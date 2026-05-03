Colombia

Shakira arrasó en Brasil mientras el Cristo Redentor fue iluminado con la bandera tricolor: así lució Colombia en Río de Janeiro

Mientras la barranquillera cautivaba a su público en Copacabana, el Cristo Redentor en el cerro del Corcovado se transformó en un emblema del triunfo colombiano al brillar con los colores de su bandera y las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez

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Mientras Shakira deslumbraba en Copacabana, el Cristo Redentor de Río de Janeiro se convirtió en un símbolo del éxito colombiano, al iluminarse con los colores de la bandera de Colombia - crédito @procolombiaco/Instagram

Río de Janeiro despertó con el eco de una noche que desbordó cualquier cálculo previo, pues Copacabana se transformó en un terreno sin límites donde la música tomó el control absoluto y Shakira ocupó el centro de una cita multitudinaria que reunió a cerca de dos millones de personas.

En ese mismo instante, el Cristo Redentor, sobre el cerro del Corcovado, exhibió iluminación con los colores de Colombia, hecho que marcó la imagen más comentada de la jornada en territorio de Brasil.

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La magnitud del espectáculo desbordó la capacidad habitual del litoral carioca, pues la organización enfrentó una espera prolongada antes del inicio del show, pero el público permaneció firme sobre la arena.

El cielo de Río de Janeiro mostró una secuencia de drones que dibujaron una loba en aullido -como es su marca musical actualmente- y la silueta de la artista colombiana, una apertura que dominó la atención de la multitud desde los primeros segundos.

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Mientras Shakira brillaba en Copacabana, el Cristo Redentor de Río se iluminó con los colores de Colombia, simbolizando el éxito de la artista - crédito @procolombiac/Instagram
Mientras Shakira brillaba en Copacabana, el Cristo Redentor de Río se iluminó con los colores de Colombia, simbolizando el éxito de la artista - crédito @procolombiac/Instagram

La cifra de asistentes superó el registro alcanzado en 2024 por Madonna en el mismo escenario, cuando la convocatoria llegó a 1,6 millones de personas. Esta vez, la concentración elevó el evento a una dimensión distinta dentro de los grandes conciertos al aire libre en América Latina, con Copacabana ocupada de extremo a extremo por seguidores de distintas nacionalidades.

En paralelo al despliegue musical, ProColombia -entidad estatal encargada de impulsar el turismo y fortalecer la imagen del país- mantuvo presencia en la ciudad y destacó la aparición de símbolos colombianos en puntos emblemáticos de Río de Janeiro.

La iluminación del Cristo Redentor con la bandera tricolor y la proyección de mariposas amarillas sobre la estructura generaron una reacción inmediata en redes sociales.

Desde distintas tomas compartidas, se observó la silueta del monumento sobre el cerro del Corcovado resaltando en el cielo nocturno de Río de Janeiro, mientras otros registros mostraron referencias visuales a ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre otras.

La cantante colombiana no solo conquistó a los brasileños con su música, sino que el Cristo Redentor brilló con los colores de Colombia - crédito @procolombiaco/Instagram

El repertorio de Shakira de apertura incluyó La Fuerte y Girl Like Me, dos temas que marcaron el ritmo inicial de la presentación. Desde ese momento, la playa asumió un ambiente de celebración continua, con coreografías masivas y un coro colectivo que acompañó cada interpretación.

El espectáculo incorporó figuras centrales de la música brasileña. Anitta compartió escenario con Shakira en un segmento de funk que elevó la intensidad del público; Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo también participaron en distintos momentos de la noche, con lo cual se produjo un cruce de generaciones y estilos dentro del mismo escenario.

El Cristo Redentor mantuvo su iluminación especial durante el desarrollo del concierto. Las tonalidades de Colombia resaltaron sobre la estructura del monumento, visible desde varios puntos de la ciudad.

Más allá de las cifras de asistencia, el impacto cultural de Shakira en Brasil fue incuestionable - crédito Silvia Izquierdo/Foto AP
Más allá de las cifras de asistencia, el impacto cultural de Shakira en Brasil fue incuestionable - crédito Silvia Izquierdo/Foto AP

Shakira rompe la barrera lingüística en Brasil y conquista al país musicalmente

Conquistar el mercado brasileño no es solo un desafío; es una prueba de fuego para cualquier artista hispano, y Shakira lo sabe bien. Para la barranquillera, hacerse un espacio en Brasil no es un simple logro más en su carrera, sino un hito que la catapulta aún más hacia la categoría de superestrella global.

El 2 de mayo de 2026, en pleno concierto en Copacabana, la estrella colombiana alcanzó un nuevo nivel, al lograr lo que pocos artistas logran: conectar con el público brasileño. El idioma y la cultura brasileña presentan una barrera natural para la música en español. Mientras que en otros países latinoamericanos los éxitos de Shakira y otros artistas colombianos se traducen rápidamente en popularidad, en Brasil la historia es distinta.

El portugués domina el mercado y, a pesar de su cercanía cultural con Colombia, los géneros autóctonos como el sertanejo y el funk carioca ocupan el primer plano. Sin embargo, la cantante logró no solo cruzar esa frontera lingüística, sino también hacer vibrar a millones con su inconfundible estilo, sumando a la vasta multitud que llenó las playas de Río de Janeiro.

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