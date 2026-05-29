Se confirmó la primera baja de Perú para los amistosos ante España y Haití

La primera baja de Perú para los amistosos ante España y Haití.

Un día después de publicarse la lista oficial de convocados para los amistosos ante España y Haití, la selección peruana informó a través de sus redes sociales la primera baja en el equipo dirigido por Mano Menezes para esta fecha FIFA.

La baja corresponde a Miguel Araujo, quien jugó los 90 minutos en la reciente derrota de Sporting Cristal frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Según el comunicado, el defensor fue desconvocado debido a una lesión.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Miguel Araujo, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Sporting Cristal, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales de Haití y España”, se puede leer en el post.

Miguel Araujo fue desconvocado de la selección peruana para los amistosos por fecha FIFA de junio.

Así queda la lista de convocados tras la baja de Araujo

Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar), Álex Valera (Universitario) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

Citados por Mano Menezes para amistosos contra Haití y España.

Las opciones de Mano Menezes en defensa

Tras la baja de Miguel Araujo, Mano Menezes evalúa sus opciones para la zaga central de la selección peruana en los próximos amistosos de la fecha FIFA.

PUBLICIDAD

Alfonso Barco, Fabio Gruber y Renzo Garcés se perfilan como las principales alternativas para conformar la dupla defensiva. De este grupo, el único que podría asegurarse un lugar desde el inicio es el capitán de Alianza Lima.

Matías Lazo, futbolista de Melgar, también es una opción para el puesto. Aunque habitualmente se desempeña como lateral, ha cumplido funciones de central en su club. La decisión final dependerá del rendimiento de los jugadores en los entrenamientos y de las pruebas que realice Menezes en Videna.

Mano Menezes entrena con un grupo reducido en la Videna, a la espera de la llegada de los demás jugadores de la selección peruana.

Programación de amistosos de Perú ante España y Haití

El primer amistoso de la selección peruana será ante Haití, el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. El partido comenzará a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes lo sigan desde Chile, Venezuela, Bolivia o Miami, el inicio será a las 20:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil se podrá ver desde las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

El segundo encuentro será frente a España, el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el partido empezará a las 22:00 horas, y en Uruguay, Paraguay y Brasil a las 23:00 horas.

Ambos amistosos serán transmitidos en señal abierta por América TV (canal 4), además de su sitio web y la aplicación América TV GO. ATV (canal 9) también llevará la señal a nivel nacional. Asimismo, Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) sumará la cobertura. La información digital, previa, minuto a minuto y reacciones estarán disponibles en el portal de Infobae Perú.