Tienen la última palabra: JNE confirma que miembros de mesa decidirán si personeros graban el conteo de votos

Observadores de partidos políticos usan smartphones para documentar el proceso de recuento de votos, mientras miembros de mesa organizan y registran los sufragios en un centro electoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi una semana de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio, millones de peruanos volverán a las urnas para elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como próximo presidente del Perú. En medio de un escenario marcado por llamados a la transparencia y vigilancia del proceso, los organismos electorales vienen afinando las medidas para evitar cuestionamientos durante el escrutinio de votos.

En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú acordaron que los personeros de ambas agrupaciones puedan grabar el conteo de votos en las mesas de sufragio. Sin embargo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, precisó que la decisión final recaerá sobre los miembros de mesa.

En entrevista con RPP, Burneo explicó que las grabaciones podrán realizarse siempre que exista autorización de quienes presiden cada mesa electoral. “La máxima autoridad en mesa son el presidente y los miembros de mesa. Ellos son los que podrían permitir o restringir estas grabaciones”, señaló.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta| Composición Infobae Perú

Miembros de mesa tendrán control sobre grabaciones

El titular del JNE indicó que el acuerdo alcanzado entre la ONPE y las organizaciones políticas es considerado “viable” por la institución electoral. No obstante, aclaró que ello no implica una autorización automática en todos los locales de votación del país. “Hemos conversado al respecto y lo que hemos hablado [es] no solamente que es viable ese acuerdo que han suscrito entre la ONPE y las organizaciones políticas. Nosotros lo saludamos”, manifestó para el citado medio.

Asimismo, remarcó que las grabaciones deberán realizarse respetando el orden dentro de las mesas y sin afectar el desarrollo del escrutinio. “Es una herramienta muy útil que va a poder ser utilizada en la medida que esté en el marco del debido respeto y las garantías respectivas”, sostuvo.

El funcionario también advirtió que, en caso de situaciones conflictivas, los miembros de mesa podrán tomar medidas para preservar el normal desarrollo de la jornada electoral. Incluso, señaló que podrían solicitar apoyo de la fuerza pública si fuera necesario, aunque expresó su expectativa de que no se llegue a ese escenario.

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Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

JNE reforzará medidas de fiscalización y protección

Burneo informó además que el organismo electoral viene evaluando protocolos relacionados con la protección de datos personales durante las eventuales grabaciones, especialmente respecto a miembros de mesa y ciudadanos presentes en el proceso de conteo. “Hemos conversado mucho respecto a las garantías que se tiene que dar, por ejemplo, de protección de los datos de las personas, de los miembros de mesa que podrían estar ahí”, indicó.

El presidente del JNE añadió que estas consideraciones también están siendo revisadas en el caso de las mesas instaladas en el extranjero, donde existen normativas distintas sobre grabaciones y privacidad. Según explicó, el organismo busca evitar inconvenientes legales durante el proceso electoral fuera del país.

A ello se suma el despliegue de fiscalizadores electorales que registrarán incidencias durante la jornada. “Vamos a hacer grandes esfuerzos también para desplegar fiscalizadores que graben las incidencias a través de las herramientas que ellos tienen a su disposición”, afirmó Burneo.

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Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Aplicativos digitales facilitarán acreditación de personeros

Por otro lado, el titular del JNE anunció nuevas herramientas tecnológicas destinadas a agilizar la acreditación de personeros en las mesas de votación. Entre ellas figura el aplicativo “Declara+”, además de una nueva plataforma que permitirá validar credenciales mediante códigos QR.

Según explicó, el sistema permitirá que los personeros se acrediten utilizando únicamente su DNI desde el celular, generando automáticamente una credencial digital válida ante los miembros de mesa y fiscalizadores.

“Esto va a permitir garantizar cierta trazabilidad y cierta tranquilidad a las organizaciones políticas”, sostuvo Burneo. Además, señaló que la información podrá ser verificada en tiempo real por los fiscalizadores y compartida directamente con las agrupaciones participantes.