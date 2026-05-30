Ni el precio ni la batería: qué buscan en una laptop la mitad de los peruanos

Procesadores avanzados y memoria RAM superior se convierten en requisitos clave para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mercado tecnológico peruano, el rendimiento se posiciona como el atributo principal en la decisión de compra de laptops, superando factores tradicionales como el precio, la duración de la batería o la portabilidad.

Un reciente sondeo realizado por ASUS revela que el 43% de los usuarios en Perú prioriza la potencia y capacidad de los equipos al momento de adquirir un nuevo portátil, en un contexto marcado por el auge del trabajo híbrido, la educación remota y el emprendimiento digital.

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Productividad y eficiencia: los nuevos ejes de decisión

La transformación de los espacios laborales y académicos ha elevado las exigencias sobre los dispositivos tecnológicos. Jose Aguilar, Country Product Manager de ASUS Perú, explica que “una laptop potente no solo mejora la experiencia de uso, sino también su productividad diaria. Equipos con mejor procesador, más memoria y mayor capacidad gráfica permiten la ejecución de acciones de manera mucho más eficiente”.

Solo el 12,3% de los encuestados considera el precio como factor principal al comprar una laptop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta perspectiva refleja un cambio en la percepción del consumidor peruano, que ahora asocia el alto rendimiento con una mejor gestión del tiempo y una reducción de retrasos por limitaciones técnicas.

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Factores secundarios: batería, portabilidad y precio

Aunque la batería de larga duración (13%) y la portabilidad (11,8%) siguen influyendo en la elección, estas características quedan rezagadas frente al desempeño general del equipo. El precio accesible, que históricamente ha sido un criterio de peso en el mercado peruano, ocupa apenas el 12,3% de las preferencias, según el sondeo.

Los resultados reflejan que, para una mayoría creciente, la inversión en un equipo robusto se percibe como clave para asegurar continuidad laboral y académica en tareas que requieren mayor capacidad computacional.

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La duración de la batería y la portabilidad quedan por detrás del rendimiento en las preferencias del mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, una inversión inicial en un dispositivo con componentes de alta calidad garantiza una menor frecuencia de renovación de equipo. De esta manera, el usuario podría ahorrar más dinero a largo plazo en comparación con la elección de un dispositivo económico.

El impacto de la inteligencia artificial y el software avanzado

El avance de herramientas basadas en inteligencia artificial y programas cada vez más exigentes ha impulsado la demanda de dispositivos preparados para cargas de trabajo intensivas. Los consumidores buscan procesadores de última generación, memorias RAM de 16 GB o superiores, almacenamiento SSD de alta velocidad y tarjetas gráficas dedicadas, características que permiten ejecutar aplicaciones complejas con mayor fluidez.

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Según Aguilar, “aspectos como la velocidad de respuesta o la capacidad de trabajar fluidamente con varias aplicaciones, hoy influyen directamente en la percepción de valor de un dispositivo”. Esto ha llevado a que laptops de alto desempeño ya no sean exclusivas de perfiles técnicos o creativos, sino una herramienta indispensable en el día a día de profesionales, estudiantes y emprendedores.

La inteligencia artificial y el software avanzado elevan las expectativas de los consumidores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento ha dejado de ser solo una especificación técnica para convertirse en un habilitador central de productividad y eficiencia en el entorno digital actual. La tendencia apunta a una mayor adopción de equipos capaces de responder a las nuevas demandas del trabajo, el estudio y el emprendimiento, donde la potencia deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad cotidiana.

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