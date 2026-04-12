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Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: últimas noticias de las votaciones e incidencias de este 12 de abril

Hoy, domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos están llamados a elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, en un proceso marcado por el regreso a la bicameralidad y una cédula de sufragio sin precedentes. Sigue aquí los detalles y pormenores de una jornada histórica para la democracia peruana

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Prepárate para la jornada electoral con esta guía práctica. Te damos cinco consejos clave sobre el horario de votación, la consulta de tu local en la web de la ONPE, cómo marcar tu voto correctamente y qué DNI puedes usar ¡Ejerce tu derecho de forma informada!

La decisión de más de 27 millones de peruanos hoy domingo 12 de abril de 2026 definirá el rumbo político del Perú frente a una de las jornadas más complejas de su historia democrática. Además de elegir al próximo presidente y vicepresidentes, la ciudadanía también votará por 60 senadores, 130 diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Por primera vez en tres décadas, el país andino retorna al Congreso bicameral, una modificación institucional que reordena el reparto de poderes y exige un conocimiento detallado por parte del votante sobre sus opciones al momento de sufragar. En total, 35 candidaturas presidenciales —la cifra más alta que se haya presentado en Latinoamérica— disputan una elección atravesada por la fragmentación, el descrédito de los partidos y la incertidumbre sobre el resultado final.

05:26 hsHoy

35 candidatos presidenciales

La complejidad de la cédula y la fragmentación de la política peruana reflejan un contexto de extrema volatilidad. Desde 2016, el país ha tenido nueve presidentes en apenas diez años —“una sucesión inusual, única en América Latina en tiempos de democracia”, situación derivada de destituciones, renuncias, graves impasses entre el Congreso y el Ejecutivo y escándalos de corrupción como Odebrecht.

Los candidatos presidenciales

1. Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

2. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

3. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

4. Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)

5. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

6. Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción)

7. Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

8. Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos)

9. Carlos Espá (Partido Sí Creo)

10. Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)

11. Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

12. Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre)

13. Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente)

14. Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú)

15. José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú)

16. Armando Massé (Partido Democrático Federal)

17. Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)

18. Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

19. Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular)

20. César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso)

21. Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular)

22. Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación)

23. Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular)

24. Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente)

25. José Williams Zapata (Partido Avanza País)

26. Carlos Jaico Carranza (Partido Perú Moderno)

27. Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

28. Antonio Ortiz Villano (Partido Salvemos al Perú)

29. George Forsyth (Partido Somos Perú)

30. Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

31. Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular)

32. Charlie Carrasco Angeles (Partido Demócrata Unido Perú)

33. Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)

34. Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)

35. Mesías Guevara (Partido Morado)

El padrón electoral triplica la oferta de anteriores comicios y supera cualquier antecedente en la región, obligando a los ciudadanos a enfrentarse a una elección de 198 autoridades nacionales en una sola jornada. Según la ONPE, el diseño de la cédula contempla exclusivamente fórmulas y nombres verificados de acuerdo al sorteo y a los registros oficiales.

Collage de ocho retratos de candidatos presidenciales de Perú; cuatro hombres y una mujer en la fila superior y tres hombres y una mujer en la inferior
Ocho de los 35 candidatos que compiten por la presidencia de la República en las Elecciones 2026 de Perú, donde los peruanos enfrentan un complejo balotaje para elegir a su próximo líder.
05:25 hsHoy

Una cédula electoral de tamaño récord

La singularidad de estos comicios reside en la inédita cédula de sufragio: con un ancho mínimo de 42 centímetros y cinco columnas verticales diferenciadas, será la más grande empleada en el país, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Cada sección corresponde a una elección distinta —presidencia, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino— y, debido al elevado número de fuerzas políticas en contienda, incluye 37 organizaciones.

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05:25 hsHoy

¿Cómo votar correctamente en las Elecciones 2026?

La posibilidad de marcar partidos distintos en cada columna refleja la adopción del llamado voto cruzado, mecanismo válido que potencia la independencia del votante en cada categoría. La ONPE instruye que el sufragio debe formularse únicamente con una cruz (+) o aspa (x) dentro del recuadro correspondiente; otros símbolos o marcas anulan el voto de esa columna.

La independencia entre secciones significa que un error —como una doble marca o un símbolo incorrecto— afecta solo al cargo asociado, sin invalidar el resto de la cédula. El voto blanco se produce si el recuadro queda vacío y la nulidad si hay dos partidos marcados. En las columnas legislativas, el voto preferencial permite inscribir el número de uno o dos candidatos siempre que sean del mismo partido; si se consignan en más de un recuadro, la preferencia queda anulada.

Una multitud de personas en Perú hace fila para votar en un centro electoral bajo una bandera peruana. Se ven cabinas de votación y mesas de registro con personal electoral.
Ciudadanos peruanos de diversas edades y estilos hacen fila para emitir su voto en un centro electoral, reflejando un ambiente cívico y ordenado de participación democrática en el país andino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:25 hsHoy

¿A qué hora comienzan las Elecciones en Perú?

Según la información oficial proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las mesas de sufragio para las elecciones generales abrirán a las 7:00 a.m. y permanecerán habilitadas hasta las 5:00 p.m. Este horario uniforme tiene como objetivo facilitar el acceso de todos los votantes y minimizar las aglomeraciones en los más de 10 mil locales habilitados en todo el país. La ONPE recomienda a la ciudadanía acudir con anticipación, llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y seguir las indicaciones del personal electoral para asegurar una jornada ordenada y segura.

05:25 hsHoy

El regreso a la bicameralidad: Senado y Cámara de Diputados

Por primera vez desde la reforma constitucional de 1992, los peruanos elegirán un Congreso bicameral: 60 senadores (30 nacionales y 30 regionales) y 130 diputados. El Senado ejercerá funciones de revisión, control constitucional, designación de altos funcionarios, representación nacional y territorial, y debate constitucional. La Cámara de Diputados legisla y fiscaliza desde la perspectiva regional, con representantes por distrito electoral.

El Senado no puede ser disuelto por el Ejecutivo, a diferencia de la Cámara de Diputados, lo que busca mayor estabilidad institucional y control mutuo. Su composición —30 elegidos por lista nacional y 30 por distritos regionales— busca equilibrar la representación territorial y poblacional. Esta reforma busca elevar el estándar del debate legislativo y frenar los excesos de mayorías circunstanciales.

Congreso bicameral oficializa reforma que elimina el transfuguismo y nuevas bancadas
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05:25 hsHoy

Multas por no votar

El cumplimiento del voto es obligatorio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la multa por no votar varía entre S/ 27,50 y S/ 110, dependiendo de la categoría socioeconómica del distrito de residencia. Si el ciudadano sorteado como miembro de mesa no cumple sus funciones, la sanción asciende a S/ 275,00. Estas penalidades se aplican de forma automática y el pago es requisito para trámites oficiales, incluidos pasaportes y servicios públicos.

Persona votando en anfora en elecciones
La multa que se pagará por no votar aumento por el incremento de la UIT este 2026. - Crédito Difusión
05:25 hsHoy

Lo que no se puede hacer antes y durante las Elecciones 2026

La jornada estará regida por estrictas restricciones legales. Desde el viernes 10 de abril, rige la prohibición de reuniones políticas y manifestaciones públicas. Toda propaganda queda suspendida desde la madrugada del sábado 11 hasta el cierre de la votación; su transgresión puede generar penas de prisión de hasta dos años. La ‘ley seca’, en vigor desde las 8:00 del sábado 11 hasta el lunes 13, impide la venta de bebidas alcohólicas bajo amenaza de multas superiores a S/ 2.790 y cierre temporal de locales comerciales.

El día de la elección, entre las 7:00 y 17:00 horas, se prohíbe cualquier concentración a menos de 100 metros de los locales de votación. También está restringida la realización de espectáculos o eventos públicos y la difusión de encuestas desde el lunes 6 de abril, sancionada con multas de hasta S/ 550.000.

Elecciones 2026: restricciones y prohibiciones vigentes en las horas previas al domingo
Elecciones 2026: restricciones y prohibiciones vigentes en las horas previas al domingo| Andina
05:25 hsHoy

Votar es obligatorio y solo se admite DNI

Para poder votar, los ciudadanos deben portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó excepcionalmente el uso de DNI vencido o amarillo (para los más jóvenes) solo para esta jornada, siempre que los datos sean legibles y permitan la identificación plena. Quedan excluidos los comprobantes de trámite, tickets o constancias, y cualquier DNI deteriorado en extremo habilita la negación del voto por parte de los miembros de mesa, formados especialmente para esta función por la ONPE.

05:25 hsHoy

Votaciones de los peruanos en el extranjero

En el exterior, la jornada electoral movilizará a más de 1,2 millones de ciudadanos peruanos empadronados en 114 oficinas consulares de los cinco continentes, según datos de la Cancillería peruana. La votación en el extranjero comenzó en la madrugada de hoy domingo 12 de abril (hora local en Nueva Zelanda) y progresa por husos horarios hasta concluir en América. No habrá votación en Venezuela, Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Ucrania, aunque para los residentes en Ucrania se han habilitado locales en Polonia. Sólo se admite el DNI físico y vigente.

05:25 hsHoy

ONPE tiene todo listo para las Elecciones 2026

La logística del proceso incluye el traslado de 33 toneladas de materiales electorales en más de 4.000 cajas, así como el monitoreo en tiempo real mediante un centro de control operativo hasta el 13 de abril a las 19:00 horas. Representantes del Jurado Nacional de Elecciones estarán presentes en consulados clave para reforzar la transparencia y la seguridad del sufragio.

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