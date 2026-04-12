Fiscalía y PNP allanan la ONPE por retrasos en material electoral: Piero Corvetto podría ser incluido en investigación

El Ministerio Público ingresó a la sede principal de la ONPE en Lima para investigar el retraso en la distribución del material electoral

El Ministerio Público intervino este domingo la sede principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el Centro de Lima, como parte de la investigación por el retraso en la llegada del material electoral a varios centros de votación.

Personal del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro y agentes de la Policía Nacional (PNP) ingresaron a la sede para recabar información sobre la demora en la instalación de mesas de sufragio, ya que tres horas después del inicio de los comicios varios locales seguían cerrados y muchas mesas no funcionaban.

Imágenes difundidas por RPP mostraron el ingreso del personal fiscal, que evitó declarar a la prensa y solo indicó que la intervención forma parte de una investigación reservada. Posteriormente, Canal N informó que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, podría quedar comprendido en esta pesquisa.

Desde primeras horas de la jornada, diversas mesas de votación e incluso locales electorales no pudieron iniciar sus funciones o abrir debido a que no había llegado el material electoral o se presentaron problemas informáticos relacionados con la plataforma de la ONPE.

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional llegó a la sede de la ONPE para iniciar diligencias por el retraso en la entrega del material electoral, lo que provocó la tardía instalación de mesas de sufragio y la ampliación del horario de votación. Canal N

El organismo responsabilizó a la empresa Gálaga, encargada del reparto, por no entregar a tiempo el material, equipos informáticos e implementos a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao, donde vive la tercera parte de la población del país, y anunció acciones legales y penales contra la compañía.

Entre los locales más afectados figuran 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. El retraso afectó al 0,72 % de los 10.336 centros habilitados en todo el país y produjo que las autoridades ampliaran en una hora el tiempo de votación para compensar los retrasos.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció una denuncia penal contra Corvetto por omisión de funciones, solicitó su “detención inmediata” y afirmó, sin pruebas, que empezó “el intento de fraude” de los comicios, pues para él “no es casualidad” que no haya llegado el material.

“Creo que ya empezó el intento de fraude en zonas donde la estadística muestra que son de Renovación Popular. No llega el material electoral y varios adultos mayores, pacientes enfermos y hasta con oxígeno que vinieron temprano y que posiblemente ya no van a regresar… estemos atentos”, indicó en la red social X.

Rafael López Aliaga denunció al jefe de la ONPE y sugirió, sin pruebas, un posible fraude electoral

Amenazas

En las últimas semanas el candidato ya había hablado sin pruebas concretas de narrativas de fraude, en referencia a la victoria del expresidente Pedro Castillo en 2021 frente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y había criticado e incluso amenazado al jefe de la ONPE.

“Corvetto no nos va a hacer otra vez lo que nos hizo la vez pasada (…) Es raro que se prepare 10 años para mostrarnos esto", dijo ante medios locales tras votar en el estacionamiento de la empresa petrolera estatal Petroperú.

El aspirante, que también se presentó a las elecciones presidenciales de 2021, repitió varias veces que “no es casualidad” lo que está ocurriendo, en relación al retraso de la apertura de locales de votación en la capital.