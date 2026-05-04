Perú Deportes

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

El técnico ‘blanquiazul’ fue consultado sobre su continuidad en el club tras el triunfo ante San Martín y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas

Guardar
El director técnico de Alianza Lima, Facundo, no pudo contener las lágrimas tras conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. En una emotiva entrevista, dedicó el triunfo a su familia y a la increíble hinchada blanquiazul.

Alianza Lima volvió a hacer historia en la Liga Peruana de Vóley tras consagrarse tricampeón nacional, pero más allá del resultado deportivo, la gran escena de la jornada llegó desde el banquillo. El técnico Facundo Morando vivió un momento de profunda emoción tras la victoria sobre la Universidad San Martín, en una final que no solo coronó a su equipo, sino que también abrió interrogantes sobre su continuidad.

En plena celebración en el Polideportivo Lucha Fuentes, el estratega argentino fue abordado por la prensa y recibió una frase que marcó el tono del momento: “Te piden que te quedes en Alianza”. Esa consulta fue suficiente para quebrarlo emocionalmente en medio de los festejos del tricampeonato.

PUBLICIDAD

Aunque intentó mantener la calma, Morando no pudo contener las lágrimas y evitó dar una respuesta concreta sobre su futuro inmediato en el club. Visiblemente emocionado, apenas alcanzó a decir unas palabras que reflejaron la carga del momento y su vínculo con la institución de La Victoria.

“Después charlamos. Fue una alegría. Esto para mí es increíble. Para mí, Alianza va a ser siempre muy importante. Esto es para los que creyeron y para los que no creyeron también”, expresó el técnico argentino, aún con la voz entrecortada, dejando entrever un posible cierre de ciclo.

PUBLICIDAD

Facundo Morando guio a Alianza Lima hacia el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.
Facundo Morando guio a Alianza Lima hacia el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Facundo Morando también dedicó su segundo título en Perú a su círculo más cercano, resaltando el apoyo constante que ha recibido durante su carrera. “Esto siempre es para los que están bancando allá. Mi familia, mi vieja, mi viejo, mi pareja, que me apoya incondicionalmente, que está siempre conmigo”, añadió antes de retirarse para continuar con la celebración junto a sus jugadoras.

Un entrenador clave en la era del tricampeonato

Facundo Morando ha sido una de las piezas fundamentales en el reciente éxito de Alianza Lima. Elegido como el mejor entrenador de la Liga Peruana de Vóley por segunda temporada consecutiva, el estratega argentino tuvo un rol determinante en la construcción de un equipo sólido, competitivo y dominante.

Bajo su conducción, el club ‘íntimo’ logró dos de los tres títulos consecutivos que hoy conforman su tricampeonato, consolidando un proyecto deportivo que ha marcado diferencia en el país. Su capacidad para sostener el rendimiento del plantel en los momentos de mayor presión fue clave en una temporada exigente, donde las ‘íntimas’ supieron imponerse tanto en fase regular como en instancias decisivas.

En una emotiva ceremonia, el estratega argentino Facundo Morando recibió el premio al Mejor DT de la temporada. Su increíble campaña con Alianza Lima, perdiendo solo dos partidos, fue reconocida por todos.

Rumores de salida y el pedido de los hinchas

Desde antes de la consagración, comenzaron a circular rumores sobre una posible salida de Morando rumbo al Fluminense de la Superliga brasileña, lo que ha generado incertidumbre entre los hinchas aliancistas. En redes sociales y en el propio entorno del club, numerosos aficionados han expresado su deseo de que el entrenador continúe al mando del equipo, destacando el impacto que ha tenido en esta etapa de éxitos recientes.

Incluso durante y después del partido ante San Martín, el pedido se hizo sentir con fuerza en las tribunas, donde los seguidores corearon su nombre como muestra de respaldo y agradecimiento por el tricampeonato conseguido. El apoyo hacia el argentino no se limitó a la hinchada, ya que también recibió el reconocimiento de figuras históricas del club, como Teófilo Cubillas, quien se sumó al pedido de su continuidad y valoró el trabajo realizado por el técnico argentino.

Este respaldo general refuerza la importancia que ha tenido su gestión en el presente deportivo de la institución de La Victoria, en un contexto donde su futuro aún no está definido. Facundo Morando se retiró entre abrazos y lágrimas tras la consagración, dejando abierta la incógnita sobre su continuidad.

Temas Relacionados

Facundo MorandoAlianza Lima Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

El histórico futbolista peruano, identificado con los ‘blanquiazules’, tuvo sentidas palabras de agradecimiento para el técnico argentino, quien también se emocionó al tenerlo cerca

Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

El equipo de Facundo Morando tuvo que llegar hasta el tercer partido para levantar el título nacional del vóley peruano, el sexto de su historia, con un emotivo final frente a las ‘santas’ en Villa El Salvador

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas

Alianza Lima se coronó tricampeón nacional y la opuesta francesa fue la gran figura de la temporada. Revisa el equipo ideal del campeonato

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas

Se alejan del descenso: Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco presentes en el triunfo del Kiryat Shmona 2-0 ante Hapoel Haifa

Con una victoria clave en casa, los peruanos ayudaron a Kiryat Shmona a sumar 36 puntos y alejarse por once unidades del descenso en el Grupo de Permanencia de la liga israelí

Se alejan del descenso: Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco presentes en el triunfo del Kiryat Shmona 2-0 ante Hapoel Haifa

Con Piero Quispe, Sydney FC superó 1-0 a Melbourne Victory y aseguró su lugar en semifinales de la Liga Australiana

El equipo del volante peruano, que jugó como titular, consiguió el pase a semifinales de la Copa australiana al vencer por 1-0 a Melbourne Victory en el AAMI Park

Con Piero Quispe, Sydney FC superó 1-0 a Melbourne Victory y aseguró su lugar en semifinales de la Liga Australiana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar que denuncia fraude sin pruebas luego de la salida de Piero Corvetto

El dardo del cardenal Carlos Castillo a López Aliaga: “No puede ser que haya cristianos que digan ‘mátalo’ o los ajos que hemos escuchado”

ENTRETENIMIENTO

‘El Diablo Viste la Moda 2’, el adiós de Yaco Eskenazi de ‘La Granja VIP’ y la muerte de ‘Pompinchú’: Las noticias del espectáculo que marcaron la semana

‘El Diablo Viste la Moda 2’, el adiós de Yaco Eskenazi de ‘La Granja VIP’ y la muerte de ‘Pompinchú’: Las noticias del espectáculo que marcaron la semana

Grupo 5 llevará la cumbia peruana por primera vez a México y promete una fiesta inolvidable en Oaxaca

José Peláez regresa a la conducción con el divertido show 'Me caigo de risa', la nueva apuesta familiar de Latina

Yaco Eskenazi elogia a Ethel Pozo tras recordar distanciamiento y despedirse de 'La Granja VIP': "Ethel es la mejor dupla televisiva"

Magaly Medina recuerda cómo descubrió a Rodrigo González ‘Peluchín’: “Le vi talento y lo traje de España”

DEPORTES

Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas

Se alejan del descenso: Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco presentes en el triunfo del Kiryat Shmona 2-0 ante Hapoel Haifa

Con Piero Quispe, Sydney FC superó 1-0 a Melbourne Victory y aseguró su lugar en semifinales de la Liga Australiana