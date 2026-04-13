Elecciones 2026: Contraloría pide a ONPE información sobre entrega de material electoral y apertura de mesas de sufragio

ONPE bajo investigación tras fallas en los comicios: denuncias y críticas por exclusión de votantes en Lima| ONPE

La Contraloría General de la República solicitó con carácter urgente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el envío de información detallada relacionada con la distribución de material electoral y la apertura de mesas de sufragio durante las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La petición se produce tras recibir denuncias ciudadanas sobre el desarrollo de la jornada electoral en la que un total de 211 mesas de sufragio no lograron instalarse a tiempo, según consta en el oficio oficial dirigido a Piero Corvetto Salinas, jefe nacional de la ONPE.

El documento, firmado por Maria Bertilda Idrogo Diaz, jefa del Órgano de Control Institucional de la ONPE, indica que el requerimiento responde al inicio de un Servicio de Control Simultáneo bajo la modalidad de Visita de Control. Este tiene como objetivo fiscalizar el proceso de distribución de material electoral en todo el país.

El pedido incluye datos sobre la distribución del material electoral a las mesas de votación a nivel nacional, con detalle de guías de despacho y remisión, así como información sobre horarios de salida y recepción en los diversos locales de votación.

Responde el dueño de la empresa acusada por ONPE de no entregar material electoral: “Tendrán que demostrarlo”. (Video: @MLSinRodeos)

Fiscalización electoral de Contraloría

Entre los requerimientos está el reporte de monitoreo mediante GPS de las unidades de transporte vehicular empleadas en la distribución de material electoral y equipos de cómputo, con alcance nacional. Este seguimiento está orientado a mantener la trazabilidad y control en los traslados logísticos de la jornada electoral.

El detalle de las horas de apertura de las mesas de sufragio en todo el país fue solicitado para verificar la puntualidad y el inicio efectivo del proceso electoral en cada localidad. Además, la Contraloría exigió explicaciones sobre la puesta en “cero” del Sistema de Cómputo Electoral a nivel nacional, con particular atención a los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, donde se implementó una solución tecnológica de apoyo al escrutinio.

Jefe de la ONPE afirma que se redujo impacto negativo

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró que la institución logró reducir el “impacto negativo” de la falta de material electoral en los comicios de este domingo 12 de abril.

El jefe institucional de la ONPE, Piero Corvetto, ofrece una conferencia de prensa para detallar los problemas logísticos con una empresa de transporte que causaron retrasos en la entrega del material electoral, afectando a miles de ciudadanos.| ONPE

En conferencia de prensa, al ser consultado sobre cómo comprometería el resultado de las elecciones que 63.300 electores no votaron por no haberse instalado sus mesas de sufragio, el jefe de la ONPE indicó que “la diferencia que usted plantea es una diferencia de segunda vuelta, no de primera vuelta. Estaría planteando que todos esos votos son de un candidato. Los votos se distribuyen según la preferencia y las opciones políticas que cada uno de los ciudadanos escoge”, declaró.

En esa línea, Corvetto consideró que el retraso en la entrega de material electoral fue un “problema logístico que hemos hecho todo lo humanamente posible para resolver y para disminuir el impacto negativo en la elección”.

“Hemos conseguido limitar el impacto negativo reduciendo a 15 locales y a 210 mesas aquellas que no pudieron recibir material electoral a pesar de los problemas que hemos tenido para el despliegue del mismo”, añadió.