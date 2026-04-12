ONPE culpó a Galaga SAC por retraso en mesa de votación: empresa cobró más de S/6 millones por traslado

Retrasos en elecciones: ONPE apunta a Galaga SAC y revela millonario contrato

Caos electoral. La jornada electoral comenzó con retrasos, pero, a diferencia de otros procesos, no se debió a la ausencia de miembros de mesa, sino a la falta de entrega del material electoral necesario para iniciar la votación.

Las mesas debían instalarse a las 7:00 a.m.; sin embargo, ante las denuncias de ciudadanos por demoras en sus locales de votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió un comunicado en el que confirmó retrasos en 75 locales de Lima Metropolitana y responsabilizó a la empresa Servicios Generales Galaga.

Galaga SAC, en el centro de la polémica: ONPE la responsabiliza por retrasos electorales

La entidad aseguró que la situación se normalizaría alrededor de las 8:00 a.m. No obstante, pasado el mediodía, aún se reportaban locales en el sur de Lima que permanecían cerrados. Frente a este escenario, los organismos electorales decidieron ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2:00 p.m. y extender el cierre de la votación hasta las 6:00 p.m.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que deberán determinarse las responsabilidades correspondientes, pero subrayó que lo prioritario es garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Por su parte, la ONPE anunció que iniciará acciones contra la empresa.

No es la primera vez que Servicios Generales Galaga contrata con la ONPE.

Colas en local de votación de Surco

Los antecedentes de Galaga SAC con la ONPE

La empresa Galaga SAC fue fundada en 2010 por el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo. Su experiencia en contrataciones con el Estado no es reciente. En 2020 obtuvo una orden de servicio por más de S/ 400 mil para el traslado y repliegue de material electoral y equipos informáticos utilizados en actividades previas a una elección, como capacitaciones, simulacros de cómputo y ensayos de votación.

En 2023, la ONPE sancionó a esta empresa por incumplimiento con una penalidad de S/ 6 mil. Surge entonces la interrogante de por qué volvió a ser contratada.

Cientos de ciudadanos forman largas filas fuera de los centros de votación, demostrando su participación en el importante proceso electoral. (Composición: Infobae Perú)

El organismo electoral no es la única entidad del Estado que ha contratado con Galaga SAC. Desde 2018, la empresa registra vínculos contractuales con distintas instituciones públicas. Solo en 2025, suscribió contratos con Cenares y la Diris Lima Sur.

Tras el incumplimiento reportado por la ONPE en este proceso electoral, el caso podría derivar en acciones ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, que incluyen la aplicación de penalidades y posibles sanciones.

Más sospechas contra Galaga SAC por convocatoria en redes

No pasó mucho tiempo para que los ciudadanos, visiblemente molestos, acudieran a las redes sociales de la empresa para expresar su malestar en los comentarios. Sin embargo, un hecho llamó la atención: a inicios de abril, la compañía había lanzado una convocatoria masiva para la contratación de unidades. Incluso, un día antes de las elecciones, publicó un nuevo aviso en el que buscaba contratar a 400 auxiliares por dos días de trabajo, con una remuneración de S/ 100 por jornada. Tras la difusión de estos registros en redes sociales, la publicación fue eliminada.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, a pocos minutos de las 2:00 de la tarde, aún no se había instalado el 30 % de mesas a nivel nacional. El retraso, inicialmente focalizado, terminó teniendo un impacto mayor en el desarrollo de la jornada.

Elecciones 2026: ONPE responsabiliza a Galaga SAC por retrasos en material electoral

El escenario también fue aprovechado por algunos candidatos. Rafael López Aliaga, por ejemplo, volvió a poner en agenda la narrativa de un posible fraude electoral, en medio de la incertidumbre generada por las fallas logísticas.

Con mesas aún sin instalar y miles de electores a la espera de poder votar, la jornada quedó marcada por cuestionamientos al sistema electoral y por la urgencia de determinar responsabilidades en uno de los procesos más críticos para la democracia.