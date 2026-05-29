Onelia Molina rechaza a postulante de Esto es Guerra y manda indirecta a Mario Irivarren: “La novia se respeta”

La modelo e influencer Onelia Molina protagonizó un momento bastante incómodo en la última edición de ‘Esto es Guerra’ (EEG) tras rechazar en vivo a un postulante del reality y lanzar una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su expareja, Mario Irivarren.
Todo se desencadenó durante una dinámica del programa en la que Stefano, uno de los nuevos postulantes, intentó acercarse a Onelia Molina con comentarios coquetos vinculados al tema de los piercings. A pesar de la intención lúdica del segmento, la modelo no dudó en frenar la situación y cuestionar en directo la actitud del joven, a quien acusó de tener novia y de no respetar su relación sentimental.
“Disculpa, ¿tú no tienes novia? Ese tipo de chicos ya no quiero en mi vida, no me gustan. La novia se respeta, por favor. Se supone que tú tienes novia. Ayer me apareciste en TikTok y me salías con tu novia. A mí esas cosas no me gustan”, declaró Onelia durante la transmisión, sorprendiendo a los conductores. Su respuesta marcó un giro en la conversación y fue recibida con gestos de aprobación por parte de algunos compañeros del programa.
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El comentario de la influencer no solo puso límites a la interacción en el set, sino que también encendió las redes sociales, donde usuarios destacaron la claridad y contundencia de su postura. Varias publicaciones en plataformas como Twitter e Instagram celebraron que Onelia Molina defendiera públicamente la importancia del respeto dentro de una relación sentimental, valorando que haya puesto en evidencia una conducta que consideró inapropiada.
Mientras se desarrollaba el tenso intercambio, las cámaras del programa enfocaron en varias ocasiones a Kevin Díaz, quien observó la situación con atención. Al principio, Díaz se mostró serio, aunque posteriormente reaccionó con risas ante la contundencia de la modelo.
Respaldo desde las redes sociales
La escena adquirió mayor notoriedad cuando algunos seguidores de ‘Esto es Guerra’ interpretaron la frase de Onelia como una indirecta hacia Mario Irivarren, con quien terminó recientemente a causa de una infidelidad. Aunque Onelia no mencionó nombres, la coincidencia generó especulaciones y reacciones inmediatas entre quienes siguen de cerca la vida personal de los participantes del programa.
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El respaldo a Onelia se manifestó en mensajes que valoraron su valentía para hablar en directo y en un espacio tan expuesto como ‘Esto es Guerra’. “Bien por Onelia, es importante que haya marcado su posición y no haya permitido que la pongan en una situación incómoda”, escribió una usuaria en Twitter.
Mario Irivarren es captado cariñoso con amiga
Mario Irivarren fue captado en una salida cercana y llena de complicidad junto a Tábatha Suárez, una amiga con la que fue vinculado sentimentalmente en el pasado. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, muestran al conductor y a Suárez compartiendo risas y gestos de confianza en un ambiente informal, lo que rápidamente desató rumores sobre un posible nuevo acercamiento, especialmente tras el fin de la relación de Irivarren con Onelia Molina.
La aparición de Tábatha Suárez, quien formó parte del círculo cercano de Mario Irivarren hace casi una década, reavivó las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Tras ser aborado por las cámaras, el propio Irivarren respondió con humor a las preguntas de la prensa y pidió “normalizar las muestras de afecto entre amigos”, desdramatizando el encuentro y asegurando que su vida social es activa y transparente.
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El exchico reality también señaló que, llegado el momento en que inicie una nueva relación, no tendrá reparos en hacerla pública. “Siempre estoy con amigos y amigas, es normal que me vean con una persona o con otra. De los errores es de donde uno más aprende”, concluyó.
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