Renzo Garcés se rinde en cumplidos al trabajo de Pablo Guede en Alianza Lima: ”Ha sido la pretemporada más dura que he tenido”

Renzo Garcés no escatima en elogios con Pablo Guede. Crédito: Alianza Lima.

Alianza Lima atraviesa uno de los momentos más sólidos de los últimos años y buena parte de ese crecimiento tiene explicación en el trabajo que encabeza Pablo Guede. Así lo dejó claro Renzo Garcés, una de las principales figuras del conjunto victoriano durante el Torneo Apertura, quien no escatimó elogios para el entrenador argentino y su comando técnico.

El defensor ’blanquiazul’ destacó especialmente la intensidad de los entrenamientos y la exigencia física impuesta desde la llegada de Guede, factores que, según explicó, han sido determinantes para sostener el alto nivel competitivo del equipo a lo largo del campeonato.

“Pablo Guede es un líder, la intensidad de sus entrenamientos es muy alta, ha sido la pretemporada más dura que he tenido”, señaló Garcés en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’, dejando en evidencia el impacto que tuvo el estratega argentino dentro del plantel íntimo.

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Renzo Garcés, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Las declaraciones del zaguero encuentran respaldo en el rendimiento que Alianza Lima mostró durante gran parte del Apertura. El conjunto victoriano consiguió imponerse en numerosos partidos desde el despliegue físico, la presión constante y la capacidad para sostener la intensidad durante los noventa minutos, una característica que terminó diferenciándolo de varios de sus competidores directos.

“Pese a las adversidades, siempre hemosconfiado en el ‘profe’. La convicción en sus ideas ha sido muy importante”, añadió el defensor nacional, quien se ha consolidado como uno de los líderes futbolísticos del cuadro de La Victoria.

El propio Renzo Garcés ha sido una muestra del crecimiento colectivo que experimentó Alianza Lima bajo la conducción de Guede. El central firmó un notable Torneo Apertura tanto desde lo defensivo como en el aporte ofensivo, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del campeonato.

En un partido crucial, Renzo Garcés, el mejor defensor del campeonato, se viste de goleador y marca el 3-0 para Alianza Lima. Un gol que no solo asegura la victoria, sino que también corona al equipo como campeón del Torneo Apertura.

A lo largo del certamen, el zaguero destacó por su solidez en la última línea, liderazgo en la marca y seguridad en los duelos individuales. Sin embargo, también sorprendió por su capacidad goleadora: anotó cinco tantos, varios de ellos claves para destrabar partidos complicados y mantener al equipo en la pelea por el título.

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El lamento por el clásico perdido

Pese al exitoso cierre del Apertura, en Alianza Lima todavía persiste cierta sensación amarga por la derrota sufrida en el clásico frente a Universitario, un partido que tenía una enorme carga emocional por la rivalidad histórica y por el contexto en el que se disputó.

Garcés reconoció que el equipo sintió mucho ese resultado, sobre todo considerando la importancia que tienen este tipo de encuentros para la hinchada ’blanquiazul’. Además, el defensor lamentó que Alianza siga acumulando varios clásicos sin poder imponerse ante su eterno rival.

El volante abrió el marcador con cabezazo letal tras genial centro de Alex Valera - Crédito: L1MAX.

“Uno siempre quiere ganar los clásicos, pero esto es fútbol. No merecíamos perderlo, es un partido importante, pero el torneo tiene muchos rivales”, sostuvo el central, quien también resaltó la capacidad de reacción que mostró el plantel luego de aquel golpe.

Y es que, lejos de derrumbarse tras la caída, el equipo de Pablo Guede logró recomponerse rápidamente para mantener la regularidad en las jornadas posteriores y encaminarse hacia la conquista del Torneo Apertura.

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“Esta para nos va a servir para mejorar cosas y estar listos para afrontar de la mejor manera el Clausura”, agregó Garcés, pensando ya en la segunda parte de la temporada.

Alianza Lima cierra un Apertura para el recuerdo

Alianza Lima pondrá punto final a un Torneo Apertura memorable este domingo 31 de mayo, cuando visite a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón desde las 13:15 horas.

FC Cajamarca recibirá a Alianza Lima por la última jornada del Torneo Apertura 2026. Crédito: Instagram FC Cajamarca.

El encuentro tendrá varios ingredientes especiales. Uno de ellos será la ausencia de Pablo Guede en el banquillo, debido a que el entrenador argentino deberá someterse a una intervención quirúrgica. Pese a ello, el comando técnico mantendrá la línea de trabajo que permitió a los ’íntimos’ alcanzar el primer gran objetivo de la temporada.

Además, el partido marcará el reencuentro de Hernán Barcos con el club cajamarquino, institución a la que ayudó a conquistar el bicampeonato nacional en las temporadas 2021 y 2022, antes de regresar a La Victoria para convertirse nuevamente en uno de los referentes del equipo blanquiazul.

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