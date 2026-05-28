Perú

MEF sí dará presupuesto extra para gratificaciones de julio de los trabajadores CAS

Como se había adelantado, la PCM ha aprobado un crédito suplementario que garantiza los recursos necesario para el pago de las gratificaciones de los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057

Guardar
Google icon
PCM - MEF
El pago de la gratificación estará asegurada para los trabajadores CAS. Ahora el MEF sí daría dinero extra para entidades que le falten recursos. - Crédito PCM

A pesar que en abril el Ministerio de Economía y Finanzas, en un oficio enviado como respuesta a una consulta de la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Si Sunafil) había señalado que no darían recursos extra para financiar las gratificaciones y CTS de los trabajadores CAS — por la Ley 32563, que les dará por primera vez estos beneficios—, ahora la Presidencia del Consejo de Ministros ha aprobado un crédito suplementario que va en contra de esta posición anterior.

Según el comunicado oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, el crédito suplementario que se enviaría al Congreso para aprobación, garantizaría los recursos necesarios para el pago de las gratificaciones de julio para los trabajadores bajo el régimen CAS (Contrato adminsitrativo de servicios).

A pesar de esto, aún el Gobierno no afirma si el monto de estos pagos será al 100%, que es equivalente a una remuneración completa de estos empleados públicos. Pero, como se sabe, según difundieron los gremios, se ha acordado que la Ley se aplique sin gradualidad ni progresividad. Es decir, el monto entero en julio.

PUBLICIDAD

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
El MEF había señalado que el Gobierno no daría más presupuesto a entidades para financiar las gratificaciones de los CAS. - Crédito Andina

Gratificación con presupuesto asegurado

La Si Sunafil solicitó al MEF, en su momento, que se “realicen las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilización de los recursos presupuestales” que permitan a la Sunafil que cumpla con implementar la Ley 32563, que aprueba el pago de gratificación y CTS de los trabajadores CAS.

Pero ,ante esto, el Director general de Presupuesto público del MEF aclaró que, según la misma Ley aprobada, esta entidad puede autorizar con opinión favorable el financiamiento de la “implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos”. Sin embargo, eso se haría con el presupuesto de cada entidad.

“Efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados con excepción de las asignaciones presupuestarias correspondientes a la reserva de contingencia, al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de deuda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público” (el subrayado es nuestro)“, aclaraba.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Pero ahora eso cambia. A pesar de la preocupación original por el costo fiscal de la medida, el Gobierno igual ha aprobado un crédito suplementario para, además de cumplir con otros temas, poder dar los recursos necesarios para el pago de estas gratificaciones. Es decir, las entidades que no tengan presupuesto suficiente para realizar estos pagos, recibirán este extra para cumplir con la Ley 32563.

Cabe agregar que según la Presidencia del Consejo de Ministros, la asignación de estos fondos está estrictamente sujeta a criterios técnicos de ejecución y capacidad de gasto de los tres niveles de gobierno reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la estabilidad macroeconómica del país.

Trabajadores públicos en Perú
El pago de la gratificación para los CAS llega en julio, casi falta solo un mes. - Crédito Andina

Ley de gratificación y CTS

Como se recuerda, el Ejecutivo promulgó la Ley de ‘grati’ y CTS para los CAS, la que fue aprobada por el Congreso de la República luego de meses dando vueltas en el parlamento. Esta da estos dos grandes derechos para los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, entre otros detalles:

  • Ahora los trabajadores CAS reciben las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una de las cuales es el equivalente a una remuneración mensual. La primera de estas se pagará en julio y se daría al 100% de su monto
  • También ahora los CAS reciben Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio. El pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del servidor con la entidad.

Temas Relacionados

Trabajadores CASGratificacionesMEFPCMperu-economia

Más Noticias

¿Se suspende el paro de transportistas del 2 de junio? Gremio responde tras recibir subsidio al combustible

La normativa oficializada hoy 28 de mayo reconoce beneficios solo a ciertos transportistas y dejaría fuera a operadores urbanos, lo que, según representantes sectoriales, mantiene latente la disputa y emociones pendientes de diálogo con las autoridades

¿Se suspende el paro de transportistas del 2 de junio? Gremio responde tras recibir subsidio al combustible

Perú define su futuro político entre dos candidatos que no superaron el 50% del apoyo popular, algo histórico en los recientes comicios electorales

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez medirán fuerzas el 7 de junio, tras avanzar al balotaje con el porcentaje conjunto más bajo registrado, en un contexto de empate técnico e incertidumbre sobre la distribución del voto en las regiones

Perú define su futuro político entre dos candidatos que no superaron el 50% del apoyo popular, algo histórico en los recientes comicios electorales

Perú vs Honduras: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Tras triunfo frente Canadá, la selección nacional se alista para enfrentar a las hondureñas en busca de su clasificación directa a las semifinales. Conoce los detalles del decisivo encuentro

Perú vs Honduras: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La colombiana Promigas adquiere el 100% de Zelestra Latam y se hace con la planta fotovoltaica más grande del Perú

Tras 6 meses de tratativas, Promigas suma 1.273 MW en proyectos de energías renovables en Perú, Colombia y Chile, convirtiéndose en uno de los jugadores más relevantes de la región

La colombiana Promigas adquiere el 100% de Zelestra Latam y se hace con la planta fotovoltaica más grande del Perú

Guillermo Dávila revela su cariño por Gisela Valcárcel y asegura que la visita en cada viaje a Perú: “Es mi cariño amado”

El cantante venezolano contó detalles de su estrecha amistad con la conductora y recordó anécdotas compartidas, resaltando que cada reencuentro en Lima es motivo de alegría y buenos recuerdos.

Guillermo Dávila revela su cariño por Gisela Valcárcel y asegura que la visita en cada viaje a Perú: “Es mi cariño amado”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú define su futuro político entre dos candidatos que no superaron el 50% del apoyo popular, algo histórico en los recientes comicios electorales

Perú define su futuro político entre dos candidatos que no superaron el 50% del apoyo popular, algo histórico en los recientes comicios electorales

Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta en medio de disturbios sociales

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Gobierno de José Balcázar oficializa compra de 31 mil pistolas a FAME por US$3 millones, pese a objeciones del Congreso

Fuerza Popular sobre denuncia de Juntos por el Perú por presunto complot contra Pedro Castillo: “Ridícula juridicamente”

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Dávila revela su cariño por Gisela Valcárcel y asegura que la visita en cada viaje a Perú: “Es mi cariño amado”

Guillermo Dávila revela su cariño por Gisela Valcárcel y asegura que la visita en cada viaje a Perú: “Es mi cariño amado”

Korina Rivadeneira responde ante confesión de Paloma Fiuza sobre su atracción a Mario Hart: “Lo que diga está bien”

La reacción de Nadeska Widausky ante la prisión preventiva y la respuesta de su defensa: apelará resolución

La forma en que Nadeska Widausky defendió su inocencia: “No necesito hacer daño, yo puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”

Magaly Medina enfrenta a Monserrat Seminario en vivo por negar divorcio a Melcochita: “Postura mediocre”

DEPORTES

Perú vs Honduras: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Perú vs Honduras: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Ángela Leyva sorprende con emotivo anuncio en medio de la incertidumbre por su futuro: se comprometió con su pareja

Universitario pretende a Adrián Balboa, con pasado en Alianza Lima, para luchar por el Torneo Clausura 2026: “El diálogo ha existido”

Perú vs Canadá 3-1: mejores jugadas del triunfo de la ‘bicolor’ en su debut en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Cerro Porteño por fecha 6