“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

El director técnico de Alianza Lima, Facundo, no pudo contener las lágrimas tras conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. En una emotiva entrevista, dedicó el triunfo a su familia y a la increíble hinchada blanquiazul.

Alianza Lima volvió a hacer historia en la Liga Peruana de Vóley tras consagrarse tricampeón nacional, pero más allá del resultado deportivo, la gran escena de la jornada llegó desde el banquillo. El técnico Facundo Morando vivió un momento de profunda emoción tras la victoria sobre la Universidad San Martín, en una final que no solo coronó a su equipo, sino que también abrió interrogantes sobre su continuidad.

En plena celebración en el Polideportivo Lucha Fuentes, el estratega argentino fue abordado por la prensa y recibió una frase que marcó el tono del momento: “Te piden que te quedes en Alianza”. Esa consulta fue suficiente para quebrarlo emocionalmente en medio de los festejos del tricampeonato.

PUBLICIDAD

Aunque intentó mantener la calma, Morando no pudo contener las lágrimas y evitó dar una respuesta concreta sobre su futuro inmediato en el club. Visiblemente emocionado, apenas alcanzó a decir unas palabras que reflejaron la carga del momento y su vínculo con la institución de La Victoria.

“Después charlamos. Fue una alegría. Esto para mí es increíble. Para mí, Alianza va a ser siempre muy importante. Esto es para los que creyeron y para los que no creyeron también”, expresó el técnico argentino, aún con la voz entrecortada, dejando entrever un posible cierre de ciclo.

PUBLICIDAD

Facundo Morando guio a Alianza Lima hacia el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Facundo Morando también dedicó su segundo título en Perú a su círculo más cercano, resaltando el apoyo constante que ha recibido durante su carrera. “Esto siempre es para los que están bancando allá. Mi familia, mi vieja, mi viejo, mi pareja, que me apoya incondicionalmente, que está siempre conmigo”, añadió antes de retirarse para continuar con la celebración junto a sus jugadoras.

Un entrenador clave en la era del tricampeonato

Facundo Morando ha sido una de las piezas fundamentales en el reciente éxito de Alianza Lima. Elegido como el mejor entrenador de la Liga Peruana de Vóley por segunda temporada consecutiva, el estratega argentino tuvo un rol determinante en la construcción de un equipo sólido, competitivo y dominante.

PUBLICIDAD

Bajo su conducción, el club ‘íntimo’ logró dos de los tres títulos consecutivos que hoy conforman su tricampeonato, consolidando un proyecto deportivo que ha marcado diferencia en el país. Su capacidad para sostener el rendimiento del plantel en los momentos de mayor presión fue clave en una temporada exigente, donde las ‘íntimas’ supieron imponerse tanto en fase regular como en instancias decisivas.

En una emotiva ceremonia, el estratega argentino Facundo Morando recibió el premio al Mejor DT de la temporada. Su increíble campaña con Alianza Lima, perdiendo solo dos partidos, fue reconocida por todos.

Rumores de salida y el pedido de los hinchas

Desde antes de la consagración, comenzaron a circular rumores sobre una posible salida de Morando rumbo al Fluminense de la Superliga brasileña, lo que ha generado incertidumbre entre los hinchas aliancistas. En redes sociales y en el propio entorno del club, numerosos aficionados han expresado su deseo de que el entrenador continúe al mando del equipo, destacando el impacto que ha tenido en esta etapa de éxitos recientes.

PUBLICIDAD

Incluso durante y después del partido ante San Martín, el pedido se hizo sentir con fuerza en las tribunas, donde los seguidores corearon su nombre como muestra de respaldo y agradecimiento por el tricampeonato conseguido. El apoyo hacia el argentino no se limitó a la hinchada, ya que también recibió el reconocimiento de figuras históricas del club, como Teófilo Cubillas, quien se sumó al pedido de su continuidad y valoró el trabajo realizado por el técnico argentino.

Este respaldo general refuerza la importancia que ha tenido su gestión en el presente deportivo de la institución de La Victoria, en un contexto donde su futuro aún no está definido. Facundo Morando se retiró entre abrazos y lágrimas tras la consagración, dejando abierta la incógnita sobre su continuidad.

PUBLICIDAD