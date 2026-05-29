Perú mantiene mayoría femenina según el Censo 2025: mujeres representan el 50,6% de la población total del país

Hay más mujeres que hombres en el Perú, según los primeros resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El conteo ubicó a las mujeres como el 50,6% de la población, frente al 49,4% de hombres.
El censo estimó una población de 34.157.732 personas: 17.292.043 mujeres (50,6%) y 16.865.689 hombres (49,4%). Traducido a una medida estándar para comparar territorios, la relación nacional fue de 97,5 hombres por cada 100 mujeres, una cifra que resume la relación nacional, pero también permite identificar diferencias regionales.
La diferencia se aprecia al revisar departamento por departamento. Allí se observan diferencias: zonas con predominio femenino claro —sobre todo en áreas urbanas y departamentos con mayor volumen poblacional— y otras donde la población masculina es proporcionalmente mayor, un rasgo que el INEI registró en regiones específicas del país.
Estas son las regiones con mayor presencia femenina
En términos absolutos, Lima Metropolitana concentró el mayor volumen poblacional y también la mayor diferencia a favor de las mujeres: 5.165.390 mujeres frente a 4.964.318 hombres. Esa brecha se replica, con distintas magnitudes, en departamentos con grandes ciudades y alta densidad: La Libertad registró 1.045.727 mujeres y 1.010.833 hombres; Piura, 1.065.590 mujeres y 1.049.997 hombres; y Lambayeque, 719.531 mujeres frente a 684.845 hombres.
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El predominio femenino también se observó en regiones andinas y del sur con poblaciones relevantes: Puno tuvo 626.133 mujeres y 606.862 hombres; Cusco, 697.518 mujeres y 681.485 hombres; Áncash, 611.996 mujeres y 594.002 hombres; y Junín, 723.894 mujeres frente a 698.703 hombres. En el mismo patrón se ubicaron Cajamarca (760.838 mujeres y 729.931 hombres) y Arequipa (909.023 mujeres y 905.373 hombres), con diferencias más ajustadas.
El mapa no es uniforme. En algunos departamentos la balanza se inclinó hacia los hombres, incluso con poblaciones totales menores: Loreto contabilizó 518.867 hombres y 513.149 mujeres; San Martín, 490.014 hombres y 478.458 mujeres; Ucayali, 316.489 hombres y 307.746 mujeres; y Amazonas, 234.848 hombres frente a 232.997 mujeres. El caso más marcado fue Madre de Dios, con 107.902 hombres y 100.780 mujeres.
La relación entre hombres y mujeres muestra cambios moderados a nivel nacional
La comparación entre censos mostró un movimiento moderado, pero consistente, en la relación entre hombres y mujeres en el país. En 2017, el Perú registró 98,1 hombres por cada 100 mujeres; en 2025, esa relación bajó a 97,5 hombres por cada 100 mujeres, según el INEI. El cambio implicó que la ventaja numérica femenina se amplió, aunque sin un salto brusco.
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El indicador también permite identificar territorios donde la relación se ubicó en torno a la paridad o por encima de ella. En 2025, la relación fue mayor o igual a 100 en Madre de Dios (107), Ucayali (103), San Martín (102), Tumbes (101), Loreto (101), Amazonas (101), Moquegua (100), Región Lima (100) y Arequipa (100). Allí, en términos proporcionales, los hombres igualaron o superaron a las mujeres.
En el otro extremo, la relación fue menor a 100 en departamentos como Huancavelica (96), Lima Metropolitana (96), Cajamarca (96) y Lambayeque (95), además de Áncash (97), Puno (97), La Libertad (97), Junín (97) y la Provincia Constitucional del Callao (97).
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