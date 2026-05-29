Segunda vuelta 2026: Avanza País anuncia respaldo a Keiko Fujimori para este domingo 7 de junio

La recta final de las Elecciones 2026 continúa dando que hablar luego de que el grupo parlamentario Avanza País oficializara su respaldo a Fuerza Popular para la segunda vuelta.
A través de un comunicado institucional, la bancada anunció que su decisión responde a la convicción de que el país necesita preservar la estabilidad económica, la propiedad privada y la democracia, por lo que el domingo 7 de junio espera que Presidencia del Perú sea para Keiko Fujimori.
Según el documento difundido por la agrupación, el apoyo se fundamenta en el compromiso de “defender las libertades ciudadanas y garantizar la continuidad del modelo de desarrollo que ha permitido el progreso durante las últimas décadas”.
La bancada puntualizó que no respaldará “ninguna propuesta que genere incertidumbre, confrontación, desconfianza o ponga en riesgo el rumbo institucional del país”.
El pronunciamiento fue presentado a menos de dos semanas del balotaje, un proceso que enfrenta a los principales partidos en una disputa con repercusiones económicas y sociales. Voceros del grupo parlamentario señalaron que la prioridad es “evitar escenarios de confrontación y asegurar que la conducción del Estado se base en el respeto a las normas constitucionales”.
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Argumentos y principios defendidos
En la declaración pública, Avanza País subrayó que su postura busca resguardar la predictibilidad jurídica y social, condiciones consideradas esenciales para la continuidad de las inversiones y la generación de empleo.
“El país requiere un gobierno con visión de Estado, capaz de fortalecer las instituciones y garantizar la seguridad de todos los peruanos”, cita el comunicado.
La agrupación también hizo hincapié en la importancia de priorizar a las regiones que históricamente han permanecido al margen del desarrollo nacional.
En esa línea, el grupo exhortó a que el próximo gobierno atienda las demandas de las zonas más postergadas y promueva el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas.
Entre los principios reafirmados por la bancada se destaca la defensa del modelo de libre mercado y el correcto manejo de las finanzas públicas. “El crecimiento macroeconómico debe traducirse en bienestar directo para la Nación”, sostiene el documento. La organización describió como indispensable “el respeto estricto a la Constitución y la protección de la vida y la propiedad”.
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El respaldo de Avanza País a Fuerza Popular se presenta como un movimiento estratégico en un contexto donde los apoyos parlamentarios pueden inclinar el equilibrio político y social. La decisión, según la propia bancada, se fundamenta en la necesidad de “garantizar un entorno de confianza para los ciudadanos y preservar el desarrollo alcanzado”.
Última encuesta CPI
Keiko Fujimori lidera intención de voto con 32,5% a nivel nacional a nueve días de la segunda vuelta, frente al 29,1% de Roberto Sánchez, según encuesta de CPI difundida este 29 de mayo por RPP. La diferencia cae dentro del margen de error de 2,8 puntos.
El sondeo se realizó entre el 26 y el 28 de mayo en zonas urbanas y rurales de 19 departamentos de Perú, con una muestra de 1.200 personas, un nivel de confianza de 95,5% y una representatividad de 97,2% sobre la población total, detalló CPI.
“Estamos ante un empate técnico“, dijo Omar Castro, gerente general de CPI, en declaraciones a RPP, al explicar que la distancia entre ambos candidatos se ubica dentro del margen de error.
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