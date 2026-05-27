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Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del gobierno

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

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Multitud de personas con pancartas y una bandera, algunas con mascarillas, bloqueando una vía. Dos banderas peruanas y humo oscuro son visibles en el fondo
Manifestantes, incluyendo técnicos y profesionales agrarios, bloquean una vía en Perú durante el paro nacional, exigiendo mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360, con humo visible en el fondo. (Norte Sostenible)

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) inició el lunes 25 de mayo un paro agrario nacional indefinido que paralizó corredores viales en regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín a raíz de exigencias no cumplidas por parte del Ejecutivo, según indicaron los trabajadores del sector.

Cerca de 20.000 productores arroceros, bananeros y cañicultores bloquearon tramos de la Panamericana Norte y rutas estratégicas del país como parte de su medida de fuerza y sus reclamos por la caída del precio del arroz en el mercado, precios justos, reducción del costo de insumos y la declaratoria de emergencia del sector agropecuario, tras dos años consecutivos de precios a la baja sin que el Ejecutivo haya brindado soluciones ante la situación crítica de estos trabajadores.

Frente a la presión, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a los gobernadores de las regiones más afectadas y a representantes de gremios arroceros a una reunión de alto nivel para el miércoles 27 de mayo a las 4:00 p.m. en Lima.

13:56 hsHoy

Agricultores amenazan con huelga de hambre si el Gobierno no responde

Los productores arroceros de Piura advirtieron que podrían iniciar una huelga de hambre si el Gobierno central no atiende sus demandas. La amenaza se produce mientras los bloqueos se intensifican en el valle del Bajo Piura y se extienden a zonas como Sechura, Catacaos, La Legua, Tambogrande, Sullana y el Alto Piura, con la participación de agricultores de distintos cultivos.

La crisis que sostiene la protesta tiene una base económica concreta: la caída del precio del arroz, el alza en el costo de fertilizantes y mano de obra, y la competencia de las importaciones llevan al sector al límite.

Según cifras de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), al menos el 20% de los agricultores de esa región se encuentra quebrado o con serias dificultades económicas. La paralización ya alcanza a regiones como Ica, Junín, Huánuco, La Libertad, Tumbes y Lambayeque. En el caso de esta última, en Chiclayo suspendieron salidas de buses con destino a Tarapoto por los bloqueos en la carretera Fernando Belaunde Terry y la Panamericana Norte.

13:55 hsHoy

Ejecutivo llama a reunión de alto nivel con gobernadores y arroceros para levantar paro agrario en regiones

El Midagri convocó a representantes de seis regiones para atender las problemáticas de los trabajadores del sector agrícola, quienes se mostraron inconformes con la caída del precio del arroz

Cientos de agricultores y productores de Piura bloquean una carretera exigiendo la instalación de una mesa de diálogo en la región con la presencia de ministros del Gobierno Central. (Contacto Piura)
Cientos de agricultores y productores de Piura bloquean una carretera exigiendo la instalación de una mesa de diálogo en la región con la presencia de ministros del Gobierno Central. (Contacto Piura)

El Poder Ejecutivo convocó para hoy a una reunión de alto nivel en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con presencia de gobernadores regionales y dirigentes del sector arrocero para atender las problemáticas de los trabajadores que han generado protestas y bloqueos de carreteras en varias regiones.

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