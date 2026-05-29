Nicolás Baena ya entrena en París: juvenil peruano alista su preparación de cara a Roland Garros junior

Nicolás Baena se entrenó en París junto al argentino Dante Pagani. Ambos competirán en Roland Garros junior. Crédito: Instagram Nicolás Baena.

Detrás de Buse y Bueno, hay futuro. Así rotulaba la ITF —Federación Internacional de Tenis por sus siglas en inglés– luego del título de Nicolás Baena en el ITF J300 de Santa Cruz. El tenista de apenas 18 años ha decidido tomar el camino del tenis universitario estadounidense por los siguientes años, pero antes de marcharse a competir por los ’toreros’ de San Diego, pasará prueba por Roland Garros junior.

De momento, ’Nico’ ocupa el puesto 17 en el ranking de la ITF, por lo que aseguró su presencia en el torneo juvenil que tendrá lugar en París, durante la segunda semana de la competencia regular; es decir, del 31 de mayo al 6 de junio.

El tenista peruano ya arribó a suelo parisino y ha iniciado su puesta a forma para su debut en el Grand Slam juvenil sobre tierra batida al borde del Bois de Bologne. Por medio de sus redes sociales, Baena compartió una imagen de la práctica de la jornada junto al argentino Dante Pagani, #13 en el ranking ITF.

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Entry List del #10 al #20 de Roland Garros junior. Crédito: Captura ITF.

Resta conocer a su rival en la primera ronda del evento juvenil. El sorteo realizará este sábado 30 de mayo, un día antes del inicio de las acciones en el cuadro principal. Cabe precisas que la posición en el ranking le favorece al peruano de cara a la definición de su oponente.

Perú vive una de las etapas más prometedoras de su historia en el tenis

El tenis peruano atraviesa un momento que pocos imaginaban hace apenas algunos años. Lo que comenzó como una irrupción individual de Juan Pablo Varillas terminó convirtiéndose en una auténtica revolución generacional que hoy posiciona al país como una de las principales referencias sudamericanas de este deporte. En 2023, Varillas rompió barreras históricas al instalarse entre los mejores jugadores del circuito ATP, alcanzar la cuarta ronda de Roland Garros y competir de igual a igual ante figuras de la élite mundial. Su ascenso abrió una puerta que ahora buscan atravesar nuevos protagonistas.

El principal exponente de esta nueva camada es Ignacio Buse, considerado por muchos como el gran proyecto del tenis peruano. El limeño ha mostrado una progresión constante en el ranking ATP y ya compite regularmente en torneos de mayor exigencia, perfilándose como el llamado a liderar la disciplina durante la próxima década. Sin embargo, el crecimiento no se limita a una sola figura. Gonzalo Bueno continúa consolidando su carrera profesional y mantiene intacta la aspiración de ingresar al Top 100 mundial, un objetivo que lo acercaría de manera permanente a los cuadros principales de los torneos más importantes del calendario.

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Ignacio Buse emocionado con el título del ATP 500 Hamburgo volvió a referirse del Perú con mucho amor

La actualidad también es alentadora en la rama femenina. Lucciana Pérez se ha convertido en una de las tenistas sudamericanas con mayor proyección, mientras que el equipo peruano liderado por Laura Arraya continúa impulsando el desarrollo de nuevas jugadoras. Todo ello configura un escenario inédito para el tenis nacional, que hoy cuenta con referentes, recambio y resultados para mirar el futuro con optimismo.

Roland Garros junior, un torneo que sonríe al tenis peruano

Si existe un escenario que ha servido para confirmar el talento de las nuevas generaciones peruanas, ese es Roland Garros junior. En los últimos años, el Grand Slam parisino se ha convertido en una vitrina ideal para que los jóvenes nacionales demuestren su potencial frente a los mejores jugadores del mundo.

Uno de los hitos más importantes llegó en 2022, cuando Ignacio Buse y Gonzalo Bueno protagonizaron una histórica campaña en la modalidad de dobles. La dupla peruana avanzó hasta la final del torneo juvenil y terminó colgándose la medalla de plata tras una destacada actuación que captó la atención de especialistas y aficionados. Aquella campaña representó una señal inequívoca del talento que comenzaba a emerger en el país y confirmó que ambos estaban preparados para dar el salto al profesionalismo.

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Lucciana Pérez con el premio de subcampeona del Roland Garros Junior 2023. A su lado la campeona Alina Korneeva (ESPN).

La historia continuó al año siguiente gracias a Lucciana Pérez. En 2023, la tenista peruana firmó una actuación memorable en la modalidad individual femenina y alcanzó la final de Roland Garros junior, convirtiéndose en una de las mayores protagonistas del certamen. Su recorrido hasta el partido decisivo fue una demostración de carácter y calidad sobre la arcilla parisina, superficie que históricamente ha favorecido a los representantes nacionales.