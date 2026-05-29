La Victoria: Choque entre bus y camión deja al menos 14 heridos en plena avenida Canadá

Choque entre bus y camión en La Victoria.

Un fuerte choque entre un bus de la empresa ETVASA y un camión sacudió este viernes la rutina en la avenida Canadá, cerca del cruce con la calle Palermo, en el distrito limeño de La Victoria.

El incidente, registrado alrededor de las 8:30 a. m., dejó al menos 14 personas heridas y obligó a desplegar una rápida operación de auxilio por parte de los equipos de emergencia. Según las autoridades, el bus impactó con la parte posterior del vehículo de carga cuando ambos circulaban por una de las arterias más concurridas de la ciudad.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que tres ambulancias del SAMU llegaron al lugar para atender y trasladar a los afectados a centros médicos cercanos, incluyendo la Clínica Javier Prado y la Clínica San Pablo.

Los heridos recibieron atención por contusiones y traumatismos, mientras que el personal de salud se mantuvo en alerta ante cualquier eventualidad. Al cierre de este informe, no se reportaron personas en condición grave, según datos oficiales difundidos en la cuenta del Minsa en X (antes Twitter).

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La colisión provocó el cierre temporal de uno de los carriles de la avenida Canadá, generando congestión y demoras por cerca de dos horas. Una vez que las unidades involucradas fueron retiradas y colocadas a un costado de la vía, la circulación se normalizó.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, que según versiones preliminares, habría sido desencadenado por una maniobra brusca de un vehículo que se dio a la fuga, obligando al camión y posteriormente al bus a frenar en seco.

SAMU supera las 5600 atenciones por accidentes de tránsito en 2026 | SAMU

Seguridad vial y antecedentes

Vecinos y transeúntes señalaron que la curva donde ocurrió el choque suele ser escenario de incidentes debido a las dificultades de maniobra para vehículos grandes.

“Los buses deben invadir parte de la vereda y ocupar más de un carril para completar el giro”, relataron personas que viven en los alrededores. Las imágenes captadas tras el impacto muestran la parte delantera del bus empotrada en la parte posterior del camión, con daños visibles y pasajeros aturdidos.

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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú también participó en la atención de la emergencia, enviando dos unidades para colaborar en el rescate y estabilización de los afectados.

Por su parte, la Policía Nacional y el personal de serenazgo de La Victoria acordonaron la zona para facilitar las labores de socorro y evitar riesgos adicionales a peatones y conductores.

De acuerdo con el SAMU, en lo que va del año se han atendido más de 5.600 accidentes de tránsito solo en Lima, con un promedio de 46.000 llamadas de emergencia gestionadas.

Los distritos de Cercado de Lima, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Villa El Salvador presentan los mayores índices de siniestros, y las lesiones más frecuentes incluyen traumatismos superficiales múltiples y traumatismos intracraneales.

La investigación sobre el accidente en La Victoria continúa, mientras las autoridades insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito y mejorar la infraestructura en puntos críticos de la ciudad para reducir riesgos y proteger a los pasajeros.

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