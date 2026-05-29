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PJ ordena reponer a Delia Espinoza: ¿Qué impide su retorno al Ministerio Público?

Sala Constitucional declaró inaplicable la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, pero hay dos medidas que frenan su regreso como fiscal suprema

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Delia Espinoza acudió al Pleno a defenderse de las acusaciones. | Congreso
Delia Espinoza acudió al Pleno a defenderse de las acusaciones. | Congreso

El Poder Judicial declaró inaplicable la inhabilitación por 10 años que el Congreso de la República le impuso a la actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, por un documento que nunca firmó.

La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima así lo decidió al declarar fundada en parte la demanda de la exfiscal de la Nación. El tribunal Superior también ordenó la reincorporación de Espinoza como fiscal suprema titular del Ministerio Público. “Siempre y cuando no exista resolución administrativa, judicial y/o de otra índole que disponga lo contrario”, se lee.

PJ falla a favor de Delia Espinoza.
PJ falla a favor de Delia Espinoza.

¿Por qué Delia Espinoza no regresará al Ministerio Público?

Si bien existe un fallo que ordena la reposición de Delia Espinoza, este no se puede ejecutar aún. Primero, porque es un fallo de primera instancia y el Congreso aún puede apelar para que la decisión sea revisada por la Corte Suprema. En el escenario de que la Corte Suprema ratifique la sentencia de primera, la inhabilitación quedará definitivamente sin efectos.

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El segundo argumento por el que Delia Espinoza aún no podrá regresar al Ministerio Público es que sobre ella pesa una segunda inhabilitación impuesta por el Congreso y una destitución por parte de la cuestionada Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Pleno de la JNJ.
Pleno de la JNJ.

Como se recuerda, luego de que Infobae reveló que faltaba un voto para que la inhabilitación sea declarada inaplicable, en el Congreso se juntaron los votos para poner en agenda para volver a votar la inhabilitación contra Espinoza por denunciar a los congresistas “doble sueldo”. En el primer intento no llegaron a los votos, pero luego lograron llegar a la meta.

De manera simultánea, la JNJ decidió destituir a Delia Espinoza por no entregar el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides. En este caso, la Junta anuló la destitución de Benavides y ordenó no solo su regreso como fiscal suprema, sino también como titular del Ministerio Público. Esto a pesar de que Espinoza fue elegida válidamente por sus colegas.

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¿Delia Espinoza regresará al Ministerio Público?

En algún momento es posible que Delia Espinoza pueda regresar al Ministerio Público. Primero deberá lograr que, a través demandas de amparo, el Poder Judicial declare nulas la segunda inhabilitación del Congreso y la destitución impuesta por la JNJ.

Solo cuando ello ocurra, Espinoza tendrá el camino libre para volver al cargo de fiscal suprema titular. Mientras tanto, seguirá ejerciendo como decana del Colegio de Abogados de Lima.

¿Qué dijo el PJ sobre la inhabilitación?

En su resolución, los magistrados señalaron una “grave incongruencia” en el proceso parlamentario: Espinoza fue la única fiscal suprema sancionada, pese a que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también alcanzaba a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, contra quienes el Congreso no aprobó ninguna acusación ni inhabilitación. El tribunal consideró que esa disparidad vulneró el derecho a la igualdad y al debido proceso de Espinoza, sin que existiera justificación objetiva para el trato diferenciado.

Además de declarar inaplicable la resolución del Congreso que la inhabilitó por 10 años del ejercicio de la función pública, el tribunal también anuló la resolución legislativa que le levantó el antejuicio político para enfrentar cargos penales por prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones.

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