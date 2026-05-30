Suheyn Cipriani explica cómo votar en vivo por ella en la final del ‘Miss Grand International All Stars’: “Los votos se reinician”

Suheyn Cipriani explicó el sistema de votación para la gala final del Miss Grand International All Stars, que se realizará el 30 de mayo en Bangkok. La peruana pidió “votar estratégicamente” porque los votos se reinician en cada etapa y el puntaje combina 70% jurado y 30% público en vivo.

Suheyn Cipriani explicó a detalle cómo votar por ella en la gala final del Miss Grand International All Stars y pidió a sus seguidores que lo hagan “estratégicamente” porque el sistema reinicia los votos en cada etapa.

La representante peruana, señalada por sus fans como una de las favoritas, remarcó que el resultado se define con un 70% del puntaje del jurado y un 30% del voto del público, pero solo si la votación se realiza en vivo durante la competencia.

“La final del día de mañana (30 de mayo) cuenta con diferentes tops. Hay top 18, que está siendo escogido en este momento (29 de mayo) porque aún no terminan las votaciones. Luego se reinician las votaciones en cada etapa del concurso, para la que las votaciones tienen que ser en vivo”, explicó Cipriani en un mensaje dirigido a su comunidad.

Cómo funciona la final: Top 18, reinicio de votos y etapas en vivo

Según detalló Suheyn, la final se desarrolla por fases y cada una tiene su propio corte. Primero se define un Top 18, que se arma con la sumatoria del desempeño previo y los votos del público acumulados hasta el cierre de esa etapa.

Sin embargo, la clave —según su explicación— es que, una vez se anuncia ese Top 18, todo vuelve a cero para comenzar una nueva ronda. “Los votos no son acumulativos, los votos se van reiniciando en cada etapa, como el puntaje”, dijo.

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La peruana insistió en que, en adelante, lo que vale es lo que el público haga en el momento exacto del show. “Las votaciones, les repito, deben ser en vivo”, remarcó.

Suheyn Cipriani explicó que las votaciones se reinician en cada etapa del Miss Grand International All Stars y pidió “votar estratégicamente”

El puntaje para clasificar el Top5: 70% jurado y 30% público

Cipriani explicó que el voto popular no reemplaza al jurado, pero sí puede mover posiciones, sobre todo en cortes cerrados. “Es setenta por ciento el puntaje de los jurados y treinta por ciento los votos que ustedes me den en el momento de la competencia”, señaló.

En su desglose, la etapa de traje de baño funciona como un filtro hacia el siguiente corte. “El puntaje de las diez mejores en traje de baño, pasa al top cinco. En el puntaje de los jurados, que es el setenta por ciento, ahí se añade el treinta por ciento de los votos”, afirmó.

Y volvió a repetir una idea clave para su campaña: si el público gasta votos antes, los pierde. “Es importante que guardemos los votos y los sepamos votar en la misma final en vivo”, pidió.

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La peruana recordó que el puntaje se define por 70% jurado y 30% voto del público en vivo. IG

Por qué pide “votar estratégicamente”: guardar votos para el momento clave

La frase “votar estratégicamente” se convirtió en el eje de su llamado. Para Suheyn, el error más común es votar con anticipación pensando que esos votos se acumularán hasta el final.

Por eso planteó un plan simple: participar, pero reservar la fuerza del fandom para el tramo decisivo. “Debemos votar estratégicamente y les voy a pedir a todos que se sumen a esta participación y que me apoyen durante el concurso”, dijo.

En otras palabras: no es solo “vota por mí”, sino “vota cuando realmente cuenta”, porque los reinicios hacen que una ventaja temprana pueda desaparecer en segundos.

Paso a paso: cómo votar por Suheyn Cipriani en la plataforma oficial

Según la información difundida sobre el certamen, el voto se realiza en el sitio web oficial de Miss Grand International. El proceso general incluye estos pasos:

1) Ingresar al sitio oficial de votación del Miss Grand International. 2) Buscar a la candidata por nombre o seleccionar Perú en la lista de países. 3) Registrarse con una cuenta (crear una nueva o vincular Google) y aceptar términos y condiciones. 4) Elegir la cantidad de votos y completar el pago (tarjeta o métodos habilitados). 5) Confirmar el voto y seguir el avance en el ranking.

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De acuerdo con lo difundido por la organización del sistema de voto, el voto estándar tendría un costo de 35 THB y también existiría opción de voto con cripto (USDT/USDC) por un valor equivalente a 1 por voto.

Suheyn Cipriani, representante de Perú, aparece en un anuncio de MGI All Stars invitando a los espectadores a votar por ella para clasificar al Top 18.

Hora de la final y cómo verla desde Perú

La final se realizará el 30 de mayo en Bangkok, Tailandia, y —según la información del certamen— arrancará a las 19:00 hora local. En Perú, eso equivale a las 07:00 del mismo día.

La organización también indicó que la transmisión oficial será por el canal de YouTube Grand TV, sin señal por televisión comercial o cable.

La final del certamen se realizará el 30 de mayo en Bangkok y se transmitirá por el canal de YouTube Grand TV. IG

El mensaje emocional de Suheyn: “Estoy soñando”

Además de explicar el sistema, Cipriani cerró con un mensaje de agradecimiento, sin dramatizar el resultado final. “Gracias, chicos, de verdad estoy soñando y no puedo más con la felicidad y con el agradecimiento, independientemente del resultado”, dijo.

También pidió que su participación se viva como una experiencia compartida. “Espero que la hayan pasado lindo, que hayan disfrutado de mi participación, que estén orgullosos de mí (…) nos vemos mañana en la final”, concluyó.

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Con la final a horas de iniciar, su llamado es claro: votar sí, pero en vivo y por etapas, porque en este formato los reinicios pueden cambiarlo todo en minutos.

Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.