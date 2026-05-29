Edwin Oviedo vuelve al fútbol peruano como presidente de Juan Aurich: “Su objetivo es regresar a la Federación”

Edwin Oviedo estuvo presente en la presentación del plantel de Juan Aurich para la temporada 2026 en la Liga 3. El exmandamás de la Federación Peruana de Fútbol asumirá nuevamente la presidencia del club chiclayano luego de varios años apartado de la institución, tiempo en el que enfrentó una condena de prisión y procesos legales de los que resultó absuelto.
En un primer momento se creyó que solo integraría la directiva del ‘ciclón del norte’. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el periodista Paúl Pérez y luego por el propio Oviedo. “Edwin Oviedo vuelve a ser dirigente en el fútbol peruano. Asume como presidente de Juan Aurich de Chiclayo. José Carlos Isla queda como vicepresidente”, confirmaron.
Durante la presentación de la nueva plantilla de Juan Aurich, Edwin Oviedo estuvo acompañado por un invitado especial: Luis Guadalupe, exdefensor con quien obtuvo el título nacional en 2011 tras vencer a Alianza Lima. ‘Cuto’ le dedicó unas palabras a través de sus redes sociales.
PUBLICIDAD
“Edwin Oviedo volvió a la presidencia del club Juan Aurich luego de haber estado alejado once años del ‘ciclón’. Muchas gracias por la invitación, Edwin y toda su directiva. De corazón todo lo mejor para mi querido Juan Aurich”, expresó en Instagram.
Michael Succar señaló la intención de Oviedo de volver a la FPF
En la última edición de su programa de YouTube, Mano a Mano, Michael Succar repasó la trayectoria de Edwin Oviedo como dirigente, destacando el título obtenido con Juan Aurich en 2011 y su paso por la Federación Peruana de Fútbol, donde la selección clasificó al Mundial 2018 bajo la conducción de Ricardo Gareca.
“Alguien que en su momento llevó a Juan Aurich a consagrarse campeón del fútbol peruano en 2011, que luego llegó a la selección peruana y fue protagonista al contratar a Ricardo Gareca. En el camino enfrentó diversos problemas, estuvo en prisión y recientemente recuperó su libertad. Publicó un libro y en sus declaraciones ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de volver a involucrarse en el fútbol”, señaló Succar.
PUBLICIDAD
Luego, el periodista abordó su regreso al club chiclayano. “Todo indica que en los altos rangos del fútbol ha decidido regresar oficialmente. Lo hará como integrante de la junta directiva de Juan Aurich, actualmente en la Liga 3, aunque tendrá un papel relevante en las decisiones del club, presidido hoy por el señor Isla. Se trata de Edwin Oviedo, quien vuelve al fútbol como dirigente y formará parte de la directiva de Juan Aurich”.
Succar relacionó este retorno con el objetivo de Oviedo de volver a la FPF, presidida actualmente por Agustín Lozano. “Este regreso marca el inicio de un camino que, según sus propios objetivos, apunta a volver a la Federación Peruana de Fútbol”.
La declaración más reciente de Oviedo sobre un posible regreso a la Videna fue la siguiente: “¿Volver a ser presidente de la FPF? Después de ver toda esta situación difícil en la que está nuestra selección, sería un honor para mí volver a trabajar con nuestra selección. Por supuesto que sí”, manifestó en diálogo con Ovación en noviembre pasado.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Copa Panamericana y Sudamericana de Judo en Perú corre peligro por dificultades migratorias
María Martínez, presidenta de Federación Peruana de Judo, solicitó a Migraciones brindar facilidades a las delegaciones internacionales
Se reveló conflicto entre Franco Velazco y Álvaro Barco por malos contratos en Universitario: “Al momento de firmar, cambiaba las condiciones”
Gustavo Peralta señaló que la directiva de la ‘U’ se sorprendió al detectar que los contratos con los jugadores diferían de lo acordado inicialmente
Angelo Caro es el nuevo 4 del mundo en el World Skateboarding Ranking: peruano se afianza en la élite de la disciplina urbana
El deportista nacional ha escalado dos posiciones en la clasificación luego de su rendimiento en las últimas pruebas, las que incluyen su subcampeonato en el Mundial realizado en São Paulo
A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026
Los ‘parisinos’ se medirán con ‘the gunners’ en Hungría para definir al campeón de la ‘orejona’. El choque será de pronóstico reservado. Conoce los horarios del vibrante cotejo
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura
Alianza Lima visitará a FC Cajamarca, mientras que Universitario recibirá a Sport Huancayo. Conoce la ubicación de tu club favorito
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD