Se alejan del descenso: Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco presentes en el triunfo del Kiryat Shmona 2-0 ante Hapoel Haifa

Los futbolistas peruanos jugaron roles decisivos en una victoria crucial del Kiryat Shmona, que refuerza su permanencia en la Liga Premier de Israel alejándose de las últimas posiciones y dejando sin respuestas al Hapoel Haifa (Facebook / Kiryat Shmona)

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona consiguió tres puntos trascendentales en su lucha por evitar el descenso en la liga de Israel. Con Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco desde el inicio, el equipo local superó por 2-0 a Hapoel Haifa, resultado que le permite ampliar la diferencia respecto a los puestos de peligro.

La apertura del marcador llegó a los 23 minutos tras un autogol del defensor croata Dario Župarić, mientras que el segundo tanto fue obra del atacante nigeriano Wale Musa Alli, quien definió tras una asistencia de Ariel Sharetzky.

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Ugarriza completó el encuentro, mientras que Pacheco fue sustituido en la segunda parte, aportando velocidad y desequilibrio durante su estadía en el campo.

Kiryat Shmona toma distancia en la tabla tras su triunfo en casa

Kiryat Shmona logró una victoria clave que le permite ampliar su ventaja en la tabla, alejándose de la zona de descenso y ganando tranquilidad en la recta final del torneo. (Facebook / Kiryat Shmona)

La escuadra de Kiryat Shmona logró una victoria como local frente a Hapoel Haifa, resultado que le permite sumar 36 puntos en la clasificación del Grupo de Permanencia.

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Con este marcador, el conjunto dirigido por Shai Barda se ubica en la octava posición, distanciándose por once unidades de la zona en la que los dos últimos equipos pierden la categoría. Por su parte, Hapoel Haifa permanece con 27 puntos y se mantiene en el undécimo lugar de la tabla, sin poder acortar la brecha respecto a sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Durante el desarrollo del encuentro, el conjunto anfitrión tuvo un inicio favorable, logrando ponerse en ventaja rápidamente. El autogol de Dario Župarić a los 23 minutos permitió a los locales manejar el ritmo del partido y controlar los intentos ofensivos de Haifa. Esta ventaja resultó clave para afrontar el resto del compromiso con mayor seguridad defensiva.

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En la segunda mitad, el cuerpo técnico visitante realizó variantes en busca de revertir el resultado, mientras que Kiryat Shmona respondió con ajustes tácticos para mantener el dominio. Al minuto 68, una rápida combinación de Ariel Sharetzky permitió al nigeriano Wale Musa Alli ampliar la diferencia y sentenciar el encuentro.

Actuaciones destacadas de Ugarriza y Pacheco en el compromiso

Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco cumplieron un rol clave en el triunfo, aportando movilidad y presión ofensiva en un partido determinante para Kiryat Shmona. (Facebook / Kiryat Shmona)

Adrián Ugarriza cumplió un papel determinante al disputar los 90 minutos, mostrando movilidad y presencia en el ataque de Kiryat Shmona. Su aporte fue fundamental para sostener la presión alta y crear espacios en la defensa rival, lo que facilitó las llegadas al área contraria. La participación constante del delantero peruano fue reconocida por el cuerpo técnico local, que le mantuvo en el campo durante todo el encuentro.

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Por su parte, Fernando Pacheco inició como titular y destacó por su velocidad y capacidad de desequilibrio en el sector ofensivo. El extremo peruano generó varias jugadas de peligro durante la primera mitad y colaboró en labores defensivas cuando fue requerido. Pacheco dejó el terreno de juego a los 59 minutos, tras cumplir con las instrucciones tácticas del entrenador y aportar intensidad en el desarrollo del partido.

El entrenador Shai Barda valoró el esfuerzo colectivo y la disciplina táctica de sus dirigidos, resaltando la importancia de mantener la concentración en las fechas restantes para asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol israelí.

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El escenario para Kiryat Shmona en la recta final de la temporada

Con la ventaja obtenida, Kiryat Shmona encara el cierre del torneo con mayor tranquilidad, dependiendo de su rendimiento para asegurar la permanencia. (Facebook / Kiryat Shmona)

Con la suma de estos tres puntos, Kiryat Shmona afianza su posición en la tabla y se aleja de la amenaza del descenso directo. Según el reglamento de la Liga Premier de Israel, los equipos ubicados en los dos últimos lugares del Grupo de Permanencia perderán la categoría al término del campeonato. Al alcanzar las 36 unidades, la escuadra de Ugarriza y Pacheco incrementa a once puntos su distancia respecto a las posiciones comprometidas.

El conjunto del norte de Israel afrontará las próximas jornadas con la misión de consolidar su rendimiento y asegurar matemáticamente su continuidad en la primera división. La participación de los futbolistas peruanos continúa siendo relevante en el esquema del equipo, aportando variantes ofensivas y experiencia internacional en momentos decisivos del certamen.

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En la actualidad, la tabla de posiciones muestra a Kiryat Shmona con un margen importante sobre sus competidores directos, mientras que Hapoel Haifa deberá sumar en los siguientes encuentros para evitar complicaciones al cierre de la temporada.