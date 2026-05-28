Perú

Trabajadores públicos tienen día no laborable mañana 29 de mayo, pero solo aplica a un sector

Este viernes 29 de mayo se celebra el Día del Servidor Público. Este dará la posibilidad de descansar a los trabajadores públicos por su día; sin embargo, es compensable y solo será para un sector

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trabajadora pública
No todos los trabajadores públicos podrán cobrar un día libre este viernes 29 de mayo. - Crédito Difusión

¿Sabías que este viernes 29 de mayo se celebra el Día del Servidor Público en Perú? Esta fecha conmemora la labor de los trabajadores estatales del Gobierno y podrá significar obtener un beneficio para varios de estos empleados.

Por este día, los trabajadores públicos podrán cobrar un día no laborable; es decir, que podrán decidir no trabajar en esta fecha especial. Sin embargo, esto solo aplica para los trabajadores del sector Educación, quienes gracias a la negociación colectiva lograron pactar este beneficio.

Asimismo, no se trata de un día libre sin condiciones. Será un día no laborable, en que los trabajadores de Educación podrán tomarse un descanso, pero cuyas horas no laboradas tendrán que ser recuperadas posteriormente. Es decir, será un día no laborable compensable.

Estos bonos son diferentes a los ya pagados para todo el sector público. sí fueron los detalles del que se abonó a inicios del año. - Crédito America Noticias

Día no laborable compensable

Ya la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) del Ministerio de Educación (Minedu), ha informado sobre la implementación de la Cláusula Cuarta del Convenio Colectivo suscrito entre el Minedu y el Comité Ejecutivo Nacional de gremios laborales (CONTASE, CONFESADEP, FENUTRASEP y FENASIERPROSE), referida al otorgamiento de un dia libre compensable por motivo de la conmemoración del Día del Servidor Público, celebrado el 29 de mayo de cada año

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Así, gracias a la negociación colectiva, que pactó este acuerdo, los servidores públicos del sector Educación podrán disfrutar de un día libre el 29 de mayo; sin embargo, esto estará sujeto a ser compensado.

Si se cobra este día no laborable, sin embargo, esto significará agregar un nuevo feriado largo, que iría del viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo. Sin embargo, las horas que no se trabajen el mismo 29, deberán ser compensadas con labores de horas adicionales otros días.

trabajadores estatales de la UGEL02
Además, varios bonos se han confirmado para diferentes entidades del Minedu. - Crédito UGEL02

Luego de esta fecha, se debe apuntar que el siguiente día no laborables es el lunes 27 de julio, que creará el fin de semana largo más extenso para este año: desde el sábado 25 hasta el miércoles 29 de julio, de cinco días libres.

¿Por qué se celebra el 29 de mayo?

El Día del Servidor Público en Perú, se remonta al año de 1978 gracias a la adopción de algunos convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo. “Esto quiere decir que el Día del Servidor Público tiene un carácter internacional; sin embargo, es celebrado en diferentes fechas", señala la página oficial del Estado peruano,.

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En el Perú se celebra el 29 de mayo, porque fue precisamente un día como este pero del año 1950 cuando se promulgo el Decreto Ley 11377, referido al Estatuto y Escalafón del Servicio Civil; primer documento que se refiere especialmente a todo el personal que trabajaba en instituciones públicas. Además, mediante este decreto también se promulgó la celebración del Día del Empleado Público debiendo conmemorarse todos los años con ceremonias y actuaciones que realcen su significado.

profesora y trabajadora del Minedu
Trabajadores tendrán que recuperar las horas no trabajadas. - Crédito Andina

Como se sabe, el empleo público en el país mantiene una trayectoria ascendente desde hace varios años, impulsado principalmente por regímenes laborales específicos. Entre 2017 y 2024, el número de servidores del Estado pasó de 1,3 millones a casi 1,6 millones, reflejando una expansión sostenida del aparato estatal.

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