Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 HOY: peruanos se preparan ante un inminente terremoto de 8.8 grados

Este video presenta una cobertura noticiosa sobre la convocatoria de INDECI al Simulacro Nacional Multipeligro 2026. Luis Vásquez Guerrero, jefe de INDECI, participa en una entrevista en un set de televisión. Se muestran suministros de emergencia, incluyendo una mochila y un botiquín. También se observan imágenes de una simulación al aire libre con personal uniformado y un perro de rescate en un entorno urbano. La cobertura detalla los preparativos y elementos esenciales para la prevención de riesgos.

Hoy viernes 29 de mayo se lleva a cabo el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Perú, una jornada que moviliza a millones de personas en todo el país para fortalecer la preparación ante desastres naturales y situaciones de riesgo inducidas por el ser humano. El ejercicio, dispuesto por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), convoca a la ciudadanía a participar activamente desde las 10:00, con la finalidad de poner a prueba los protocolos de respuesta y las capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

¿Por qué se realiza el simulacro nacional multipeligro?

La elección de la fecha responde al aniversario 56 del devastador terremoto ocurrido el 31 de mayo de 1970 frente a la costa de Chimbote, en la región de Áncash. Ese evento sísmico, de magnitud 7,9, tuvo consecuencias trágicas: el desprendimiento de una cornisa de hielo del nevado Huascarán provocó un alud-aluvión que sepultó la ciudad de Yungay, dejando más de 70 mil víctimas mortales, según reportes oficiales. El ejercicio nacional busca mantener viva la memoria de esa tragedia y reforzar la cultura de la prevención en todo el territorio peruano.

PUBLICIDAD

Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetivos del simulacro y participación ciudadana

De acuerdo con la información difundida por Defensa Civil y el IGP, el objetivo principal es que tanto la población como las instituciones públicas, educativas y privadas puedan practicar las acciones de respuesta ante distintos escenarios de emergencia. El simulacro permite evaluar los tiempos de evacuación, la organización de las brigadas y la utilización eficiente de los recursos de primera respuesta.

El INDECI ha señalado que durante el simulacro se generarán situaciones ficticias que pondrán a prueba la capacidad de reacción ante sismos, huaycos, inundaciones, incendios, deslizamientos y otros peligros, según las condiciones de cada región. La jornada incluye la activación de sistemas de alarma como sirenas, bocinas y campanas para alertar sobre el inicio del ejercicio en simultáneo en todo el país.

IGP pide estar preparados ante un posible terremoto en el país. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

¿Cómo se desarrolla el simulacro nacional multipeligro?

El ejercicio inicia a las 10:00 de esta mañana, momento en el que suenan las alarmas como señal de la supuesta ocurrencia de un desastre natural. Durante los primeros dos minutos, la indicación es ubicarse en una zona segura interna, previamente identificada en viviendas, centros de trabajo o instituciones educativas. Posteriormente, la guía oficial recomienda evacuar hacia zonas seguras externas y dirigirse a los puntos de reunión establecidos, llevando siempre una mochila de emergencia.

PUBLICIDAD

Cada región adapta el simulacro a los riesgos más probables de acuerdo con su ubicación geográfica y antecedentes históricos. Por ejemplo:

En la costa se priorizan los escenarios de sismos y tsunamis,

Mientras que en la sierra y la selva se simulan deslizamientos, inundaciones y aludes.

Las autoridades locales, junto con las brigadas comunitarias y escolares, supervisan el cumplimiento de las rutas de evacuación y el uso de equipos básicos de supervivencia.

Un kit de emergencia completo que incluye una mochila, agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y mascarillas, junto a un mapa de rutas de evacuación de una ciudad peruana con el logo de INDECI, destacando la importancia de la preparación ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes participan y qué acciones incluye el simulacro?

El Simulacro Nacional Multipeligro convoca a toda la población peruana, desde familias hasta instituciones educativas, empresas privadas y entidades estatales. El ejercicio implica la realización de simulaciones de rescate, atención de heridos, manejo de albergues temporales y coordinación entre distintas entidades del SINAGERD.

Fuentes oficiales informan que también se pondrán en práctica acciones preventivas dirigidas a personas con discapacidad, adultos mayores, población infantil y comunidades rurales. El despliegue incluye la participación de:

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ,

Bomberos ,

Personal de salud y

Voluntarios

Todos ellos se encargarán de evaluar los procedimientos y elaborar informes para mejorar futuras respuestas.

Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escenarios diferenciados y recomendaciones clave

Una de las particularidades del simulacro de este año es que cada región del país ejecuta escenarios adaptados a sus principales amenazas. En áreas urbanas, la mayor atención se centra en la evacuación ordenada de edificios y centros laborales; en zonas rurales, se refuerzan las alertas frente a deslizamientos y crecidas de ríos.

PUBLICIDAD

Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto. (Foto: Agencia Andina)

Las recomendaciones oficiales incluyen identificar previamente las rutas de evacuación, preparar una mochila de emergencias con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos personales, y mantener la calma durante todo el ejercicio. Además, se aconseja a las familias organizarse y establecer puntos de encuentro fuera del hogar.

Impacto y balance esperado

El INDECI y el Ministerio de Educación prevén un alto nivel de participación en el simulacro, con la expectativa de que sirva para identificar debilidades en los planes de contingencia y generar conciencia sobre la importancia de la prevención. Los reportes generados tras la jornada permitirán ajustar protocolos y mejorar la coordinación interinstitucional de cara a posibles emergencias reales.

Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada representa una oportunidad para que la ciudadanía comprenda la importancia de estar preparados y adopte una actitud proactiva frente a los riesgos que enfrenta el país, uno de los más vulnerables de la región andina.

Aerial view of the South Panamericana road jammed with vehicles trying to continue towards Ica and Pisco, Peru, on August 16th, 2007. - A strong earthquake 17 August 2007, rattled the southern Peruvian region devastated by a powerful quake earlier in the week, triggering panic in the hardest hit town of Pisco. (Photo by ALBERTO ORBEGOSO / APN / AFP)

La importancia de los simulacros: fortalecer la cultura preventiva

Más allá de la práctica puntual, los simulacros nacionales cumplen una función educativa y de concientización social. Permiten que la población interiorice rutinas de evacuación, identifique zonas seguras y reconozca la utilidad de contar con recursos básicos para afrontar emergencias. Además, posibilitan que las autoridades supervisen el funcionamiento de sus sistemas de alerta y respuesta.

PUBLICIDAD

Desarrollar una cultura de la prevención es fundamental para reducir el impacto de los desastres y salvar vidas. La experiencia demuestra que la preparación y la organización marcan la diferencia ante cualquier emergencia. Por esta razón, la participación activa en ejercicios como el Simulacro Nacional Multipeligro constituye una herramienta clave para fortalecer la resiliencia de la sociedad peruana.