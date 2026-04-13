Ampliación de Elecciones Perú 2026 al lunes 13 de abril recibe respaldo de la Defensoría del Pueblo: “Decisión histórica”

JNE dispuso que las elecciones generales se extienda hasta este lunes 13 de abril en las mesas que no se pudieron abrir. RPP

La Defensoría del Pueblo salió al frente de la crisis electoral que se vivió este domingo 12 de abril y respaldó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de dar continuidad a las Elecciones Generales 2026 en las mesas que no pudieron instalarse por la falta de material electoral. En un comunicado difundido tras conocerse la medida, la institución calificó lo ocurrido como una “histórica decisión” y destacó que la ampliación del proceso permitirá “garantiza[r] elecciones transparentes”, además de “fortalece[r] la democracia y la gobernanza en el país”.

El pronunciamiento de la Defensoría llega luego de una jornada marcada por demoras, quejas de los electores y confirmaciones oficiales sobre la magnitud del problema. Según informó la ONPE, fueron 211 mesas de votación las que no llegaron a instalarse, lo que afectó a 63.300 electores. Ante ese escenario, el JNE dispuso extender el horario de instalación y votación para quienes no pudieron sufragar en Lima Metropolitana y en dos circunscripciones de Estados Unidos, mientras que la Defensoría pidió además apoyo a las fuerzas del orden y a otras autoridades para asegurar el desarrollo de la jornada ampliada.

Defensoría del Pueblo respalda la medida del JNE y habla de una “decisión histórica”

Miembros de la Defensoría del Pueblo y la ONPE observan de cerca un simulacro de votación en un evento preparatorio para las Elecciones 2026. (Defensoría del Pueblo)

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo celebró la resolución del Pleno del JNE y remarcó que la continuidad del proceso evita que los ciudadanos carguen con las consecuencias de una falla logística que no les corresponde. La entidad sostuvo que la medida “evita la vulneración de derechos de los ciudadanos que no ejercieron su derecho al sufragio” y también “evita la afectación a los postulantes al senado y diputados del distrito electoral de Lima”.

La frase no fue menor. Según la Defensoría, la decisión del JNE tiene relevancia porque el resultado de esas mesas forma parte del cálculo de la cifra repartidora, mecanismo que define la distribución de escaños para diputados y senadores regionales. En esa línea, el organismo precisó que la ampliación no solo corrige una omisión puntual, sino que también preserva la legitimidad del proceso electoral en su conjunto.

“La histórica decisión adoptada por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones garantiza elecciones transparentes”, señaló la institución en su pronunciamiento. También subrayó que esta medida “fortalece la democracia y la gobernanza en el país”, una formulación que fue incluida en el texto oficial publicado tras la sesión del organismo electoral.

La Defensoría añadió que el valor de esta medida está en que se adopta para proteger a quienes sí acudieron a votar, pero no pudieron hacerlo por causas ajenas a su voluntad. En esa misma línea, recalcó que el objetivo es consolidar un proceso “democrático legítimo, transparente y acorde con los principios constitucionales que rigen nuestro Estado de Derecho”.

211 mesas no se instalaron y 63.300 electores quedaron afectados

La jornada electoral del Voto 2026 se ve marcada por la ineficiencia. En Surco, votantes reportan esperas de hasta 4 horas y media, generando malestar y dudas sobre el proceso.

La crisis electoral comenzó a hacerse visible desde la mañana, cuando distintos votantes reportaron que en varios locales de Lima no había material electoral suficiente para abrir las mesas a la hora prevista. Con el paso de las horas, la ONPE confirmó que la dimensión del problema era mayor de la que se había advertido inicialmente.

La vocera del organismo, Elizabeth Hinostroza, explicó que el problema se detectó durante la verificación temprana del material. En conversación con Latina, señaló que “hasta el momento el 81.15 % de mesas instaladas y en total son quince los locales de votación que no han recibido el material electoral”. De acuerdo con su explicación, no se trataba de una mesa aislada, sino de recintos completos donde la instalación no pudo concretarse.

Los distritos afectados incluyeron San Juan de Lurigancho, Ate, La Molina, Chorrillos, Independencia, San Juan de Miraflores y Surco, entre otros puntos de Lima Metropolitana. El problema generó largas colas, malestar entre los electores y pedidos de explicación ante las autoridades electorales.

La ONPE también precisó que la empresa encargada de la distribución era Servicios Generales Gálaga, a la que se le atribuyó el incumplimiento en el traslado del material. Hinostroza adelantó que se iniciarían acciones legales y remarcó que la institución ya venía reuniendo información para determinar responsabilidades. En su declaración, sostuvo que “la empresa encargada de hacer este traslado de materiales a los locales de votación es Servicios Generales Gálaga, con quien ya se tomarán las acciones legales del caso, que incumplió con el traslado de estos materiales”.

Qué pidió la Defensoría a la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones

Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE

Además de respaldar la ampliación del proceso electoral, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado expreso a otras entidades del Estado para que acompañen la jornada del lunes 13 de abril. El comunicado exhortó a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas a brindar todo el apoyo necesario para asegurar el resguardo del material y la instalación de las mesas.

El texto fue directo al solicitar que se garantice “la seguridad en el despliegue y repliegue del material electoral”, así como “la instalación oportuna de los miembros de mesa, que permitan el ejercicio del derecho al sufragio”. La Defensoría remarcó que la prioridad es que el proceso se desarrolle sin nuevos contratiempos y con condiciones mínimas de orden y normalidad.

El pedido también alcanzó a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la que el JNE solicitó que facilite la permanencia de los centros educativos como locales habilitados para la jornada excepcional. De la misma forma, el Ministerio de Trabajo fue exhortado a brindar facilidades a los trabajadores que deban acudir a votar este lunes.

En paralelo, el JNE dispuso ampliar el horario de instalación de mesas hasta el 13 de abril, desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., de acuerdo con los usos horarios correspondientes, mientras que la votación se extenderá hasta las 6:00 p. m.. La Defensoría, por su parte, anunció que seguirá supervisando el proceso electoral y ejerciendo su labor de defensa de los derechos fundamentales durante toda la jornada.