Perú

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

La cantante argentina ofrecerá un show el 30 de mayo de 2026. Revisa a qué hora abre puertas, en qué momento empieza el concierto y qué accesos usar según tu zona, además del setlist.

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ini Stoessel se presentará en Lima el sábado 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional con su gira FUTTTURA World Tour. Conoce los horarios de ingreso, la hora del show, rutas de acceso peatonal y un setlist referencial del tour, además de recomendaciones y objetos prohibidos

Tini Stoessel vuelve a Lima tras cuatro años para presentar su gira FUTTTURA Tini World Tour con un concierto programado para el sábado 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional.

La producción describe el show como el de mayor envergadura en la carrera de la artista argentina: una propuesta “inmersiva” con banda en vivo, cuerpo de baile y una puesta en escena dividida en actos que recorre su trayectoria, desde Violetta hasta sus hits actuales.

A continuación, una guía práctica con horarios, accesos, recomendaciones y un setlist referencial para planificar tu llegada con tiempo y entrar sin contratiempos.

Tini vuelve a Lima con su gira FUTTTURA World Tour 2026: fecha, precio de entradas, lugar y más
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Horarios oficiales: fast pass, puertas y hora del show

Según información difundida por la organización, estos son los horarios clave del sábado 30 de mayo:

  • 16:00: ingreso fast pass.
  • 18:00: ingreso público general.
  • 20:00apertura a cargo de Maxi Espíndola.
  • 21:00inicio del show de Tini.

Recomendación operativa: si tu entrada es de campo o tienes acceso con cola larga, llega con margen. Entre controles de seguridad, validación de tickets y desplazamientos internos, una hora se va rápido.

Las puertas abrirán para público general a las 18:00 y el show de Tini está previsto para las 21:00, según la organización.
Las puertas abrirán para público general a las 18:00 y el show de Tini está previsto para las 21:00, según la organización.

Accesos y rutas peatonales: cómo llegar al Estadio Nacional según tu zona

Para conciertos en el Estadio Nacional, suele haber cierres vehiculares y restricciones en calles aledañas. En eventos masivos, se han reportado cierres en la pista auxiliar de la Vía Expresa, además de vías como José Díaz, Manuel Corpancho y Saco Oliveros, por lo que conviene priorizar el ingreso a pie o en transporte público/taxi con descenso en puntos permitidos. (elcomercio.pe)

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Rutas usuales de acceso peatonal (referenciales, según zona del ticket y señalización del día):

  • Tribuna Occidente: ingreso por Jr. Manuel Corpancho y Jr. Saco Oliveros.
  • Tribuna Oriente: acceso frecuente desde la Vía Expresa (Paseo de la República).
  • Tribuna Norte: por calle José Díaz y conexiones con la Vía Expresa.
  • Campo A y B: ingresos suelen distribuirse entre Vía Expresa y Jr. Saco Oliveros, dependiendo de campo derecha/izquierda. (elcomercio.pe)

Importante: el acceso exacto (puerta y calle) manda en tu entrada y en la señalización del operativo del día.

Setlist del FUTTTURA World Tour: lista referencial por actos

El setlist puede variar por ciudad, invitados o ajustes del show. Sin embargo, en Perú ya circula un listado asociado al FUTTTURA World Tour 2026, con canciones como “Miénteme”, “Cupido” y “La Triple T”.

Setlist referencial (según listas difundidas del tour):

Act 1

  • El cielo
  • Fresa
  • La loto
  • Muñecas
  • Las Jordans

Act 2

  • En mi mundo
  • Como quieres
  • Te creo
  • Ser mejor
  • Siempre brillarás
  • Cupido

Act 3

  • Miedo
  • Pa
  • Posta
  • Ni de ti
  • Ángel
  • Buenos Aires
  • Tinta 90
  • Ellas
  • Me voy

Act 4

  • Down
  • High
  • Una noche más
  • Me gusta
  • Buenos Aires
  • Si tú te vas

Act 5

  • Te pido
  • Acércate
  • Carne y hueso
  • Consejo de amor

Act 6

  • Fantasi
  • Universidad
  • 22
  • Maldita foto
  • Dos amantes
  • 36 vidas
  • La triple T
  • Bar
  • Miénteme
  • Cupido
Concierto de Tini en Lima: este es el posible setlist de la cantante argentina en el Estadio Nacional
Concierto de Tini en Lima: este es el posible setlist de la cantante argentina en el Estadio Nacional

¿Habrá invitados? lo que se comenta sobre María Becerra

En redes y páginas de conciertos se ha mencionado la posibilidad de que María Becerra aparezca como invitada en Lima. Por ahora, tómalo como rumor hasta que exista confirmación oficial de la producción o de las artistas. Si ocurre, el tema más probable para un momento compartido sería “Miénteme”, colaboración que ambas lanzaron en 2021.

Recomendaciones y objetos prohibidos

Para evitar demoras en el control de seguridad, considera estas recomendaciones generales:

  • Llega con anticipación y evita ir en auto propio si hay cierres o congestión.
  • Lleva solo lo indispensable: entradaDNItarjeta/efectivo y celular.
  • Suelen estar restringidos objetos punzocortantesalimentos y bebidas y cámaras profesionales/grabadoras; normalmente se permiten teléfonos para uso personal.

Cierra con un checklist simple: ticket cargado (o impreso), batería extra o cargador portátil, y ruta clara de acceso según tu zona.

Si me dices qué zona tienes (Occidente/Oriente/Norte/Campo) y si vas con fast pass, te armo una mini guía de llegada en 5 líneas con la ruta peatonal más conveniente y a qué hora deberías estar cerca del estadio.

Tini Stoessel se presentará el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira FUTTTURA World Tour
Tini Stoessel se presentará el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira FUTTTURA World Tour

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