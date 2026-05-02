Pompinchú murió: la leyenda de la comicidad peruana y el retrato de una vida de lucha y sacrificio.

Alonso Gonzáles Mendoza, conocido como 'Pompinchú’, es mucho más que un nombre emblemático del humor peruano. Su vida y trayectoria artística constituyen un ejemplo de lucha, sacrificio y resiliencia, desde la infancia marcada por la necesidad y el trabajo temprano, hasta su consagración como referente de la comicidad popular en televisión y plazas de todo el país.

Pompinchú supo transformar la adversidad en risa y, con un carisma inconfundible, conquistó a varias generaciones de peruanos que hoy lo recuerdan como símbolo de perseverancia y alegría auténtica.

PUBLICIDAD

Infancia y orígenes: trabajo, familia y primeras risas

Nacido en el distrito de Selva Alegre, Arequipa, Pompinchú creció en un entorno humilde junto a su abuela Isidora, a quien ayudaba vendiendo chuño y guisos en parques locales. Desde niño, el trabajo fue parte de su vida: lustró zapatos en el Centro de Lima, vendió ceviche y dulces, y aprendió a salir adelante con ingenio y esfuerzo.

La temprana pérdida de sus padres lo llevó a asumir responsabilidades de adulto siendo apenas un niño. Su dominio del quechua le permitió conectar con clientes y explicarles los productos de su abuela, mientras el humor y la picardía ya asomaban en su personalidad.

PUBLICIDAD

El salto a Lima: “recursero” y luchador en las calles

A los 14 años, 'Pompin’, como inicilamente se hacia llamar, llegó a Lima para vivir con su tía en el Jirón Puno. Comenzó vendiendo ceviche y chicha en las esquinas de la capital, y no dudó en probar suerte en cualquier oficio honesto: vendía galletas, plantillas, cortaúñas y, durante más de un año, lustró zapatos entre Emancipación y Tacna.

Su capacidad para reinventarse y buscar oportunidades lo llevó a trabajar como payaso callejero, animando mercados y ferias. Su espíritu “recursero” fue clave para sobrevivir y avanzar, incluso en los momentos más difíciles.

PUBLICIDAD

La historia de Pompinchú es la de miles de peruanos que luchan y no se rinden: conoce su trayectoria y legado en la comicidad nacional. TikTok

Primeros pasos en la comicidad: de las plazas a los ruedos

El destino quiso que, tras la muerte de sus padres, Pompinchú se lanzara al ruedo con un amigo de Arequipa. Al principio, solo recibía una pequeña parte de las ganancias, pero un día debió improvisar solo y, al ver la buena recaudación, decidió trabajar de manera independiente.

Se fogueó en plazas emblemáticas como Manco Cápac, San Martín y el Parque Universitario, donde debía ganarse el respeto del público y de otros cómicos consagrados. Su meta era dominar el ruedo y quedarse con la ovación, desafiando la competencia con creatividad y tenacidad.

PUBLICIDAD

De la calle a la televisión: ingreso a “El show de los cómicos ambulantes”

La gran oportunidad llegó cuando fue invitado a un casting para “El show de los cómicos ambulantes”, aunque inicialmente no fue seleccionado. Un director vio potencial en él y lo sumó a un sketch, lo que marcó el inicio de su carrera televisiva.

Entre 1998 y 2000, Pompinchú compartió pantalla con figuras como Tornillo, Waferita y Cholo Peter. El programa se convirtió en fenómeno nacional, llevando la comicidad ambulante a millones de hogares. Aunque el sueldo nunca fue alto (el máximo llegó a 2.600 soles), la experiencia consolidó su popularidad y le abrió nuevas puertas en el circuito artístico.

PUBLICIDAD

El comediante junto a colegas en “El show de los cómicos ambulantes” durante sus años en TV. Latina

El fin de la TV y la reinvención: eventos, ferias y nuevas luchas

El abrupto cierre del programa fue un golpe duro. Pompinchú, como muchos colegas, tuvo que volver a las calles y plazas, organizando eventos especiales en diferentes puntos de Lima. En un buen día, podía sacar hasta 1.500 soles, aunque la realidad del sector era inestable y exigía constante creatividad para subsistir.

Nunca participó en talk shows ni se prestó a casos armados, defendiendo siempre la dignidad de su oficio. A pesar de las dificultades económicas y un grave accidente que lo dejó con ocho clavos en la pierna, jamás perdió la voluntad de seguir trabajando y de reinventarse, vendiendo dulces o grabando videos personalizados.

PUBLICIDAD

Pompinchú desplazándose en su ultimo vehículo por el Jirón de la Unión en Centro de Lima, fiel a su espíritu incansable. TikTok.

Salud, familia y el humor como refugio

La vida de Pompinchú estuvo marcada por la displasia de cadera, que le generó dolor y dificultad para caminar desde niño. Usó andador, motocicleta y hasta bromeaba diciendo que eran su “carro último modelo”. A pesar de todo, nunca dejó de sonreír y de transmitir optimismo incluso en los momentos más oscuros.

Padre de una hija, Rosa, y abuelo de tres nietos, fue reservado con su vida privada pero dedicado a su familia. Separado y sin compromiso, bromeaba sobre su situación sentimental y siempre encontraba motivos para reír, incluso de sí mismo.

PUBLICIDAD

Un legado de risa y dignidad

Pompinchú falleció a los 55 años tras una dura batalla contra la fibrosis pulmonar y complicaciones renales, dejando un legado imborrable en la cultura popular peruana. Su historia es la de miles de peruanos que luchan cada día, y su ejemplo de superación inspira a nuevas generaciones de artistas y soñadores.

La memoria de Pompinchú vive en las plazas, en la televisión y en el corazón de quienes alguna vez rieron con su humor sencillo y profundo. Más allá de la fama, será recordado como símbolo de lucha, resiliencia y amor por el arte popular.

PUBLICIDAD

Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI