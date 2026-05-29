Edwin Oviedo vuelve al fútbol peruano como presidente de Juan Aurich: “Su objetivo es regresar a la Federación”

Edwin Oviedo vuelve al fútbol peruano como presidente de Juan Aurich.

Edwin Oviedo estuvo presente en la presentación del plantel de Juan Aurich para la temporada 2026 en la Liga 3. El exmandamás de la Federación Peruana de Fútbol asumirá nuevamente la presidencia del club chiclayano luego de varios años apartado de la institución, tiempo en el que enfrentó una condena de prisión y procesos legales de los que resultó absuelto.

En un primer momento se creyó que solo integraría la directiva del ‘ciclón del norte’. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el periodista Paúl Pérez y luego por el propio Oviedo. “Edwin Oviedo vuelve a ser dirigente en el fútbol peruano. Asume como presidente de Juan Aurich de Chiclayo. José Carlos Isla queda como vicepresidente”, confirmaron.

Durante la presentación de la nueva plantilla de Juan Aurich, Edwin Oviedo estuvo acompañado por un invitado especial: Luis Guadalupe, exdefensor con quien obtuvo el título nacional en 2011 tras vencer a Alianza Lima. ‘Cuto’ le dedicó unas palabras a través de sus redes sociales.

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“Edwin Oviedo volvió a la presidencia del club Juan Aurich luego de haber estado alejado once años del ‘ciclón’. Muchas gracias por la invitación, Edwin y toda su directiva. De corazón todo lo mejor para mi querido Juan Aurich”, expresó en Instagram.

Luis 'Cuto' Guadalupe junto a Edwin Oviedo en su presentación como presidente de Juan Aurich.

Michael Succar señaló la intención de Oviedo de volver a la FPF

En la última edición de su programa de YouTube, Mano a Mano, Michael Succar repasó la trayectoria de Edwin Oviedo como dirigente, destacando el título obtenido con Juan Aurich en 2011 y su paso por la Federación Peruana de Fútbol, donde la selección clasificó al Mundial 2018 bajo la conducción de Ricardo Gareca.

“Alguien que en su momento llevó a Juan Aurich a consagrarse campeón del fútbol peruano en 2011, que luego llegó a la selección peruana y fue protagonista al contratar a Ricardo Gareca. En el camino enfrentó diversos problemas, estuvo en prisión y recientemente recuperó su libertad. Publicó un libro y en sus declaraciones ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de volver a involucrarse en el fútbol”, señaló Succar.

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Luego, el periodista abordó su regreso al club chiclayano. “Todo indica que en los altos rangos del fútbol ha decidido regresar oficialmente. Lo hará como integrante de la junta directiva de Juan Aurich, actualmente en la Liga 3, aunque tendrá un papel relevante en las decisiones del club, presidido hoy por el señor Isla. Se trata de Edwin Oviedo, quien vuelve al fútbol como dirigente y formará parte de la directiva de Juan Aurich”.

Succar relacionó este retorno con el objetivo de Oviedo de volver a la FPF, presidida actualmente por Agustín Lozano. “Este regreso marca el inicio de un camino que, según sus propios objetivos, apunta a volver a la Federación Peruana de Fútbol”.

La declaración más reciente de Oviedo sobre un posible regreso a la Videna fue la siguiente: “¿Volver a ser presidente de la FPF? Después de ver toda esta situación difícil en la que está nuestra selección, sería un honor para mí volver a trabajar con nuestra selección. Por supuesto que sí”, manifestó en diálogo con Ovación en noviembre pasado.

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