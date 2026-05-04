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Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas

Alianza Lima se coronó tricampeón nacional y la opuesta francesa fue la gran figura de la temporada. Revisa el equipo ideal del campeonato

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En una emocionante ceremonia, la jugadora de Alianza Lima, Maeva Orlé, es nombrada la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la Liga Peruana de Vóley, mostrando una genuina sorpresa al recibir el galardón.

La temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su fin este domingo 3 de mayo con una especial ceremonia de premiación, que tuvo como gran protagonista a Maeva Orlé. La opuesta francesa de Alianza Lima fue reconocida como la mejor jugadora del torneo por segunda vez, reafirmándose como una de las figuras más destacadas del voleibol nacional en los últimos años.

Orlé volvió a quedarse con este prestigioso galardón, tal como lo hizo en la campaña 2023/24, su primera en el Perú, confirmando su vigencia, regularidad y peso dentro del campeonato local. En esta edición, la atacante gala volvió a ser una pieza fundamental en el esquema de las ‘íntimas’, consolidándose como titular indiscutible y aportando de manera decisiva en el camino hacia el tricampeonato.

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Aunque en esta ocasión se mostró sorprendida al recibir el premio, su rendimiento a lo largo de toda la temporada fue consistente y determinante. Su capacidad ofensiva, liderazgo en momentos clave y regularidad en cada fecha la llevaron nuevamente a lo más alto del reconocimiento individual, cerrando una campaña que la reafirma como una de las jugadoras más influyentes del torneo.

También fueron reconocidas en la premiación Elina Rodríguez como la mejor punta junto a Fernanda Tomé, mientras que Mara Leão y Clarivett Yllescas fueron elegidas como las mejores centrales del campeonato. Asimismo, Paola Rivera fue distinguida como la mejor armadora y Mirian Patiño como la mejor líbero, mientras que Facundo Morando se consagró como el mejor entrenador de la temporada.

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Maeva Orlé fue elegida la MVP de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Maeva Orlé fue elegida la MVP de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa AL

Todas las premiaciones individuales de la Liga Peruana de Vóley 2025

  • 1ra mejor atacante: Elina Rodríguez (Alianza Lima)
  • 2da mejor atacante: Fernanda Tomé (Universidad San Martín)
  • 1ra mejor central: Mara Leão (Universitario de Deportes)
  • 2da mejor central: Clarivett Yllescas (Alianza Lima)
  • 1ra mejor opuesta: Maeva Orlé (Alianza Lima)
  • Mejor armadora: Paola Rivera (Universidad San Martín)
  • Mejor líbero: Mirian Patiño (Universitario de Deportes)
  • Mejor entrenador: Facundo Morando (Alianza Lima)
  • MVP del torneo: Maeva Orlé (Alianza Lima)

Todas las galardonadas recibieron un trofeo conmemorativo y un incentivo económico de S/ 2,000 soles en reconocimiento a su destacada labor en la campaña 2025/26.

Nicole Pérez, la gran ausente en los premios individuales

Uno de los puntos que llamó la atención en la premiación fue la ausencia de Nicole Pérez en los reconocimientos individuales, pese a haber sido la máxima anotadora del campeonato con 526 puntos. La jugadora argentina fue la líder ofensiva de Atlético Atenea, equipo que protagonizó una campaña histórica en su segundo año en la máxima categoría.

Revive los momentos más emocionantes de la ceremonia de premiación de la Liga Peruana de Vóley, donde el equipo de Universitario de Deportes levantó el trofeo del tercer lugar

Alianza Lima domina también en los premios individuales

Alianza Lima no solo se quedó con el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, sino que también fue el gran protagonista de la premiación individual de la temporada 2025/26. El club de La Victoria volvió a imponer su dominio tanto a nivel colectivo como en los reconocimientos personales, consolidando una campaña en la que marcó diferencias en prácticamente todas las líneas del juego y se mantuvo como el equipo más regular del torneo.

Los múltiples galardones obtenidos reflejan el equilibrio, la jerarquía y la solidez de un plantel altamente competitivo. La presencia de figuras como Elina Rodríguez, reconocida entre las mejores puntas, Clarivett Yllescas en el grupo de centrales destacadas, Maeva Orlé como MVP y mejor opuesta, además del premio a Facundo Morando como mejor entrenador, evidencia el impacto del equipo en la temporada. De esta manera, las ‘íntimas’ cierran una campaña redonda en la que reafirmaron su hegemonía en el voleibol peruano.

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