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Adrián Quiroz, el reemplazante de Martín Pérez Guedes en Universitario: el cuantioso monto que pagará la ‘U’ por su pase

La directiva ‘crema’ inició gestiones para encontrar alternativas tras la sorpresiva salida del mediocampista por motivos personales, en vísperas del Torneo Clausura 2026

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El volante de Los Chankas podría regresar a Universitario. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Universitario de Deportes atraviesa días complicados. A los resultados adversos en la Liga 1 y la Copa Libertadores se sumó la posible salida de Martín Pérez Guedes, uno de los jugadores más importantes del tricampeonato, quien se alejó del club por motivos personales.

La probable partida de Pérez Guedes llevó a la directiva de la ‘U’, encabezada por Franco Velazco y Antonio García Pye, a buscar un reemplazo en el mediocampo. Según informó Gustavo Peralta en su podcast Modo Fútbol, el principal candidato es Adrián Quiroz.

“Ayer por la tarde se produjo el primer contacto directo de la ‘U’ con la gerencia deportiva de Los Chankas. Ya sabiendo lo de Pérez Guedes, que se hizo público, la ‘U’ preguntó a Chankas por las condiciones de Adrián Quiroz y el valor de su cláusula de salida”, señaló Peralta.

El periodista detalló que la cláusula de rescisión de Quiroz es de 300 mil dólares. “Ese monto es manejable y no necesariamente será el que se pague, ya que puede ser objeto de negociación, incluso en cuotas”, explicó.

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Peralta mencionó un antecedente para ilustrar cómo se negocian estos acuerdos. “En el caso de Rodrigo Ureña con Millonarios, la cláusula era de 600 mil dólares y se terminó pagando alrededor de 250 mil. Se negocia y se manejan diferentes opciones de pago”, comentó.

Por último, Los Chankas se mostraron dispuestos a facilitar la transferencia. “Desde Chankas confirmaron que la U enviará la carta de intención formal y que se le darán todas las facilidades a Adrián Quiroz si decide ir a Universitario”, concluyó Peralta.

Adrián Quiroz, el reemplazante de Martín Pérez Guedes en Universitario: el cuantioso monto que pagará la ‘U’ por su pase.
Adrián Quiroz, el reemplazante de Martín Pérez Guedes en Universitario: el cuantioso monto que pagará la ‘U’ por su pase.

Los números y el buen presente de Adrián Quiroz

Adrián Quiroz atraviesa un buen momento en 2026. El volante se consolidó como titular en Los Chankas y sumó 16 partidos en el Torneo Apertura, con un gol y tres asistencias.

Su rendimiento permitió que el equipo llegara a la fecha 16 con posibilidades de disputar el título del Apertura. Finalmente, una derrota ante Alianza Lima dejó a Los Chankas sin opciones, aunque el club permanece en zona de clasificación a los playoffs.

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En el plano individual, Quiroz recibió el llamado de Mano Menezes y debutó con la selección peruana en la última fecha FIFA. El mediocampista sigue en la consideración del técnico brasileño y fue convocado para los amistosos ante España y Haití de este mes.

El volante puso tener debut soñado con la selección peruana en París - Crédito: Movistar Deportes.

El motivo de la salida de Martín Pérez Guedes

Martín Pérez Guedes dejaría Universitario de Deportes por motivos familiares. La decisión, conocida en la interna del club, se haría oficial después del partido ante Sport Huancayo, correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura. El programa digital De las gradas a la cancha informó que el mediocampista viajaría de inmediato junto a sus familiares, descartando cualquier vínculo con la posibilidad de firmar por otro club.

El periodista Gustavo Peralta, en Hablemos de Max, subrayó que la noticia debe ser confirmada por el propio jugador y que la situación responde exclusivamente a asuntos personales. Dentro de la ‘U’, la directiva permanece atenta a lo que Pérez Guedes decida y anuncie tras el encuentro de este sábado 30 de mayo en el estadio Monumental.

La posible salida del mediocampista se venía perfilando desde hace semanas. Después del clásico ante Alianza Lima, Pérez Guedes ya había dejado entrever su situación al declarar: “No es un año fácil para mí, estoy un poco lejos de la familia”. El partido ante Huancayo podría representar su despedida del equipo crema.

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