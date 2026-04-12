Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: últimas noticias de las votaciones e incidencias de este 12 de abril

Prepárate para la jornada electoral con esta guía práctica. Te damos cinco consejos clave sobre el horario de votación, la consulta de tu local en la web de la ONPE, cómo marcar tu voto correctamente y qué DNI puedes usar ¡Ejerce tu derecho de forma informada!

La decisión de más de 27 millones de peruanos hoy domingo 12 de abril de 2026 definirá el rumbo político del Perú frente a una de las jornadas más complejas de su historia democrática. Además de elegir al próximo presidente y vicepresidentes, la ciudadanía también votará por 60 senadores, 130 diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Por primera vez en tres décadas, el país andino retorna al Congreso bicameral, una modificación institucional que reordena el reparto de poderes y exige un conocimiento detallado por parte del votante sobre sus opciones al momento de sufragar. En total, 35 candidaturas presidenciales —la cifra más alta que se haya presentado en Latinoamérica— disputan una elección atravesada por la fragmentación, el descrédito de los partidos y la incertidumbre sobre el resultado final.