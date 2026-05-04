Perú

José Peláez regresa a la conducción con el divertido show 'Me caigo de risa', la nueva apuesta familiar de Latina

Tras una pausa para disfrutar de su familia, Peláez vuelve recargado y listo para sacar sonrisas con un formato internacional adaptado al público peruano y con sorpresas en el elenco

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Encerrado en una caja y sin saber a dónde lo llevan, Peláez protagoniza el divertido avance de su regreso a la televisión con el programa 'Me Caigo de Risa'. Descubre qué le espera muy pronto por Latina.

José Peláez vuelve a la conducción en la televisión peruana. Latina Televisión lanzó el primer adelanto de su nuevo programa ‘Me Caigo de Risa’, con un divertido video en el que el popular conductor aparece encerrado en una caja dentro del almacén del canal, listo para salir y retomar la pantalla.

“Como que ya mucho tiempo aquí guardadito, ¿no? Tengo muchas ganas de salir”, bromea Peláez en el promo, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. El anuncio fue recibido con entusiasmo por la audiencia, que esperaba el regreso del conductor tras su emotiva despedida de ‘El Gran Chef Famosos’, espacio en el que estuvo durante 14 temporadas y que lo consagró como uno de los rostros más queridos de la televisión peruana.

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"Estoy muy feliz de estar de vuelta y me siento muy afortunado de tener una nueva oportunidad para entrar a los hogares de las familias peruanas. Llevamos meses trabajando comprometidamente en este formato que ha dado la vuelta al mundo, junto con Latina y Rayo en la Botella, responsables de tantos formatos exitosos en el Perú como ‘Yo Soy’, ‘El Gran Chef Famosos’, entre otros. Estamos muy ilusionados de poder mostrarles pronto nuestra versión de ‘Me Caigo de Risa’“, declaró Peláez al anunciar el proyecto en diciembre del año pasado.

Un formato internacional con sello peruano

‘Me Caigo de Risa’ es un formato de humor reconocido a nivel internacional, que se caracteriza por su dinámica ágil, juegos escénicos y situaciones cómicas que ponen a prueba el talento de sus participantes para hacer reír. La producción peruana, a cargo de Rayo en la Botella, promete una versión adaptada al público local, con invitados especiales y el carisma y la cercanía con el público que caracterizan a Peláez.

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Primer plano de José Peláez con gafas y barba, expresión cómica, junto a una imagen de él sonriendo y señalando. Se lee "MUY PRONTO"
Latina Televisión sorprende con el regreso de José Peláez a la conducción en el nuevo programa 'Me Caigo de Risa'.

El conductor adelantó que el elenco del programa se irá revelando próximamente: “Ya quiero que conozcan a los personajes que se han ido sumando para darle vida a este show”. El estreno no tiene fecha confirmada, pero el primer adelanto ya encendió la expectativa entre los televidentes.

El anuncio del regreso de Peláez a Latina fue anticipado en diciembre de 2025, durante la preventa anual del canal, donde el conductor fue presentado como uno de los rostros principales de la programación 2026. En aquel momento, Peláez había tomado una pausa de la televisión para dedicar tiempo a su familia tras el cierre de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Lo que te puedo decir es que yo no estoy buscando trabajo en la televisión hasta que pase el verano. Para mí ha sido muy, muy, muy intenso. En este proyecto de dos años y cuatro meses, en el camino me comprometí, me casé y tuve un hijo“, explicó en su momento. Ahora, con ‘Me Caigo de Risa’, el conductor retoma la pantalla con un formato completamente distinto al culinario, apostando por el humor y la interacción familiar como ejes del nuevo espacio.

El cameo en ‘Valentina Valiente’ que encantó al público

Antes del lanzamiento oficial de ‘Me Caigo de Risa’, Peláez sorprendió a los televidentes con una aparición especial en la telenovela ‘Valentina Valiente’, también de Latina. En el capítulo del 30 de abril, el conductor interpretó a Salvador, el hermano mayor de Gabriel, en una escena cargada de humor y sarcasmo.

El actor nos cuenta la tierna razón por la que se unió al elenco de 'Valentina Valiente': ¡su mamá es la fan número uno! Conoce a su personaje, Salvador, y todo lo que traerá a la historia. Video: Instagram Latina

Peláez reveló que aceptó el cameo por el entusiasmo de su propia madre, fanática de la novela. “Mi mamá me dice: ‘¡Ay hijo, la novela está tan linda! Deberías aparecer en la novela’”, contó entre risas. El productor Miguel Zuloaga y el conductor venían conversando la posibilidad desde hace tiempo, hasta que “se alinearon los planetas”.

La participación fue celebrada por el público en redes sociales, donde muchos destacaron el parecido físico entre Peláez y el actor que interpreta a Gabriel, Sebastián Olivencia, señalando que la dupla de hermanos resultó muy convincente. “Es un actor súper comprometido, se sabe su texto, no agarra el papel. Es un actor súper generoso”, elogió Peláez sobre su compañero de set.

El regreso de José Peláez con ‘Me Caigo de Risa’ se suma a la apuesta de Latina por una programación familiar renovada, que incluye el regreso de formatos exitosos y nuevas propuestas para todos los públicos.

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