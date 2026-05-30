Julio César Uribe explica los perfiles de los jugadores que planea fichar Sporting Cristal: ”Tres son de vocación ofensiva y uno defensivo”

Julio César Uribe confirmó que Sporting Cristal planea realizar cuatro fichajes de cara al Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal ya comenzó a planificar el segundo semestre de la temporada luego de una primera parte con más sombras que luces. Tras la derrota ante Cerro Porteño en Asunción, resultado que privó a los ’rimenses’ de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y los envió al repechaje de la Copa Sudamericana, la dirigencia celeste tiene claro que el plantel necesita reforzarse para afrontar los desafíos que se avecinan.

Uno de los encargados de liderar ese proceso es Julio César Uribe, director general de fútbol del club, quien adelantó que la institución trabaja intensamente en la incorporación de nuevos futbolistas para potenciar el equipo dirigido por Zé Ricardo. El objetivo es claro: elevar el nivel competitivo de un plantel que ha mostrado irregularidad durante la primera parte del año y construir una versión más sólida de cara al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

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A su llegada a Lima, el ‘Diamante’ reconoció que Sporting Cristal todavía tiene margen de mejora, aunque valoró el hecho de haber conseguido la clasificación al repechaje continental.

El Ciclón de Barrio Obrero festejó en casa tras derrotar a Sporting Cristal. Con esta victoria por 2-0, el equipo paraguayo no solo ganó el partido, sino que también se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores como el primero de su grupo.

“A nivel de Copa no se estaba haciendo un buen trabajo. Entendemos que podemos hacerlo mejor y estamos trabajando para que así sea”, manifestó en declaraciones recogidas por ‘Entre Bolas’ en el aeropuerto Jorge Chávez.

En esa tesitura, Uribe reveló el perfil de los jugadores que pretende incorporar la institución durante el mercado de pases. La prioridad estará puesta en fortalecer el poder ofensivo del equipo, aunque también se contempla sumar una pieza defensiva.

“Aportarle al equipo lo que entendemos pasa por regularidad y sostener resultados cuando por ahí no ha sido posible en esta primera etapa. Cuando te golpean, cuesta el tema táctico, jugadores que tengan buena velocidad, que tengan potencia e inteligencia para tomar la decisión que signifique ayudar a hacer los goles. De cuatro, tres son de vocación ofensiva y uno defensivo”, explicó.

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Zé Ricardo y un mensaje a la directiva de Sporting Cristal de cara a los refuerzos para el Torneo Clausura 2026. Crédito: X Sporting Cristal.

¿Son opciones Hernán Barcos y Pablo Lavandeira?

Durante su conversación con la prensa, Julio César Uribe también fue consultado sobre dos nombres que comenzaron a circular en los últimos días: Hernán Barcos y Pablo Lavandeira.

Sin embargo, el directivo evitó profundizar en casos específicos y dejó en claro que la institución trabaja con diversas alternativas para reforzar el plantel.

“No es el momento. Son jugadores que tienen una buena historia deportiva y pueden ser pretendidos por muchos equipos, eso es normal. Nosotros venimos trabajando diferentes opciones y vamos a incorporar a tres o cuatro jugadores que potencien el buen equipo que tenemos”, señaló.

Julio Peña confirmó llegada del 'Pirata' al Rímac para el Torneo Clausura 2026. (Fútbol Satélite)

Las expectativas para la llave ante Bragantino

Más allá de los movimientos que puedan concretarse en las próximas semanas, Sporting Cristal también tiene la mirada puesta en el reto internacional que le espera. El repechaje de la Copa Sudamericana enfrentará a los ’celestes’ contra Bragantino, uno de los equipos más competitivos del fútbol brasileño.

“Hay que analizarlo. Está en la misma instancia que nosotros y trataremos de acceder a la otra etapa. Esto es competitivo y de alto rendimiento”, consignó.

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La llave representa una oportunidad importante para que Sporting Cristal cambie la percepción que dejó durante la fase de grupos de la Libertadores y demuestre que puede competir internacionalmente contra rivales de jerarquía.

Sporting Cristal y RB Bragantino se medirán por un boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Sporting Cristal cierra el Apertura en Cusco

Antes de pensar en refuerzos y en la Copa Sudamericana, el conjunto dirigido por Zé Ricardo deberá afrontar un último desafío por el Torneo Apertura. Este domingo 31 de mayo visitará a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 17:00 horas.

La tarea no será sencilla. El elenco cusqueño se ha mostrado sólido como local y también llega fortalecido tras asegurar su clasificación al repechaje de la Copa Sudamericana. Además, Sporting Cristal necesita sumar para no complicarse en la tabla acumulada, donde la distancia respecto a la zona baja sigue siendo reducida.

Por ello, el encuentro en la ’Ciudad Imperial’ aparece como una prueba de carácter para un equipo que busca cerrar el semestre con una señal positiva antes de iniciar una etapa de cambios que podría marcar el rumbo de toda su temporada.

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