Perú

Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar que denuncia fraude sin pruebas luego de la salida de Piero Corvetto

El encuentro en la sede de la JNJ fue admitido por el coronel en retiro del Ejército Jaime Miguel Cabrera Buleje, conocido por cuestionar la validez de los comicios sin respaldo

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María Teresa Cabrera juró como presidenta de la Junta Nacional de Justicia
La presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, recibió en su despacho al coronel en retiro Jaime Miguel Cabrera Buleje, conocido por promover denuncias de fraude electoral sin pruebas

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, sostuvo una reunión con el coronel en retiro del Ejército y exintegrante del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Jaime Miguel Cabrera Buleje, quien promueve denuncias de fraude electoral sin pruebas.

Según un informe difundido este domingo por el portal de investigación OjoPúblico, el encuentro ocurrió apenas dos días después de que el máximo organismo de la judicatura aceptara la renuncia del entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

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La reunión, realizada el 23 de abril en el despacho de la magistrada por el lapso de una hora, quedó consignada en el registro institucional de visitas, mientras Corvetto, otros funcionarios y representantes de la empresa de transportes Gálaga son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y omisión de actos funcionales después de notables retrasos en la apertura de centros de votación en Lima.

El exmilitar declaró al medio que acudió a la sede de la JNJ para expresar “mi satisfacción como ciudadano” tras la salida del exfuncionario, a quien el Poder Judicial le prohibió la semana pasada salir del país por 18 meses.

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Piero Corvetto
La visita se realizó dos días después de la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, en un contexto de cuestionamientos sobre el proceso electoral

Cabrera Buleje, de acuerdo con el informe, ha participado en diversas marchas impulsadas por sectores que rechazan los resultados electorales. “Quise decirle [a la presidenta de la Junta] que la JNJ actuó de acuerdo a ley. Ella me agradeció y me dijo que cumplió con sus funciones”, afirmó.

Una semana antes de ese encuentro, había participado en una movilización liderada por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga en el Campo de Marte, cuestionando la legitimidad de los comicios. “Yo salí [a las calles], efectivamente, para querer sensibilizar a los ciudadanos”, explicó.

El informe de OjoPública detalla que, en enero de este año, la magistrada también recibió en su despacho a Edinson Hurtado Niño de Guzmán, subgerente de la empresa de seguridad V13, proveedora de servicios durante otra movilización encabezada por López Aliaga. Si bien la compañía negó la relación laboral, registros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) lo consignan como subgerente.

De igual modo, en octubre de 2025, reunió con Luis Alejandro Navarrete Santillán, personero de Podemos Perú, partido en el que militó y por el cual fue congresista.

María Teresa Cabrera asumirá la presidencia de la JNJ en 2026. (Foto: Agencia Andina)
Cabrera Buleje afirmó que acudió para expresar su satisfacción por la decisión de la JNJ y destacó que la magistrada le agradeció el gesto

Entre marzo y noviembre de 2020, la presidenta de la JNJ integró la Mesa Directiva del Congreso durante la gestión de Manuel Merino de Lama. Posteriormente, fue candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula liderada por Daniel Urresti en las elecciones de 2021. También desempeñó funciones como jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso hasta febrero de 2023, fecha en que se desafilia de Podemos Perú.

El medio reveló además que el abogado Jimmy Benites Tangoa, quien aportó a la campaña electoral de la magistrada en 2020, recibió contratos por S/100.000 para su defensa legal en investigaciones fiscales que fueron posteriormente archivadas.

“Debe ser [el aporte], no lo recuerdo (...). No hay inconveniente [con mi contratación]. Por ley, mi contrato es especial. El defendido [María Teresa Cabrera Vega] elige personalmente a su abogado”, manifestó al respecto.

OjoPúblico indicó que consultó a los magistrados de la JNJ sobre las visitas y contrataciones señaladas, sin obtener respuesta.

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