¿Se suspende el paro de transportistas del 2 de junio? Gremio responde tras recibir subsidio al combustible

La publicación del decreto de urgencia que establece ayudas económicas por el alza del diésel no ha logrado que los gremios levanten la medida de protesta prevista, debido a demandas aún no resueltas por el Ejecutivo. (Exitosa)

La publicación del decreto de urgencia que otorga un subsidio por el alza del combustible no ha significado —hasta el momento— el levantamiento inmediato del paro nacional anunciado por los gremios de transportistas de carga para este martes 2 de junio, según confirmó el gerente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, Luis Marcos.

El documento, publicado hoy jueves 28 de mayo en el Diario Oficial El Peruano, establece medidas económicas extraordinarias para enfrentar el incremento del precio del diésel, aunque los líderes gremiales sostienen que el conflicto con el Ejecutivo todavía no se ha resuelto completamente.

De acuerdo con el contenido del decreto, se dispone un subsidio económico destinado a los transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional, regional y provincial, así como a los de transporte público terrestre de mercancías.

El decreto de urgencia publicado por el Gobierno establece un subsidio al diésel destinado a transportistas de carga y servicios interprovinciales en Perú.

Luis Marcos especificó que esta medida incluye a los transportistas de carga a nivel nacional y también a los servicios interprovinciales, tanto de carga como de pasajeros.

PUBLICIDAD

La norma excluye a los servicios públicos de transporte terrestre regular de personas concesionadas bajo la promoción de la inversión privada, como los corredores viales, el Metropolitano y otros sistemas similares de Lima y Callao.

Además, no contempla a los servicios autorizados específicamente en esas jurisdicciones, lo que, según Marcos, deja fuera al transporte urbano de Lima y Callao, un sector que también anunció su participarción en el paro del 2 de junio. El dirigente indicó que sería necesario un nuevo decreto para cubrir la situación de ese sector, que permanece sin solución.

La interpretación sobre el alcance del subsidio ha generado cierta confusión. En su artículo dos, delimita claramente los beneficiarios e indica que corresponde consultar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para una precisión definitiva sobre los alcances en Lima y Callao. El propio Luis Marcos remarcó que los transportistas urbanos de pasajeros en la capital y el primer puerto deberán esperar una normativa específica.

PUBLICIDAD

La norma excluye del subsidio a los operadores urbanos de Lima y Callao, incluyendo al Metropolitano y corredores viales concesionados, según gremios.

Postura del gremio

En declaraciones recogidas por Exitosa, Luis Marcos explicó que el acuerdo entre el Gobierno y los gremios de transportistas de carga fue alcanzado el 14 de abril, después de un periodo de negociaciones motivado por el aumento sostenido del precio del diésel.

El dirigente describió el subsidio oficializado como “una compensación” para enfrentar el alza, aunque reconoció que la cantidad reconocida por el Estado —cuatro soles por galón durante dos meses— representa solo una fracción del incremento real en los costos del combustible.

“El diésel ha subido más de diez soles por galón y lo que se nos está reconociendo es cuatro soles por dos meses”, detalló Marcos. Añadió que el monto asignado, de treinta y tres millones ochocientos mil soles por ese tiempo, solo cubre entre un 25% y 30% de los costos adicionales que enfrentan los transportistas, mientras que el 70% restante debe ser asumido por las propias empresas.

PUBLICIDAD

“El mercado es imperfecto y no podemos trasladar ese incremento al consumidor final”, afirmó el representante gremial, quien remarcó el impacto que atraviesa el sector.

Luis Marcos, gerente de la Unión Nacional de Transportistas, afirmó que el subsidio cubre solo entre el 25% y 30% del costo adicional por el alza del diésel. (Andina)

La decisión de acceder al subsidio también implica cumplir con una serie de requisitos y trámites ante la ATU. Los transportistas deberán presentar documentación que acredite la habilitación de sus unidades, comprobantes de pago de combustible y otros datos específicos de sus vehículos, según el decreto.

Para Luis Marcos, los requisitos están alineados con lo que se venía negociando con el Gobierno de José María Balcázar y la mayoría de transportistas formales podrá cumplirlos, ya que cuentan con la autorización vigente del MTC.

Control y fiscalización

El dirigente expresó a Exitosa su confianza en que los avances en la digitalización de los sistemas y el cruce de datos oficiales permitirán evitar el uso indebido de los fondos públicos destinados al subsidio.

“Ahora la informática y la digitalización de los sistemas lo hacen un poco más seguros. No totalmente, íntegramente, pero la autoridad ya tendrá que generar los mecanismos de control”, señaló. La validación de las solicitudes quedará en manos de la ATU y del MTC, que mantienen registros de empresas y unidades habilitadas.

PUBLICIDAD

El control del subsidio utiliza sistemas digitalizados y cruces de datos oficiales para evitar fraudes y garantizar la asignación solo a empresas formalizadas. (Andina)

Según explicó el gerente, el registro de vehículos en el sector de carga incluye información detallada sobre la cantidad de unidades, placas y motores habilitados a nombre de cada titular.

Esto dificulta la posibilidad de duplicidad o fraude, ya que el sistema rechaza solicitudes que no cumplen con los requisitos establecidos. Además, el acceso al subsidio solo se permitirá a empresas y vehículos debidamente formalizados, lo que refuerza la seguridad del proceso.

¿Se levanta el paro?

Consultado sobre la suspensión del paro de transporte programado para el 2 de junio, Luis Marcos afirmó que, hasta el momento, “no” se ha levantado la medida. El representante gremial indicó que el compromiso del Ejecutivo solo ha atendido parcialmente las demandas del sector, ya que falta resolver la situación de los transportistas urbanos de Lima y Callao y la de los servicios interprovinciales de pasajeros.

“Todos los gremios hemos acordado y hemos llevado adelante este proceso y nosotros vamos a tener una reunión conjunta. Lo más probable es que sea hoy día”, detalló en Exitosa. Hasta que no se concrete un consenso entre los distintos sectores y no se resuelvan las demandas pendientes, el paro nacional se mantiene en pie.

PUBLICIDAD

La medida de fuerza, originalmente anunciada como respuesta al incremento del precio del diésel, sigue vigente mientras los gremios no reciban una solución integral que incluya tanto a los transportistas de carga como a los operadores urbanos y de pasajeros interprovinciales.