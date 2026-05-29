Perú

ANC del PJ confirma amonestación contra el juez Richard Concepción Carhuancho

Órgano de control ratifica sanción contra magistrado por un “excesivo retardo” en la tramitación de pedidos de la Procuraduría del Ministerio del Interior

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Juez Richard Concepción Carhuancho dijo que no se le podía responsabilizar retraso, pero ANC dice lo contrario.
Juez Richard Concepción Carhuancho dijo que no se le podía responsabilizar retraso, pero ANC dice lo contrario.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC) ratificó la medida disciplinaria de amonestación contra el magistrado Richard Concepción Carhuancho, en su actuación como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La sanción se origina tras una queja presentada por el Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior.

La investigación disciplinaria determinó que el magistrado incurrió en un “excesivo retardo que supera todo plazo razonable” al no resolver oportunamente los pedidos de la referida procuraduría para el cobro de reparaciones civiles a favor del Estado. Se habla de un retraso de 2 años, 11 meses y un día desde el primer requerimiento.

En total, se identificaron 22 escritos presentados de manera reiterada por la Procuraduría Pública Especializado en Delitos contra el Orden Público entre octubre de 2018 y febrero de 2020, los cuales buscaban asegurar el pago de reparaciones civiles de diversos sentenciados.

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De acuerdo con la resolución de la Oficina Central de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la ANC, se confirma que el juez Concepción Carhuancho inobservó su deber de “impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso”. Asimismo, consideran que se acreditó que falló en su obligación de “observar con diligencia los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así como vigilar el cumplimiento de la debida celeridad procesal”.

ANC confirma amonestación contra el juez Richard Concepción Carhuancho.
ANC confirma amonestación contra el juez Richard Concepción Carhuancho.

En sus argumentos de defensa, el magistrado señaló que el retardo no era su responsabilidad directa, sino que el expediente no le había sido entregado físicamente por la secretaría y que la carga recaía en la especialista de la causa. No obstante, para la ANC, “el juez es el responsable de conocer la situación general de su despacho, como director del proceso”.

Además, se resaltó que el propio Concepción Carhuancho habría suscrito físicamente múltiples resoluciones que ordenaban: “DÉJESE EN DESPACHO para pronunciamiento y revisión”, lo que, dice la resolución, evidencia que tenía pleno conocimiento de los pedidos pendientes y debía “verificar el cumplimiento efectivo de sus propias decisiones”.

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Según la ANC del PJ, la demora injustificada en resolver los pedidos de la Procuraduría afectó directamente al Estado peruano, “al no poder cobrar de manera oportuna el pago de la reparación civil”, cuyos montos en este caso eran de entre los 4 mil y 500 mil soles.

Podría ser suspendido

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa suspender preventivamente por seis meses al juez Richard Concepción Carhuancho, magistrado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el marco de un proceso disciplinario que podría derivar en su destitución.

JNJ tiene en la mira al juez Richard Concepción Carhuancho por su participación fuera de los tribunales.
JNJ tiene en la mira al juez Richard Concepción Carhuancho por su participación fuera de los tribunales.

La audiencia se realizó el martes 26 de mayo. El juez se conectó de forma virtual, pero no tomó la palabra; su defensa estuvo a cargo del abogado Juan Monroy. Los cuatro cargos que se le atribuyen son: haber incluido a Nicanor Boluarte en una diapositiva durante un evento, haber solicitado la eliminación de ese registro en video, dictar charlas en institutos privados no universitarios y cantar la canción Triciclo Perú al cierre de un evento jurídico organizado por el portal LP Derecho.

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