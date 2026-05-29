Perú

Lima es el principal destrino migratorio: más de 3 millones de peruanos llegaron desde otras regiones, según Censo 2025

El informe censal advierte que la migración interna sigue modificando la distribución poblacional del país y deberá ser considerada en políticas de vivienda, transporte, salud y empleo

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Infografía sobre migración interna en Perú. Muestra personas, buses y camiones dirigiéndose a un mapa de Lima con su skyline, y gráficos de estadísticas.
Más de 3 millones de peruanos llegaron a la capital desde otras regiones del país, según los resultados preliminares de los Censos Nacionales 2025 del INEI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima continúa consolidándose como el principal destino de la migración interna en el Perú. De acuerdo con los resultados preliminares de los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 3 millones 6 mil 138 personas llegaron a residir en la capital procedentes de otras regiones del país, cifra que representa el 45,4 % del total de migrantes internos.

El estudio del INEI señala que Lima mantiene su condición de “principal centro de atracción migratoria del país”, debido a la concentración de oportunidades laborales, servicios especializados, educación superior y actividad económica. Los resultados también evidencian que la migración interna sigue siendo un factor determinante en la redistribución territorial de la población peruana.

Según el informe censal, el número total de migrantes internos en el Perú alcanzó los 6 millones 615 mil habitantes en 2025, reflejando un incremento respecto a censos anteriores. El estudio además indica que continúan fortaleciéndose algunos polos regionales alternativos, aunque Lima sigue concentrando casi la mitad de toda la población migrante del país.

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Hombre joven con dos mochilas de pie en una estación de autobuses. A la derecha, un mapa de Perú azul claro muestra flechas hacia LIMA desde varias regiones.
Un joven con mochilas representa la migración interna hacia Lima, mientras un mapa de Perú superpuesto ilustra el flujo de personas que llegan a la capital en busca de mejores oportunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones desde donde llegaron más migrantes a Lima

Los datos del Censo 2025 muestran que gran parte de los ciudadanos que migraron hacia Lima provienen de departamentos de la sierra central y sur del país. Las principales regiones de origen son:

  • Junín: 347 mil 468 migrantes (11,6 %)
  • Áncash: 337 mil 820 (11,2 %)
  • Cajamarca: 233 mil 48 (7,8 %)
  • Ayacucho: 195 mil 439 (6,5 %)
  • Huánuco: 192 mil 144 (6,4 %)
  • Piura: 181 mil 168 (6,0 %)
  • Callao: 160 mil 769 (5,3 %)
  • Loreto: 157 mil 119 (5,2 %)
  • Lambayeque: 147 mil 484 (4,9 %)
  • Huancavelica: 133 mil 615 (4,4 %)

El informe también reporta importantes flujos migratorios desde otras regiones del país, consolidando a Lima como el principal receptor de población migrante a nivel nacional.

Lima concentra el 45,4 % de migrantes internos del Perú, según resultados del Censo 2025. (Foto: INEI)
Lima concentra el 45,4 % de migrantes internos del Perú, según resultados del Censo 2025. (Foto: INEI)

Persisten desplazamientos desde regiones andinas

Otros departamentos con significativa migración hacia Lima son:

  • Apurímac: 126 mil 3 personas
  • La Libertad: 122 mil 805
  • Cusco: 117 mil 904
  • Ica: 97 mil 850
  • Arequipa: 89 mil 231
  • Pasco: 81 mil 357
  • Puno: 74 mil 579

Asimismo, el documento censal advierte que la migración continúa siendo impulsada por diferencias económicas y laborales entre regiones. En sus conclusiones, el INEI sostiene que “continúa la expulsión en los departamentos andinos”, mientras que Lima mantiene una fuerte capacidad de atracción poblacional debido a su dinamismo económico y urbano.

Los resultados preliminares también muestran que, aunque algunas regiones han comenzado a consolidarse como nuevos polos de crecimiento, la capital peruana sigue siendo el principal receptor de población migrante del país. El INEI indicó que estos cambios demográficos deberán ser considerados en la planificación de políticas públicas relacionadas con vivienda, transporte, salud, educación y empleo.

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Lima sigue siendo el mayor destino de migración interna en el Perú, según el INEI. (Foto: INEI)
Lima sigue siendo el mayor destino de migración interna en el Perú, según el INEI. (Foto: INEI)

¿Cuántas personas hay en Perú?

La población de Perú alcanza oficialmente los 34 millones 157 mil 732 habitantes, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta cifra incluye un ajuste por omisión estadística de 1 millón 451 mil 704 personas, equivalentes al 4,25% del total, una de las tasas de omisión más bajas de Sudamérica, resultado del uso de tecnología digital en el proceso censal.

El crecimiento demográfico, detallado por el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, muestra una tasa promedio anual de 1,11% entre 2017 y 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 2 millones 920 mil habitantes en siete años. Este ritmo supera al de la década anterior y está vinculado en parte a la inmigración extranjera. Perú se ubica como el cuarto país más poblado de América del Sur, detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

Personas caminan por una calle concurrida en Lima, flanqueada por edificios históricos con balcones de madera, y un puesto de comida ambulante.
Residentes peruanos caminan por una concurrida calle del centro de Lima, Perú, con edificios coloniales y un vendedor ambulante a la derecha, bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la distribución por género, las mujeres constituyen el 50,6% de la población, con 17 millones 292 mil 43 personas, y los hombres el 49,4%, con 16 millones 865 mil 689 habitantes. La estructura de edades también presenta cambios, con el 62,5% de la población en edad activa (15 a 59 años) y un aumento en la proporción de adultos mayores, que ahora alcanza el 14,8%. Las proyecciones indican que a partir de 2040 los adultos mayores superarán en número a los menores de 15 años, lo que anticipa un cambio relevante en la pirámide poblacional peruana.

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