Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: desde Natalie Vértiz hasta Gia Meier, así llegaron las influencers peruanas

Natalie Vértiz y Gia Meier, junto a otras destacadas influencers peruanas, posan elegantemente en la alfombra roja del esperado Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’.

La noche del 27 de abril, el Jockey Plaza de Lima se transformó en el epicentro de la moda peruana con la realización de la avant premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’. Influencers, figuras mediáticas y creadores de contenido desfilaron por una alfombra roja que invitó a emular el sofisticado estilo de Miranda Priestly, personaje central de la película.

Natalie Vértiz fue una de las protagonistas de la noche, con un vestido rojo de volumen, pantis y lentes negros, siguiendo el sello de elegancia que caracteriza al filme. Desde temprano, las redes sociales mostraron el entusiasmo de las asistentes, quienes compartieron imágenes de sus preparativos y de los looks elegidos para la ocasión.

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La tendencia fue clara: trajes y vestidos inspirados en el universo de la moda internacional, con guiños directos a la estética de la película. Angie Arizaga eligió un sastre color vino, mientras que Melissa Paredes y Anthony Aranda apostaron por un dúo de trajes sastre, aportando un aire diferente al desfile de estilos.

Natalie Vértiz, Gia Meier y otras destacadas influencers peruanas asistieron con glamur a la exclusiva Avant Premiere de "El Diablo Viste a la Moda 2".

En la lista de asistentes sobresalió María Pía Copello, quien optó por un vestido blanco con escote pronunciado en la espalda y falda voluminosa. El toque Miranda Priestly estuvo presente en la propuesta de Xanaxtasia, que recreó la esencia del personaje tanto en actitud como en vestimenta. Miranda Capurro y Luana Barron prefirieron vestidos ajustados en negro y rojo, apostando por la sobriedad y el clasicismo.

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El desfile continuó con la presencia de Gia Meier, quien eligió un look relajado en blanco, y otras influencers como Natalia Merino, Talía Echecopar, Tana Rendón y Carolina Braedt, que aportaron una presencia marcada en blanco y negro. Además, creadores de contenido como Nelly Rossinelli, Francis Herrer, Percy Pls y Kiwi se sumaron a la alfombra, posando para las cámaras y participando en las activaciones especiales del evento.

Natalie Vértiz, Gia Meier y otras figuras del espectáculo peruano brillaron en la alfombra roja del esperado estreno de "El Diablo Viste a la Moda 2".

El ambiente estuvo marcado por la creatividad y la reinterpretación de los códigos de vestimenta que distinguen al universo de El Diablo Viste a la Moda. La presencia de destacadas figuras del entretenimiento digital peruano, así como la participación de nuevos rostros de las redes sociales, aportó dinamismo a la celebración. La convocatoria reunió a perfiles diversos, todos unidos por el interés en la moda y la cultura pop.

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Durante la premiere, las influencers y creadores de contenido se tomaron fotografías, interactuaron con los fans y participaron en las activaciones preparadas por la organización para resaltar el espíritu de la película.

Influencers peruanas, incluyendo a Natalie Vértiz y Gia Meier, asisten a la Avant Premiere de 'El Diablo Viste a la Moda 2' en Lima, luciendo atuendos rojos y festejando la moda.

El Diablo Viste a la Moda 2 llega a Perú

La expectativa generada alrededor de la secuela de El Diablo Viste a la Moda se refleja en la atención que despertó el avant premiere. La película se estrena en cines de Perú el 30 de abril de 2026, sumándose al calendario internacional de lanzamientos. El reparto original, encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, regresa para dar vida a una historia que explora el impacto de la industria de la moda en la vida contemporánea.

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Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci posan elegantemente en el póster oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2", anticipando el regreso de la icónica historia de la moda (20th century fox)

El filme ha tenido presentaciones previas en otras ciudades, donde el despliegue de moda en las alfombras rojas se convirtió en tendencia y generó conversación en redes sociales. La llegada a las salas peruanas marca un nuevo capítulo para una franquicia que sigue vigente y que despierta interés tanto en el público como en los especialistas del sector. La propuesta visual y narrativa de la cinta promete atraer a una audiencia amplia, interesada en el glamour, la creatividad y las historias que giran en torno al mundo de la moda.