Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 28 de mayo de 2026

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de Perú la tarde del lunes 25 de mayo, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), reactivando la alerta sísmica en la región y generando preocupación por la frecuencia de temblores recientes. El evento principal se registró en Tacna, aunque en las últimas 48 horas también se han reportado movimientos en Arequipa, Lima, Ica, Tumbes y Puno.
El IGP informó que el sismo de Tacna tuvo su epicentro a 240 kilómetros al sur de la ciudad, con una profundidad de 129 kilómetros. Este movimiento telúrico fue percibido con intensidad III, lo que implica que la mayoría de los habitantes de Tacna notaron el temblor, acompañado por vibración de objetos y ventanas, pero sin daños estructurales reportados hasta el cierre de los informes oficiales.
El primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 fue convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para el viernes 29 de mayo, a las 10:00 a. m., con una secuencia de acciones destinada a ordenar la respuesta ciudadana y fortalecer la preparación ante emergencias.
Diferencias entre temblor, terremoto y cataclismo
Existen diferencias claras entre los términos temblor, terremoto y cataclismo, aunque a menudo se emplean como sinónimos en el lenguaje cotidiano. Cada uno describe fenómenos de distinta magnitud e impacto, vinculados principalmente a movimientos de la corteza terrestre.
- Temblor: Hace referencia a movimientos sísmicos de baja a moderada magnitud. Los temblores suelen percibirse como vibraciones leves o sacudidas que, por lo general, no causan daños estructurales ni víctimas. Son comunes en regiones sísmicas y forman parte de la actividad tectónica habitual.
- Terremoto: Se trata de un sismo de mayor intensidad que un temblor. Los terremotos pueden producir daños materiales importantes, colapso de edificios y, en algunos casos, pérdidas humanas. Su fuerza depende de la energía liberada en el subsuelo y su epicentro, afectando áreas más extensas y con consecuencias más graves que un temblor.
- Cataclismo: Este término se utiliza para describir desastres de gran escala, ya sean naturales o provocados por el ser humano. En el contexto sísmico, un cataclismo implica un evento cuya magnitud y efectos superan ampliamente los de un terremoto, generando devastación masiva, alteraciones geográficas y graves impactos sociales y ambientales.
Perú en el cinturón de fuego
Perú se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico debido a su localización geográfica en el borde occidental de América del Sur, donde la placa tectónica de Nazca converge con la placa Sudamericana. Esta interacción genera una intensa actividad sísmica y volcánica a lo largo de la costa peruana, ya que la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana provoca movimientos tectónicos constantes.
El Cinturón de Fuego es una franja que recorre el borde del océano Pacífico y se caracteriza por concentrar la mayor cantidad de volcanes y terremotos del mundo. En el caso de Perú, esta condición geológica expone al país a frecuentes sismos y a la presencia de volcanes activos, lo que explica los riesgos naturales asociados a esta región.
Perspectivas y monitoreo continuo
El IGP reforzó que la actividad sísmica reciente responde a la dinámica propia de la región andina, una de las más activas del continente americano en términos geológicos. La entidad mantiene la vigilancia ante cualquier anomalía que pueda representar riesgo para la población, difundiendo reportes en tiempo real a través de sus canales oficiales y coordinando con las autoridades de Defensa Civil.
La Marina de Guerra del Perú también emitió un aviso especial sobre oleajes de fuerte intensidad, que podrían afectar la costa entre el jueves 28 de mayo y el miércoles 3 de junio. Las condiciones del mar se espera que retornen a la normalidad a partir del lunes 1 de junio.
Sismo en Arequipa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP)informó, mediante el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0318, sobre un sismo ocurrido el 28 de mayo de 2026 a las 2:02 horas, con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 20 kilómetros.
El epicentro se localizó a 30 kilómetros al este de Caravelí, en la provincia de Caravelí, región Arequipa. La intensidad del evento fue de grado II-III en Caravelí, lo que implicó que el movimiento fue notado por la población sin registrarse daños, de acuerdo con la información oficial del IGP.
Frecuencia sísmica y advertencias de especialistas
El IGP advirtió sobre la posibilidad de que se presenten sismos de mayor magnitud debido a la acumulación de energía tectónica en la costa central y sur del país. Estudios recientes de la entidad sugieren que Lima y las zonas comprendidas entre Nazca y Chala, así como sectores de Moquegua y Tacna, podrían verse expuestos a un eventual sismo de hasta 8.8 grados en el futuro, aunque la fecha y la hora de ocurrencia no pueden preverse.
El monitoreo del Instituto Geofísico del Perú se realiza de manera ininterrumpida a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y la Red Sísmica Nacional, con reportes certificados y actualizados tras cada evento relevante. Estas actualizaciones son compartidas con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la ciudadanía.
Nuevos reportes y actividad reciente en distintas regiones
Durante la mañana del miércoles 27 de mayo, un temblor de magnitud 4.1 sacudió la región de Moquegua, con epicentro a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Ilo, según confirmó el IGP. El evento ocurrió a las 6:14 y alcanzó una intensidad de II-III en Ilo, donde la vibración fue notoria, aunque no se reportaron daños ni víctimas. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami tras el sismo.
Los movimientos telúricos no se han limitado al sur. En Arequipa, entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo se registraron dos eventos más. El primero, de magnitud 4.0, ocurrió el lunes, con epicentro a 78 kilómetros al sur de Quilca, provincia de Camaná. El segundo, de magnitud 3.7, se detectó el martes por la mañana cerca de Ático, en la provincia de Caravelí. Ninguno de estos movimientos ocasionó daños materiales ni personales, según reportó el Centro Sismológico Nacional.
Fuerte sismo sacude el sur peruano
Un sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de Perú la tarde del lunes, de acuerdo con los reportes del IGP. El evento tuvo como epicentro la región de Tacna, a 240 kilómetros al sur de la ciudad, con una profundidad de 129 kilómetros.
La intensidad fue de grado III, perceptible para la mayoría de los habitantes de Tacna, quienes reportaron vibraciones en ventanas y objetos, aunque sin daños estructurales. El Instituto Geofísico del Perú detalló que este movimiento se suma a una serie de temblores que mantienen en alerta a la población del sur y la costa central.
El mismo lunes, la región de Lima registró un temblor de magnitud 3.6 a la 1:51 de la madrugada, con epicentro a 16 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete y una profundidad de 59 kilómetros. La intensidad medida fue de grado II-III. En tanto, Ica reportó el sábado 24 de mayo un movimiento de magnitud 3.5, localizado a 19 kilómetros al sur de la ciudad y 62 kilómetros bajo tierra, según el monitoreo de la Red Sísmica Nacional.
Antecedentes sísmicos en la historia de Perú
Perú se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica a nivel mundial. A lo largo de su historia, el país ha experimentado terremotos que han tenido un profundo impacto en su desarrollo urbano y social. Uno de los eventos más recordados ocurrió el 31 de mayo de 1970, cuando un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la región de Áncash y causó la destrucción de la ciudad de Yungay, dejando más de 60.000 víctimas mortales, según cifras oficiales y reportes históricos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
En agosto de 2007, un nuevo terremoto de magnitud 7.9 golpeó la región de Ica, afectando severamente las ciudades de Pisco, Chincha y Paracas. El desastre dejó cerca de 500 fallecidos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales, lo que motivó una revisión de los protocolos de emergencia y la infraestructura de viviendas en zonas de alto riesgo. Este evento marcó un punto de inflexión en la gestión de desastres en el país, según documentó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
A lo largo del siglo XX y XXI, Lima y la zona costera han sido escenario de varios sismos de magnitud considerable, algunos de los cuales han generado tsunamis y daños en infraestructuras vitales. El monitoreo permanente del IGP ha permitido identificar patrones de recurrencia de estos eventos, lo que contribuye a la planificación urbana y la concientización sobre la importancia de la prevención y la respuesta ante emergencias sísmicas.