Abencia Meza: la caída de la ‘Reina de las Parranditas’, el crimen de Alicia Delgado y la batalla por su libertad ante el Tribunal Constitucional

Ilustración digital en acuarela que representa a Abencia Meza en una celda, observando la luz exterior mientras las sombras de la balanza de la justicia y Alicia Delgado se proyectan en la pared, evocando su búsqueda de verdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su voz potente y su presencia en los escenarios la convirtieron en una de las figuras más representativas del folclore peruano. Conocida por su estilo inconfundible y sus interpretaciones llenas de sentimiento, Abencia Meza logró consolidarse como una de las cantantes más influyentes de la música andina. Sin embargo, el éxito y la popularidad no bastaron para evitar que su vida diera un giro drástico: en 2012 fue condenada a 30 años de prisión como autora intelectual del asesinato de Alicia Delgado. Hoy, tras 15 años tras las rejas, el futuro de la artista depende de una decisión del Tribunal Constitucional.

Abogado de la excantante folclórica se pronuncia luego de que el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de su clienta. Video: Panamericana

El 24 de junio de 2009, la noticia de la muerte de Alicia Delgado, conocida como la ‘Princesa del Folklore’, sacudió al país. El asesinato, ocurrido en su departamento de Surco, desencadenó una investigación que rápidamente situó a Abencia Meza en el centro de las sospechas. Para la justicia peruana, Meza fue la instigadora del crimen: la sentencia se basó en la confesión de Pedro César Mamanchura, chofer y asistente de Delgado, quien declaró haber actuado bajo órdenes directas de la cantante. La artista, sin embargo, siempre ha defendido su inocencia y sostiene que fue víctima de un proceso judicial plagado de irregularidades.

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La “Princesa del Folklore” nació un día como hoy. Alicia Delgado, con más de mil canciones, dejó una herencia musical inmensa y una historia personal marcada por el dolor. (Andina)

A lo largo de su carrera, Abencia Meza pasó de vender pollos en un mercado de Lima a llenar auditorios en todo el país. Nacida en Coracora, Ayacucho, enfrentó desde niña la pobreza y la necesidad de trabajar para ayudar a su familia. Su ascenso en la música andina fue meteórico: ganó reconocimiento por su voz poderosa y su capacidad para conectar con el público a través de historias de amor y desamor. Temas como “Que sufran los infieles” y “Te arrepentirás” se convirtieron en himnos populares, y su apodo, ‘La Reina de las Parranditas’, reflejaba su dominio en la escena folclórica.

La relación entre Abencia Meza y Alicia Delgado fue, desde el inicio, intensa y conflictiva. Ambas compartieron no solo el escenario, sino también una vida sentimental que terminó expuesta públicamente. Los medios siguieron de cerca cada episodio de celos, discusiones y denuncias, hasta que el desenlace trágico de 2009 colocó a Meza en el centro de la tormenta mediática y judicial. La investigación oficial determinó que Pedro Mamanchura ingresó al departamento de Delgado el 23 de junio y la asesinó con extrema violencia. La confesión de Mamanchura, quien inicialmente aseguró que actuó por orden de Meza, fue determinante para la condena de la cantante.

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El crimen que cambió el destino de Abencia Meza

La Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó en 2012 a Abencia Meza a 30 años de prisión por ser considerada autora intelectual del homicidio agravado de Alicia Delgado. Pedro Mamanchura, autor material del crimen, recibió la misma pena. La decisión judicial se sustentó en testimonios, pruebas forenses y, especialmente, en la versión de Mamanchura, quien más tarde se retractó. A pesar de las retractaciones y las inconsistencias señaladas por la defensa, el fallo se mantuvo firme.

Durante el juicio, salieron a la luz pruebas como audios, videos y mensajes en los que Alicia Delgado manifestaba temor por su vida y señalaba a Meza como responsable si algo le ocurría. Estos elementos fueron interpretados por los jueces como pruebas indirectas de la responsabilidad de Meza. Sin embargo, especialistas en criminología y derecho penal han puesto en duda la validez de estos indicios, sugiriendo que la presión mediática y las declaraciones contradictorias generaron un contexto judicial adverso para la artista.

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En prisión, Abencia Meza ha buscado reconstruir su vida. Ha terminado sus estudios escolares, aprendido nuevos oficios y compuesto canciones inspiradas en la nostalgia y el dolor del encierro. “A pesar de ser inocente, acepto la decisión de las autoridades. No pido indulto, no pido nada, solo una conmutación de pena”, declaraba recientemente en una entrevista con el programa ‘Día D’. Su vida ahora transcurre entre talleres de confección y composiciones musicales, mientras espera una resolución que le devuelva la libertad.

Alicia Delgado denuncia a Abencia Meza de haberla agredido y amenazarla de muerte

La batalla legal: el caso ante el Tribunal Constitucional

La situación jurídica de Abencia Meza ha dado un giro relevante en los últimos meses. Su defensa, liderada por el abogado Humberto Abanto, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de habeas corpus para que se le conceda el beneficio penitenciario de semilibertad. El argumento central radica en la interpretación de la ley aplicable al momento de la condena: el Código de Ejecución Penal fue modificado en 2018 para restringir la semilibertad en delitos graves como el homicidio, pero la defensa sostiene que debe aplicarse la norma vigente en 2012, cuando la sentencia quedó firme por primera vez.

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La demanda no cuestiona la condena en sí, sino el derecho de Meza a acogerse a un beneficio penitenciario tras cumplir un tercio de la pena, considerando que ha mantenido buena conducta, ha trabajado y estudiado en prisión. Tanto el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como el Poder Judicial han negado reiteradamente su solicitud, argumentando que la normativa actual impide el acceso a semilibertad para sentenciados por homicidio. El Tribunal Constitucional deberá resolver si corresponde aplicar la regulación de 2012 o la de 2020, un fallo que podría marcar precedente para otros casos similares.

La cantante Abencia Meza, con semblante desafiante, en una ilustración que la sitúa frente al Tribunal Constitucional de Perú y sus magistrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En audiencia pública, Abanto expuso que “la respuesta que da el INPE y el Poder Judicial debería ser revisada para señalar que, si bien se anuló la ejecutoria, esa resolución firme sí se había producido en 2012”. El caso quedó al voto y se espera una decisión en los próximos meses. La expectativa es alta: si el Tribunal Constitucional falla a favor de Meza, podría salir en libertad mucho antes de 2041, fecha en la que terminaría de cumplir su condena.

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El costo personal: vida tras las rejas y el lamento de Abencia Meza

El paso por prisión ha significado para Abencia Meza la pérdida de todo lo que construyó a lo largo de su vida. Sus bienes fueron embargados, su reputación quedó marcada y su familia ha sufrido las consecuencias del estigma. “Tengo a mi madre que ya está anciana, a mi hijo que sigue avanzando solo y me necesita”, confiesa desde el penal de Santa Mónica. El mayor dolor, reconoce, es la distancia con sus seres queridos y la imposibilidad de ver crecer a sus nietas.

A lo largo de estos 15 años, la cantante ha rechazado cualquier beneficio penitenciario que implicara admitir culpa. “Sigo luchando por mi inocencia, por eso llegué hasta el tribunal”, afirma. Sin embargo, ante la falta de respuestas y el paso del tiempo, su postura se ha tornado más resignada: hoy, acepta la sentencia y solo pide una reducción de pena. “Si la justicia dice que soy culpable, me toca aceptar, porque tengo nietas, tengo a mi madre que ya está anciana, a mi hijo que me necesita”.

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La música sigue siendo su refugio. En la cárcel, ha compuesto decenas de canciones y sueña con volver a cantar en libertad. “Voy a volver a cantar. Es lo único que sé hacer”, sostiene. El cariño del público, dice, es uno de los pocos consuelos que le quedan. “Las chicas acá siempre están a mi lado, las profesoras, las técnicas… Siempre me traen algún mensaje: ‘Oye, te hemos visto en TikTok’”, relata sobre su vida cotidiana en prisión.

Abencia Meza indica que aceptará la culpa por el asesinato de Alicia Delgado para salir en libertad | Día D

¿Puede cambiar el destino de Abencia Meza?

El caso de Abencia Meza continúa generando debate y polarización en la sociedad peruana. La reciente retractación de Mamanchura, quien en una entrevista afirmó haber actuado por cuenta propia y no por órdenes de Meza, ha reavivado la controversia sobre la justicia de la condena. A pesar de que esta declaración no ha logrado revertir el fallo, sus abogados insisten en que existen elementos suficientes para revisar la situación legal de la cantante.

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La última esperanza de Meza es que el Tribunal Constitucional reconozca su derecho a la semilibertad bajo la normativa de 2012 y le permita retomar su vida fuera de los muros del penal de Santa Mónica. “No quiero que nadie me crea. Con que yo sepa que soy inocente y Dios lo sepa, para mí eso es lo más importante”, afirma. Mientras tanto, la artista espera pacientemente una decisión que podría cambiar su destino y el de otras personas en circunstancias similares.