Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del gobierno

Manifestantes, incluyendo técnicos y profesionales agrarios, bloquean una vía en Perú durante el paro nacional, exigiendo mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360, con humo visible en el fondo. (Norte Sostenible)

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) inició el lunes 25 de mayo un paro agrario nacional indefinido que paralizó corredores viales en regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín a raíz de exigencias no cumplidas por parte del Ejecutivo, según indicaron los trabajadores del sector.

Cerca de 20.000 productores arroceros, bananeros y cañicultores bloquearon tramos de la Panamericana Norte y rutas estratégicas del país como parte de su medida de fuerza y sus reclamos por la caída del precio del arroz en el mercado, precios justos, reducción del costo de insumos y la declaratoria de emergencia del sector agropecuario, tras dos años consecutivos de precios a la baja sin que el Ejecutivo haya brindado soluciones ante la situación crítica de estos trabajadores.

Frente a la presión, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a los gobernadores de las regiones más afectadas y a representantes de gremios arroceros a una reunión de alto nivel para el miércoles 27 de mayo a las 4:00 p.m. en Lima.