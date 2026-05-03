Ana María Orozco enternece con romántica dedicatoria de cumpleaños para Salvador del Solar: “Amor mío, gracias por existir”

Ana María Orozco sorprende a sus seguidores con una emotiva dedicatoria de cumpleaños a Salvador del Solar en Instagram. (Instagram Ana María Orozco)

La actriz colombiana Ana María Orozco, reconocida mundialmente por su papel de Beatriz Pinzón Solano en ‘Yo soy Betty, la fea’, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la semana al dedicarle un mensaje público lleno de amor a su pareja, el actor y exprimer ministro peruano Salvador del Solar, quien celebró su cumpleaños número 56 el 1 de mayo.

A través de su cuenta de Instagram, Orozco compartió una fotografía íntima de Del Solar, quien aparecía sonriente y con la mirada directa al lente, acompañada de un mensaje que conmovió a sus seguidores: “¡Feliz cumpleaños, amor mío! Gracias por existir. Te amo”. La publicación no tardó en generar una ola de reacciones entre sus fans y el mundo artístico latinoamericano.

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Salvador del Solar respondió con la misma ternura desde sus propias redes: “Te amo, Ana hermosa de mi corazón”, confirmando que la relación atraviesa un momento de plenitud y complicidad. La interacción fue celebrada por figuras como la actriz peruana Mónica Sánchez y la colombiana Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández en ‘Yo soy Betty, la fea’, quienes se sumaron con mensajes de felicitación.

Una historia de amor que nació en los sets y creció con la distancia

La historia entre Ana María Orozco y Salvador del Solar comenzó en 2016, cuando coincidieron en el rodaje de la serie ‘El regreso de Lucas’. En ese momento, el vínculo fue solo de amistad y admiración profesional. Fue durante la pandemia, mientras estaban separados geográficamente, que la conexión se transformó en algo más profundo.

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El mensaje público de Ana María Orozco a Salvador del Solar desata una ola de reacciones entre fans y figuras del espectáculo latinoamericano. (Instagram Ana María Orozco)

Del Solar ha relatado que la distancia, lejos de debilitar el lazo, lo fortaleció. “Apenas se levantaron las restricciones, ya estaba yo en Buenos Aires tocando la puerta”, confesó el actor en una entrevista, describiendo el reencuentro con Orozco como un momento determinante para la consolidación de su relación.

La pareja hizo oficial su romance en julio de 2024, y desde entonces no ha dejado de compartir gestos de cariño tanto en la vida privada como en sus proyectos artísticos. Juntos han llevado a escena la obra teatral ‘El árbol más hermoso del mundo’ en Colombia, que nació de sus conversaciones cotidianas y de su amor compartido por el cine y la literatura.

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Amor, proyectos y admiración mutua

Desde que hicieron pública su relación, tanto Ana María Orozco como Salvador del Solar han coincidido en describir su vínculo como una unión basada en la admiración, el respeto y el trabajo conjunto. “Es un lujo crear juntos”, expresó Orozco en una entrevista, destacando que la colaboración artística ha sido un pilar fundamental de su relación.

Del Solar, por su parte, no ha escatimado elogios hacia su pareja. “Es un tesoro”, declaró en enero de 2026, visiblemente conmovido al hablar de ella. “Estoy muy feliz, muy agradecido, muy enamorado, es la verdad”, añadió, dejando claro el lugar que ocupa Orozco en su vida.

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El actor sorprendió al mostrarse completamente encandilado por su actual pareja, a quien conoció en 2016, pero en la pandemia se enamoraron | YouTube

La pareja también ha construido una dinámica creativa que incluye proyectos cinematográficos en desarrollo, nacidos de sus conversaciones y de su pasión compartida por el cine y las series. Ambos disfrutan de ver producciones juntos, debatirlas y encontrar en ese intercambio la inspiración para sus propios proyectos.

Reacciones del público y celebridades

La publicación de Ana María Orozco por el cumpleaños de Del Solar generó numerosos comentarios de sus seguidores, quienes expresaron su entusiasmo por la pareja con frases como “Dios, permite que estos dos se queden hasta viejitos juntos para siempre” y “Ustedes son una linda pareja”. La respuesta del público refleja el afecto que genera la relación entre ambos actores, quienes han sabido compartir su historia con discreción y autenticidad.

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El cumpleaños de Salvador del Solar se convirtió así en una nueva ocasión para que la pareja reafirmara públicamente su amor, sumando un capítulo más a una historia que comenzó en los sets de televisión y que hoy se escribe entre escenarios teatrales, festivales de cine y gestos de cariño compartidos con sus seguidores.