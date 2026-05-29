Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, responde a los ‘haters’ que se burlan de su voz: “Hay críticas con mucha maldad”

Óscar Junior Custodio, integrante y heredero de la orquesta La Bella Luz, se refirió a las críticas que recibe en redes por su voz y por estar en la agrupación de su padre. En el pódcast de Magaly Medina, afirmó que hay comentarios “con mucha maldad”, pero que prioriza la crítica constructiva y no responde a burlas.

Óscar Junior Custodio, heredero de 'La Bella Luz’, respondió a los ‘haters’ que se burlan de su voz y aseguró que, aunque entiende que la exposición trae elogios y críticas, hay comentarios que cruzan una línea.

Invitado al pódcast de Magaly Medina, el joven artista habló del peso de continuar el trabajo de su padre, Don Óscar Custodio, y del ruido que enfrenta en redes por su desempeño dentro de la agrupación.

La conversación se centró en un cuestionamiento recurrente que aparece en los comentarios: la idea de que estaría en la orquesta solo por ser “el hijo del dueño”. Magaly lo planteó de manera directa: “¿Te afecta cuando la gente dice: ‘Él no tiene voz, él está ahí porque es el hijo del dueño’?”, le preguntó, al señalar que es un tipo de crítica que suele acompañar a quienes ganan visibilidad.

Óscar Junior y ‘La Bella Luz’. IG.

“Las críticas siempre van a haber”: su respuesta ante los cuestionamientos

Custodio respondió reconociendo algo básico del oficio: la crítica es parte del escenario. “Pues sí, yo creo que… las críticas siempre van a haber”, dijo, antes de diferenciar entre dos tipos de comentarios: los que sirven y los que buscan herir.

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“Hay críticas que son a veces positivas y yo… siempre las tomo y trato de mejorar siempre”, explicó, marcando que no se cierra al feedback. Sin embargo, puso el foco en lo que más le pesa: “Pero a veces son críticas que ya van con mucha maldad”.

Con esa frase, el músico no negó que pueda existir margen de mejora, pero sí cuestionó el tono con el que se le ataca, especialmente cuando los comentarios se convierten en burla.

Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, responde a los ‘haters’ que se burlan de su voz. YouTube: Magaly Medina El Podcast

“Escucho más la crítica constructiva”: Óscar Junior

En otro tramo de la entrevista, Óscar Junior insistió en que procura no quedarse enganchado en ataques sin fundamento. “Yo no escucho mucho las críticas, escucho más las críticas constructivas que siempre me dan… y las tomo de la mejor manera”, afirmó.

También explicó cómo maneja el respeto como regla personal, incluso cuando el comentario llega cargado de intención negativa. “Pero siempre con respeto. No trato de responderle a personas que de repente se tratan de burlar y otros, otras cosas así”, dijo.

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Esa decisión —no contestar a burlas— apunta a una estrategia común entre artistas expuestos: responder puede amplificar el ataque. Custodio, en cambio, elige filtrar y quedarse con lo que considera útil para crecer.

¿Bullying en redes? “Es de cómo quién lo maneja”

Magaly Medina le preguntó si había sufrido bullying. Custodio respondió que no lo define así, aunque dejó claro que el entorno digital puede volverse hostil. “No, no, yo creo que no”, dijo.

Luego matizó su postura: “Yo creo que en el mundo de las redes… es de cómo quién lo maneja”. Es decir, para él la clave está en el control emocional y en no convertir cada comentario en una sentencia personal.

A los mensajes “de mala intención”, aseguró que no les da peso: “No los tomo mucho en cuenta”, remarcó.

Custodio señaló que se siente “muy feliz” con el trabajo que realiza dentro de la agrupación. YouTube: Magaly Medina El Podcast

“Estoy muy feliz con el trabajo que hago”: el mensaje que busca cerrar el debate

Más allá de las críticas, Custodio terminó reafirmando su presente dentro de la orquesta. “Yo estoy muy feliz con el trabajo que hago”, declaró, como una forma de validar su proceso personal por encima de la conversación de redes.

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El mensaje también funciona como una respuesta indirecta al argumento del “nepotismo”: su defensa no se basó en confrontación, sino en continuidad. Dice escuchar críticas constructivas, mejorar y seguir trabajando.