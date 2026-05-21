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Suheyn Cipriani en la final de MGI All Stars: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

La representante peruana se perfila como una de las favoritas a llevarse la corona. Conoce cómo seguir su paso en la última noche de competencia

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Suheyn Cipriani, mujer de cabello oscuro, viste blazer blanco y banda de Perú. El logo difuminado de MGI All Stars adorna el fondo.
Suheyn Cipriani, la talentosa representante peruana, posa con elegancia frente al logo difuminado de MGI All Stars, lista para brillar en el certamen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La final de la primera edición de MGI All Stars reunirá el 30 de mayo de 2026 en Tailandia a algunas de las figuras más reconocidas de los certámenes de belleza internacional. En esta cita, la peruana Suheyn Cipriani buscará coronarse en una competencia que ha captado la atención de seguidores en todo el mundo por el nivel de sus participantes y el novedoso formato que privilegia la experiencia de las concursantes.

La organización de Miss Grand International ha apostado por un evento que reúne a reinas veteranas, muchas de ellas protagonistas de grandes momentos en concursos nacionales e internacionales. Esta edición inaugural marca el debut de un certamen enfocado en la trayectoria de sus participantes, alejándose de los moldes tradicionales y ofreciendo un espectáculo que promete emociones desde el inicio hasta la coronación.

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Suheyn Cipriani ha destacado como una de las candidatas más comentadas de esta edición. La representante de Perú cuenta con una base sólida de seguidores, quienes tendrán un rol clave en el desarrollo de la competencia. El pase al Top 18 dependerá en parte del apoyo que reciba mediante los sistemas de votación habilitados por la organización.

Suheyn Cipriani desfiló con un vestido plateado de lentejuelas y abertura en la gala de bienvenida del Miss Grand International All Stars. IG
Suheyn Cipriani desfiló con un vestido plateado de lentejuelas y abertura en la gala de bienvenida del Miss Grand International All Stars. IG

Para muchos fanáticos, el desempeño de Cipriani simboliza la consolidación de una carrera marcada por la perseverancia y la búsqueda de nuevos retos en escenarios internacionales.

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¿A qué hora ver la final del MGI All Stars?

El desenlace de MGI All Stars 2026 tendrá lugar el 30 de mayo en Bangkok, capital de Tailandia, y se presenta como uno de los eventos más esperados en el calendario global de concursos de belleza. La organización ha confirmado que la gala arrancará a las 7.00 p. m. hora local de Tailandia, lo que implica que para Perú el horario es 7:00 a.m.

El inicio coincide con la presentación de las candidatas en el escenario y la competencia final que culminará con la coronación de la primera reina de MGI All Stars. El formato del evento incluye una serie de pruebas en las que se evaluarán no solo las habilidades tradicionales de las concursantes, sino su desenvolvimiento y experiencia acumulada en anteriores competencias.

Imagen dividida que muestra a Suheyn Cipriani, con cabello oscuro y aretes brillantes, a la izquierda; a la derecha, el logotipo dorado "MGI ALL STARS COMING SOON" sobre fondo negro
Suheyn Cipriani, candidata al MGI All Stars, posa con elegancia mientras revela los desafíos de su campaña sin el esperado apoyo de amigos influencers.

En el caso de Suheyn Cipriani, su participación ha generado expectativas dentro y fuera de Perú. La posibilidad de acceder al Top 18 y avanzar hacia la última etapa dependerá, en buena medida, de la movilización de su base de seguidores.

¿Cómo ver el MGI All Stars 2026 en vivo?

La organización de Miss Grand International ha confirmado que no habrá transmisión por televisión comercial o por cable. Toda la cobertura oficial se realizará exclusivamente a través del canal de YouTube de Grand TV, desde donde se podrá acceder a la señal en vivo sin restricciones geográficas.

A través de esta plataforma, los espectadores podrán seguir la presentación de las candidatas, las distintas rondas de competencia y la ceremonia de coronación. La transmisión en directo asegurará que el público internacional, incluidos los seguidores de Suheyn Cipriani, puedan apoyar y acompañar a sus favoritas desde cualquier parte del mundo.

La peruana recibió su banda con su nombre de manos del presidente del certamen, Nawat Itsaragrisil.
La peruana recibió su banda con su nombre de manos del presidente del certamen, Nawat Itsaragrisil.

El respaldo a Suheyn Cipriani puede marcar la diferencia en un certamen que celebra la trayectoria y el talento de reinas experimentadas y que, por primera vez, abre un espacio exclusivo para ellas en el escenario internacional.

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