de Alianza Lima y la selección argentina, con destino a Río de Janeiro. Crédito: Redes Alianza Lima.

El ciclo de Facundo Morando en Alianza Lima estaría próximo a su fin. El entrenador argentino, figura clave en la consolidación del bicampeonato del conjunto victoriano y actual seleccionador de Argentina, tiene todo listo para asumir la dirección técnica de Fluminense en la temporada 2026/27.

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05:14 hsHoy

¿Paola Rivera jugará la final?: lo que sabe de su lesión previo al Alianza Lima vs San Martín por ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La mexicana no terminó el duelo de vuelta por una dolencia al muslo, y su presencia está en duda en la definición del título nacional de este domingo 3 de mayo en el Polideportivo Lucha Fuentes

La voleibolista mexicana no terminó el duelo de vuelta por lesión. (Puro Vóley)

El desenlace del segundo partido de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 dejó inquietud en Universidad San Martín, no solo por la derrota sufrida, sino también por el estado físico de su armadora principal, Paola Rivera. La jugadora mexicana terminó el encuentro con dolencias musculares que ponen en duda su participación en el decisivo ‘extra game’ frente a Alianza Lima, previsto para el domingo 3 de mayo.

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05:14 hsHoy

Así se jugaron las dos primeras finales de la Liga Peruana de Vóley

El primer golpe lo dio la USMP, que en el duelo de ida se impuso con autoridad en sets corridos. El sexteto dirigido por Guilherme Schmitz mostró un alto nivel colectivo, orden en ataque y solidez en defensa, lo que le permitió dominar el partido sin mayores sobresaltos y tomar ventaja en la llave, encendiendo las alertas en el cuadro ‘blanquiazul’.

Sin embargo, la respuesta de Alianza Lima no tardó en llegar. En la revancha, el conjunto ‘íntimo’ ajustó su juego, elevó su intensidad y logró quedarse con una victoria clave por un marcador de 3-1 que no solo le permitió igualar la serie, sino también extender la definición del título a un ’extra game’. El triunfo en la vuelta reflejó la capacidad de reacción del equipo de La Victoria en los momentos de mayor presión.

Con la serie igualada 1-1, todo se definirá en un tercer encuentro que promete ser de máxima exigencia. Ambos equipos han demostrado argumentos sólidos a lo largo de la final, alternando dominio y protagonismo en cada partido, lo que anticipa un desenlace abierto y de alto voltaje competitivo.

El equipo 'blanquiazul' ganó la revancha y forzó el "extra game" por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (Video: Latina)
05:14 hsHoy

¿Qué canal transmitirá la final Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión del ’extra game’ estará a cargo de Latina Televisión, a través de su señal abierta, así como de su página web y aplicativo, donde el encuentro podrá seguirse de forma gratuita. Además, en Infobae Perú se realizará una cobertura completa punto a punto del compromiso, que incluirá la previa, el desarrollo del partido y el cierre con la premiación del campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Alianza Lima y una cita con la historia. Las ’íntimas’ pueden enlazar tres títulos y están a un solo partido de lograrlo. Crédito: Instagram Alianza Lima Vóley.
Alianza Lima y una cita con la historia. Las ’íntimas’ pueden enlazar tres títulos y están a un solo partido de lograrlo. Crédito: Instagram Alianza Lima Vóley.
05:14 hsHoy

Fecha y horario del duelo final entre Alianza Lima vs San Martín

El duelo decisivo por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas de Perú, de acuerdo con la programación oficial del torneo. Será el tercer y último encuentro de la serie entre Alianza Lima y San Martín, en el que se definirá al campeón de la temporada tras una llave que ha estado marcada por la paridad entre ambos finalistas.

San Martín se alista para volver a lo más alto del vóley peruano. No consigue un título desde la temporada 2018/19. Crédito: Instagram usmpvóley.
San Martín se alista para volver a lo más alto del vóley peruano. No consigue un título desde la temporada 2018/19. Crédito: Instagram usmpvóley.

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