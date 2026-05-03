Ethel Pozo rompe en llanto tras la emotiva despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP’

El conductor Yaco Eskenazi se despidió entre lágrimas del reality 'La Granja VIP'. En un emotivo discurso, agradeció a la producción y a su compañera Ethel Pozo, quien no pudo evitar emocionarse.

La última gala de eliminación en ‘La Granja VIP’ estuvo marcada por la emotividad y la sorpresa, cuando Ethel Pozo no pudo contener las lágrimas tras la despedida de su compañero de conducción, Yaco Eskenazi.

El presentador, que había anunciado a inicios de semana su próxima salida, confirmó en vivo que dejaría el reality para dedicarse a nuevos proyectos laborales, entre ellos la gira de su espectáculo ‘Yaco y el Loco’ junto al ‘Loco’ Wagner.

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El adiós de Yaco no solo conmovió a Ethel, sino también a la audiencia y al equipo de producción, quienes reconocieron la química y la dinámica especial que ambos lograron construir en el programa.

El anuncio de Yaco Eskenazi: una decisión profesional

La noche del 27 de abril quedará grabada en la memoria de los seguidores de ‘La Granja VIP’. En los últimos minutos de la gala, Yaco Eskenazi tomó la palabra para confirmar lo que ya había adelantado días antes: “Esta es mi última semana en la granja”.

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Eskenazi explicó que su salida obedece a una agenda laboral cada vez más apretada y a la expansión de su show de stand up ‘Yaco y el Loco’, que realiza junto al ‘Loco’ Wagner.

“Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera... he tenido que tomar esta difícil decisión”, declaró ante la sorpresa de sus compañeros y del público en el set.

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El conductor Yaco Eskenazi anunció en vivo que dejará “La Granja VIP”, generando sorpresa entre sus compañeros y televidentes. Panamericana TV/ La Granja Vip.

Ethel Pozo, entre lágrimas y agradecimientos

La noche de la despedidia golpeó especialmente a Ethel Pozo, quien no pudo evitar quebrarse al despedir a su colega y amigo. La conductora, visiblemente emocionada, le dedicó palabras de cariño y gratitud: “Te voy a extrañar mucho, Yaco. Las puertas del programa están abiertas para ti cuando quieras regresar”.

El vínculo profesional y la amistad entre ambos se evidenció en la complicidad mostrada durante las semanas al frente de ‘La Granja VIP’. Juntos lograron imprimir un sello propio al reality, alternando momentos de humor con instantes de tensión y emociones genuinas.

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Entre lágrimas, Ethel Pozo despide a Yaco Eskenazi en su última gala como conductor de ‘La Granja VIP’. Panamericana TV

Las palabras de despedida de Yaco

Antes de cerrar la gala, Yaco Eskenazi agradeció especialmente a Susana Umbert, gerente de Panamericana TV, por confiar nuevamente en él y permitirle compartir conducción con Ethel Pozo.

El conductor destacó que la vida le ha dado la oportunidad de liderar un reality de éxito y, al mismo tiempo, de emprender proyectos personales como su show de stand up.

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“Quiero agradecerle a, a Susana Humbert por pensar en mí, por convocarme, por confiar en mí, por ponerme aquí. Muchas gracias. Gracias, Panamericana, por esta oportunidad. La vida es bien curiosa, dos años sin estar en la tele y, y cuando se me presenta una oportunidad, la mejor oportunidad de mi vida, se cruza con el proyecto personal más importante que he creado también para mí y tuve que tomar una decisión. Gracias a todos. Ha sido hermoso conocerte, Samu, Flor, Marielita, y todo”

Luego dedicó unas palabras a Ethel Pozo: “Y a ti, amiga, perdónamepor abandonarte. Confío y estoy seguro de que lo que hagas la vas a romper y vas a ser la número uno. Estoy convencido, tu tesón, tu temperamento, tus ganas de hacer, tus ganas de crecer. Y tres: lo mejor que me regaló La granja VIP fue que volvamos a estar juntos en la señal de tele”.

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Un adiós temporal y la llegada de un nuevo conductor

La producción de ‘La Granja VIP’ anunció que el lunes 4 de mayo se sumará un nuevo conductor para acompañar a Ethel Pozo en la recta final del reality. Aunque aún no se ha revelado el nombre, la expectativa crece entre los seguidores sobre quién ocupará el lugar de Eskenazi en el programa.

El anuncio se realizó en medio de una gala cargada de emociones, donde también se confirmó la eliminación de Mark Vito y el reingreso de Renato Rossini Jr. a la competencia, sumándose a Samahara Lobatón y Pati Lorena como los más recientes eliminados.

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La producción de ‘La Granja VIP’ aseguró que el reality continuará con la misma energía y que la llegada de un nuevo conductor traerá sorpresas y retos para la dinámica del programa. Mientras tanto, Ethel Pozo seguirá al frente, acompañada por el respaldo del público y la expectativa de un nuevo ciclo en la conducción.

La última gala de Yaco Eskenazi fue, sin duda, una noche inolvidable para ‘La Granja VIP’, marcada por lágrimas, agradecimientos y la certeza de que el show debe continuar.

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Yaco Eskenazi y Ethel Pozo posan sonrientes frente al logo de "La Granja VIP" en la promoción del esperado estreno del reality show. (La Granja VIP )