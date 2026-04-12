Perú

Resultados ONPE HOY: conteo oficial y avance de cifras de las Elecciones 2026 se conocerán desde las 5 p.m.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualizará desde esta tarde minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Ciudadanos pueden verificar actas en línea mientras continúa el procesamiento de votos a nivel nacional y en el extranjero

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Vocera del ONPE detalla el procedimiento que seguirán los miembros de mesa para el conteo de votos. (Crédito: Latina Noticias)

La jornada electoral en el Perú no termina cuando se cierran las mesas de votación. Por el contrario, es en ese momento cuando comienza una de las etapas más cruciales: el conteo de votos. Este domingo, millones de ciudadanos permanecen atentos a los resultados ONPE EN VIVO, que son actualizados de manera constante por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en un proceso que combina tecnología, logística y paciencia.

Desde las 5:00 de la tarde, la ONPE habilitó su plataforma oficial para que cualquier persona pueda seguir el avance del escrutinio en tiempo real. Este sistema permite consultar no solo cifras, sino también las imágenes de las actas electorales, fortaleciendo la transparencia del proceso.

En distintos puntos del país, familias enteras, analistas y ciudadanos comunes siguen cada actualización con expectativa. No se trata solo de números: detrás de cada porcentaje hay decisiones, esperanzas y el futuro político del país.

Una multitud de personas en Perú hace fila para votar en un centro electoral bajo una bandera peruana. Se ven cabinas de votación y mesas de registro con personal electoral.
Ciudadanos peruanos de diversas edades y estilos hacen fila para emitir su voto en un centro electoral, reflejando un ambiente cívico y ordenado de participación democrática en el país andino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se procesan los votos y por qué los resultados tardan

El conteo de votos es un proceso progresivo que requiere verificación minuciosa. Cada acta debe ser trasladada, validada y registrada antes de sumarse al resultado general. Por eso, los primeros reportes pueden cambiar con el paso de las horas.

Según explicó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el flujo de información comienza con los votos del extranjero. “Entre las 5 de la tarde y las 7:30 de la noche recibiríamos fundamentalmente esas actas”, detalló, en referencia a países como Australia y Nueva Zelanda, donde la votación ocurre antes por la diferencia horaria.

Locales de votación listos: así es la preparación para recibir a los electores
Locales de votación listos: así es la preparación para recibir a los electores

Posteriormente, los resultados de Lima y Callao empiezan a reflejarse en el sistema, gracias a herramientas tecnológicas como el sistema de transmisión de actas. Esto permite acelerar el procesamiento, aunque no elimina la necesidad de revisión.

El sistema electoral peruano combina conteo digital y manual. En Lima Metropolitana, parte del escrutinio se realiza con apoyo tecnológico, mientras que en otras regiones el conteo sigue siendo manual, lo que puede extender los tiempos.

¿Tienes dudas sobre cómo se cuentan los votos? La ONPE realiza una demostración práctica del proceso de escrutinio, incluyendo cómo manejar errores y registrar correctamente los resultados en las actas electorales. (Crédito: Latina Noticias)

Actualizaciones constantes y meta de resultados

Uno de los aspectos más importantes de los resultados ONPE EN VIVO es la frecuencia de actualización. La entidad electoral ha señalado que los datos se renuevan cada 15 minutos aproximadamente, permitiendo un seguimiento constante del avance.

En cuanto a las proyecciones, Corvetto indicó que se espera alcanzar alrededor del 60 % de los resultados procesados hacia la medianoche, especialmente en la elección presidencial.

“Los resultados oficiales estarán disponibles desde las cinco de la tarde y se actualizarán cada 15 minutos”, afirmó el jefe de la ONPE, subrayando el compromiso de la institución con la transparencia.

Sin embargo, también fue claro en señalar que no es posible determinar con exactitud cuándo se tendrá el 100 % del conteo. Esto depende de factores como el traslado de actas desde zonas alejadas o la revisión de actas observadas.

Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Actas observadas y el rol del Jurado Nacional de Elecciones

Uno de los factores que puede retrasar la consolidación total de resultados es la existencia de actas observadas. Estas pueden presentar inconsistencias o errores que deben ser revisados por el Jurado Nacional de Elecciones.

Corvetto explicó que este proceso puede tomar tiempo adicional, ya que implica una evaluación detallada e incluso la posibilidad de un reconteo. “Si hay actas con inconsistencias… eso también toma un tiempo”, precisó. Este mecanismo, aunque puede generar demoras, es clave para garantizar la legitimidad del resultado final.

Peruanos en fila en un centro de votación. Miembros de mesa revisan identificaciones y entregan cédulas, con cabinas de votación y la bandera de Perú visible.
Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y depositan su voto en un centro de votación, mientras miembros de mesa reciben documentos de identidad y asisten en el proceso cívico y ordenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transparencia y acceso ciudadano en tiempo real

Una de las grandes innovaciones de estas elecciones es el acceso abierto a la información. Los ciudadanos pueden consultar los resultados ONPE EN VIVO utilizando su número de DNI o el número de mesa, lo que permite verificar directamente los datos de su centro de votación.

“Cualquier persona podrá acceder; la plataforma está abierta”, sostuvo Corvetto, destacando que también se puede visualizar la imagen del acta física.

Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Llamado a la calma ante resultados preliminares

A medida que avanzan las horas, también crece la expectativa por conocer a los ganadores. Sin embargo, las autoridades han insistido en la importancia de interpretar con cautela los resultados preliminares.

El jefe de la ONPE advirtió que las cifras pueden variar significativamente, sobre todo en escenarios ajustados. Esto ocurre porque las actas de zonas rurales o de difícil acceso suelen ingresar más tarde al sistema.

Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

Una jornada que define el rumbo del país

Las elecciones Perú 2026 representan mucho más que un proceso administrativo. En ellas, más de 27 millones de peruanos eligen a sus autoridades, incluyendo presidente, congresistas y representantes al Parlamento Andino.

Cada voto cuenta, y cada acta procesada acerca al país a conocer su futuro político. Mientras tanto, el conteo continúa y los resultados ONPE EN VIVO siguen actualizándose, reflejando la voluntad de millones de ciudadanos.

La encuesta confirma cambios recientes en las preferencias y diferencias mínimas entre candidatos. (Composición: Infobae)
La encuesta confirma cambios recientes en las preferencias y diferencias mínimas entre candidatos. (Composición: Infobae)

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